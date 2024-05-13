В Испании выявили более 40 случаев заболевания людей крысиным гепатитом Е, сообщила El País. Как отметила в беседе с RTVI доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова, это крупнейшая серия случаев заболевания человека от крыс.

Как рассказала Малинникова, первую вспышку этой инфекции у крыс ученые зафиксировали в 2010 году. Спустя восемь лет исследователи из Гонконга описали первый случай заболевания человека крысиным гепатитом Е.

«Оказалось, если вода или продукты заражены испражнениями этих животных, эти продукты могут быть источником инфекции для людей и проявляться как в виде гепатита — воспаления печени, так и в других видах. Чаще всего это неврологическая симптоматика», — рассказала профессор.

Эксперименты показывают, что заразиться можно даже после укуса животного, то есть при попадании его слюны на кожу. Однако это еще предстоит доказать, добавила вирусолог.

На вопрос о том, были ли зарегистрированы случаи крысиного гепатита Е в России, Малинникова ответила, что ей о таких случаях неизвестно.

Собеседница RTVI рассказала, что вирусный гепатит E впервые был обнаружен советским ученым Михаилом Балаяном. Он провел опыт самозаражения и выяснил, что эта инфекция может передаваться от животных человеку.

«Основная передача этого вируса — через плохо прожаренные продукты. В основном это свинина, свиная печень, но передается и через плохо прожаренное мясо оленины. Французы описали очень много случаев [заражения] через сырокопченую, сыровяленую колбасу и другую колбасную продукцию», — перечислила завкафедрой вирусологии РМАНПО.

В последнее время стало известно, что этот гепатит встречается и у других животных, таких как кролики, верблюды и крысы, пояснила Малинникова.

Крысиный гепатит Е — это инфекция, вызванная вирусом Rocahepevirus ratti (RHEV). Судя по тому, что известно на данный момент, она аналогична обычному гепатиту Е. Эксперты считают гепатиты А и Е более мягкими заболеваниями, в отличие от гепатитов B, C и D, которые имеют тенденцию перерастать в хронические и тяжелые формы (хотя для гепатита C существует эффективное лечение). Гепатит Е может вызывать острые симптомы, но обычно они проходят самостоятельно, иммунная система способна преодолеть их за несколько недель, если речь не идет о людях с ослабленным иммунитетом, говорится в статье El País.

Как пишет El País, пока нет никаких признаков того, что количество случаев крысиного гепатита Е будет расти в ближайшие годы. Скорее всего, это связано с тем, что ученые пытаются выяснить причины возникновения у людей гепатитов, которые ранее классифицировались как «неизвестного происхождения».