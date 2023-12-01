В ноябре некоторые пользователи Mail.ru получили письмо с предложением изменить адрес зарубежного почтового ящика, в частности gmail.com, на новый домен @xmail.ru, чтобы «сохранить доступ к сервисам». Это связано с тем, что с 1 декабря в России вступит в силу закон, по которому «вход на российские сайты через иностранные сервисы авторизации перестанет работать», утверждается в письме. RTVI объясняет, о каком законе идет речь, и что он означает для пользователей иностранных почтовых ящиков.

О чем говорится в законе

Документ, который имеет в виду Mail.ru, известен как закон о «запрете регистрации на российских сайтах через иностранную электронную почту». Речь идет о поправках в законы «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», внесенных депутатом Госдумы Антоном Горелкиным еще в 2018 году.

Изначально поправки касались ограничения по доле иностранного владения новостными агрегаторами. Госдума приняла документ в первом чтении еще в 2018 году, с тех пор движения по нему не было. Ко второму чтению в июле 2023 года в законопроекте появились поправки о правилах регистрации на российских сайтах. 26 июля закон был принят, 31 июля его подписал президент России Владимир Путин.

Документ гласит, что авторизация пользователей на сайтах, интернет-страницах, в информационных системах и компьютерных программах, которые работают на территории России и принадлежат российским компаниям и гражданам, должна происходить одним из четырех способов:

по номеру телефона российского оператора связи,

через портал «Госуслуг» (ЕСИА),

через Единую биометрическую систему (ЕБС),

с помощью «иной информсистемы, обеспечивающей авторизацию пользователей сайтов», владельцем которой является гражданин России или российское юрлицо.

Как закон трактуют в Госдуме

В самом законе напрямую не говорится о запрете использовать зарубежные почтовые ящики при регистрации на российских сайтах. Такую интерпретацию давали автор поправок Антон Горелкин и председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

«Одной из новаций <…> стал запрет на регистрацию на российских сайтах с помощью иностранных сервисов электронной почты», — писал Хинштейн в своем телеграм-канале накануне принятия законопроекта в третьем чтении.

Горелкин пояснял, что нововведения направлены на то, чтобы ограничить использование иностранных систем для авторизации российских пользователей на отечественных информационных ресурсах.

«По электронной почте авторизацию проводить можно, но это должна быть российская почта», — пояснял Горелкин «Ведомостям».

Согласно посту Хинштейна, под «российскими информсистемами» (четвертый способ регистрации на отечественных ресурсах) понимаются «ID на любом российском ресурсе», в том числе аккаунт в соцсети «ВКонтакте» и «электронная почта, зарегистрированная в отечественных сервисах».

«При помощи, например, gmail.com зарегистрироваться будет невозможно. Также невозможно будет зарегистрироваться через Apple ID, но нет никаких проблем сделать это через магазин приложений RuStore», — пояснил Хинштейн в разговоре с «Московским комсомольцем».

Необходимость принятия поправок депутат связал с защитой персональных данных россиян. «Часто именно регистрация через иностранные сервисы становится брешью, через которые персональные данные попадают в открытый доступ либо крадутся киберпреступниками», ― заявил он в своем телеграм-канале.

Придется ли регистрироваться на российских порталах заново?

Обратной силы закон не имеет: пользователи, уже зарегистрированные на российских ресурсах, в том числе через иностранные системы, сохранят свой доступ, заверил Хинштейн в беседе с «Газетой.Ru».

Закон касается не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователей. Он также не распространяется на пользователей, которые находятся за пределами России.

«Если пользователь заходит на тот же маркетплейс, например, из Турции, на него эти правила не распространяются. И не важно, россиянин он, турок или болгарин. А если, например, болгарин в России регистрируется на сайте, он должен делать это по российским законам», — подчеркнул Хинштейн.

Санкций для владельцев интернет-ресурсов, которые не обеспечат возможность регистрации указанными в законе способами, не предусмотрено. По словам Горелкина, Госдума будет «внимательно следить за правоприменительной практикой» и только после ее оценки принимать дальнейшие решения.