США принимают решение о политических перспективах Венесуэлы и «будут вовлечены» в этот процесс, заявил Дональд Трамп 3 января, спустя несколько часов после того, как американский спецназ захватил венесуэльского президента Николаса Мадуро. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от двух факторов — от того, окажется ли бескровным транзит власти внутри республики, и от того, какой будет реакция на военную операцию, санкционированную Трампом, внутри самих Соединенных Штатов. О возможных сценариях RTVI рассказал американист, автор телеграм-канала Western Point Алексей Забродин.

Какие последствия будут для Венесуэлы

Нужно смотреть, как будет развиваться ситуация в Венесуэле, что там будет с властью. Насколько я понимаю, вице-президент Делси Родригес должна стать и.о. президента (источники Reuters утверждали, что Родригес находится в Москве, но в российском МИД это опровергли. — Прим. RTVI), потом в течение 30 дней должны быть объявлены выборы.

Мы сейчас не знаем, пройдут ли там выборы, будет ли переход власти мирным, закончится ли всё одной операцией, которую провели американцы.

Если вдруг в Венесуэле, не дай бог, начнется серьезное кровопролитие, даже уже без участия США (условно говоря, оппозиция попробует прийти к власти, а сторонники Мадуро — если там есть настоящие сторонники, готовые защищать этот режим, — начнут сопротивляться), то демократы и шире оппоненты Трампа смогут сказать: «Вот, смотрите, что вы натворили, спровоцировали гражданскую войну».

Какие последствия будут для Трампа

Внутри США этот шаг Трампа будет воспринят неоднозначно. Потому что вмешательство, какие-то операции вне границ США сейчас не очень поддерживаются. Я бы сказал, что достаточно много изоляционистов, в первую очередь, именно среди республиканцев, и Трамп приходил к власти именно как поборник изоляционизма.

Сейчас слишком много неизвестных. Надо смотреть, насколько бурной окажется реакция в США, а она во многом зависит от того, как будут развиваться события в Венесуэле.

Уже в ноябре 2026 года США ждут промежуточные в Конгресс. И если демократы возьмут палату представителей, нынешняя военная операция вполне может лечь в основу очередной попытки импичмента — если уже совсем забегать вперед.

Хотя я не вижу для этого оснований. Трамп действовал вполне в рамках внутреннего законодательства. Он не объявлял войну, войну может объявит только Конгресс. А использование вооруженных сил США без санкции Конгресса возможно в течение 60 дней.

Сейчас уже начинаются разговоры о том, должен ли был Трамп уведомлять Конгресс для совершения этой операции и получать у него разрешение, — дискуссии на этот счет продолжатся. Как я это вижу: получать разрешение не должен был, поскольку операция была ограничена по времени. Но он все равно должен уведомить Конгресс в течение 48 часов после начала этой операции — и они уже начали уведомлять, насколько я понимаю.

То есть здесь я не вижу для Трампа никаких юридических последствий.

Какие аргументы будет использовать Белый дом

При этом Белый дом, администрация Трампа настаивает на том, что они именно «ловили наркопреступника», а не свергали неугодный режим, не пытались сменить власть.

Аргументация такая: «У нас есть решение суда, что Мадуро — глава наркокартеля. Этот картель объявлен США террористической организацией. И вот мы, собственно говоря, занимались правосудием. А точнее — исполнением решения американского суда. Нам надо было поймать преступника — мы его поймали».

Думаю, это будет как раз аргумент для противников военных операций за рубежом. И в Белом доме будут продолжать гнуть эту линию.

И еще один принципиально важный момент. Насколько я понимаю, во время этой операции никто из американских военных не погиб. По крайней мере, до сих пор об этом не было никаких сообщений (сам Трамп сообщил об отсутствии невозвратных потерь среди личного состава, но признал, что есть получившие ранения. — Прим. RTVI). Если это действительно так, то это важнейший аргумент в пользу администрации.

Потому что если бы кто-то погиб, тогда бы Трампу бы точно начали предъявлять обвинения — мол, он самолично всё это начал без согласования с Конгрессом и пожертвовал жизнями американских солдат. А если никто не погиб, то, можно сказать, была проведена образцово-показательная операция: «Полетали, захватили цель, выполнили свои задачи и улетели».

Я почти уверен, что так или иначе Трампа все равно будут критиковать внутри США. Но он всегда может оппонировать, что действовал в интересах национальной безопасности и с самого начала второго президентского срока борется с наркотрафиком. Так что претензий к нему, как говорится, никаких.