Правительство продлило запрет на экспорт бензина «для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке». Ранее эксперты прогнозировали, что цены на АИ-95 могут вырасти до 70 рублей уже в сентябре. Насколько теперь вероятен этот сценарий, RTVI узнал у экспертов.

Марсель Салихов, директор Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ:

Не думаю, что стоит ожидать скачка цен до 70 рублей за литр бензин АИ-95. По данным Росстата, средняя стоимость по России бензина АИ-95 по состоянию на 5 августа составляла 58,04 рубля/литр (в Москве — 59,72 руб/литр). Для сравнения: в начале января 2024 года стоимость бензина составляла 55,15 руб/литр. То есть за 7 месяцев бензин подорожал на 5,2%. Очень маловероятно, что подорожание за месяц-два составит еще 20% — до 70 рублей.

Этому препятствует несколько факторов.

Во-первых, с осени начнется сезонное снижение спроса после летнего роста. Нефтепродукты стали активно дорожать с июня на фоне роста спроса для отпускных поездок на длительное расстояния. Это фактор постепенно будет прекращать свое действие.

Во-вторых, мировые цены на нефть снижаются, а курс рубля остается стабильным. Это снижает внешнее воздействие с точки стоимости нефти, что оказывает влияние и на рынок бензина.

В-третьих, сохраняется механизм демпфера, который стабилизирует цены на нефтепродукты на внутреннем рынке. Демпфер действует для дизельного топлива и для бензина АИ-92, тем не менее он также оказывает влияния и на бензин АИ-95. Скачок цен осенью 2023 года был вызван в первую очередь тем, что сокращались выплаты по демпферу, которые были снова возвращены в аналогичном объеме.

Думаю, что в текущих условиях можно ожидать стабилизации цен на бензин в сентябре.

Антон Соколов, независимый эксперт в области ТЭК

Пик роста для западных регионов — сентябрь-октябрь, после чего, вероятнее всего, наступит стабилизация. Разумеется, если не произойдет чего-то, что приведет к внеплановым остановкам и ремонтам российских нефтеперерабатывающих заводов. Хотя, к этому нужно быть готовым при планировании, хотя бы на уровне негативного сценария.

Самый большой рост цен наблюдается на Дальнем Востоке, что, в целом, неудивительно, учитывая логистические ограничения этого региона, особенно, его северной границы. Но, на мой взгляд, говорить только о росте цен не стоит, так как нужно этот параметры связывать, например, со средней зарплатой в регионе и ее динамикой.

Сравнивать нефтегазовые «житницы» с Тувой и Хакасией было бы некорректно. Бензин на севере дороже, но на среднюю зарплату средний житель ХМАО или ЯНАО купить его сможет больше, чем средний житель Абакана. Регионы в которых цены снижаются — это единичные статистические выбросы и несмотря на то, что цены по регионам литра того же 92 будут отличаться в пределах 7-8 рублей, динамика цен будет очень схожей — рост +/- 5%.

Тамара Сафонова, доцент Института экономики, математики и информационных технологий Президентской академии

В июле и августе наблюдался повышенный спрос на бензин АИ-95, что требует увеличения производства АИ-95, чтобы удовлетворить потребности рынка. Кроме того, в этот период цена на АИ-95 была на 25% выше, чем на АИ-92. На 13 августа цена за тонну бензина АИ-92 составила 56 тысяч рублей, а за АИ-95 — 73 тысячи рублей.

При расчете демпфера, который компенсирует разницу между экспортной и внутренней ценой, учитываются данные по бензину АИ-92, но не по АИ-95. Так, в июле 2024 года экспортная цена на АИ-92 составляла 92,5 тысячи рублей за тонну, в то время как средняя оптовая цена на внутреннем рынке была 55,6 тысячи рублей за тонну.

Правительство предлагает изменить метод расчета демпфера, чтобы сократить разницу в цене между АИ-92 и АИ-95 и сделать производство более выгодным.

Татьяна Скрыль, к.э.н., доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова

Явных предпосылок для подорожания бензина в Москве сегодня нет. Дачный сезон наоборот заканчивается и его роль в ценообразовании на рынке топлива переоценена. В то же время на столичном рынке остаются риски, которые могут влиять на цену в сторону повышения.

Во-первых, дефицит трудовых ресурсов, который вынуждает поднимать средний уровень заработных плат, а фонд оплаты труда занимает большую долю в общих издержках. Следующий фактор, который увеличивает издержки — летнее повышение тарифов ЖКХ, которое плавно перейдет на инфляцию осенью.

Последний, но не маловажный фактор — это рост цены на нефть. Если эта тенденция не остановится, то не только в Москве будет дорожать топливо, но и по всему миру.