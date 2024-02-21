17 марта в России пройдут выборы президента страны. После предыдущих выборов 2018 года правительство приняло решение о повышении пенсионного возраста. О том, что может ждать россиян на этот раз, рассуждает в своей колонке для RTVI бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Послезавтра

Не пройдет и месяца, как Центральная избирательная комиссия огласит итоги президентской кампании. Для политического класса вся интрига сводится к тому, сможет ли Владислав Даванков («Новые люди») с его программой возврата к рациональности занять второе место, и если сможет, то каким будет результат. Для обычного населения никакой интриги на выборах нет.

Интрига в другом — а что будет после?

Выборы 2018 года показали, что именно в этом и заключается самое интересное. По итогам той кампании, напомню, было принято решение поднять на пять лет пенсионный возраст, шокировавшее страну и вызвавшее массовые выступления в разных городах.

С той поры прошло шесть лет, и истории массовых выступлений канули в реку Стикс. Борьба с короновирусом, а затем борьба за национальную безопасность по сути вычеркнули из прав граждан возможность мирно, без оружия собираться для обсуждения своих проблем, если только такое собрание не организовано начальством в целях его, начальства, поддержки.

Недавнее дело в Новосибирске, где местный депутат объявлен иноагентом после организации им митинга по теме ЖКХ, продемонстрировало, что враг не пройдет, и рассказывать про якобы имеющиеся проблемы с отоплением ни у кого безнаказанно не выйдет.

Конечно, заниматься футурологией — пустое дело, но попробуем все же заглянуть в условное послезавтра. Так что же потом? После 17 марта?

Внешний контур

Мысли российского руководства поглощены международной политикой. Внутри все предсказуемо, вовне кипит жизнь. Это передается. Суета вокруг визита в Москву правоконсервативного журналиста Карлсона Такера, которого толпы репортеров госСМИ караулили буквально на выходе из учреждений общепита, показывает, насколько первостепенное пространство занимает Америка для российских медиа. Буквально, «белый человек приехал».

Тема американской избирательной кампании, конечно же, при этом тесно переплетена с темой военной операции. Республиканцы приняли неизбежность выдвижения Трампа, они видят, что Трамп опережает Байдена и в сложившейся ситуации принимают условия потенциального триумфатора будущих выборов.

Для Трампа главное — победа. Ему важно продемонстрировать провал Байдена и не важна цена. Поэтому республиканцы блокируют военную помощь Украине, и такое положение может продлиться достаточно долго. Европейская поддержка растет, но темпы ее для Киева очевидно недостаточны, поэтому на определенном отрезке времени фронт может начать осыпаться.

Очевидно, что эти возможные реалии начали принимать и южные соседи России. После года размышлений Казахстан открыл ворота параллельного импорта. Объем германского экспорта в эту страну по итогам 2023 года взмыл вдвое. Недавнее выступление Ильхама Алиева, посвятившего целый доклад теме «борьбы с неоколониализмом», в первую очередь французским, также ложится в логику учета интересов России. Сказанное не означает, что Россия возвращает южное пространство в зону своего контроля, но значит, что соседи внимательно рассматривают такую возможность и предпринимают шаги для минимизации конфликтов.

Разумеется, никакой Трамп не отменит никакие санкции, а скорее ужесточит их. Именно при Трампе был остановлен «Северный поток-2». Именно при нем американцы разгромили колонну ЧВК «Вагнер», направлявшуюся освобождать нефтяные вышки от курдов. Именно Трамп вышел из договора по ракетам малой и средней дальности. И в 2020 году, выступая в Думе, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прямым текстом заявил, что команда Байдена более договороспособна, чем команда Трампа.

Но проблемы с Трампом будут потом. А здесь и сейчас президентские выборы в США дают возможность переломить стояние на фронте.

Экономический контур

Нельзя сказать, что российская экономика относится к числу экспортоориентированных. Бюджет — другое дело, он был и остается нефтегазовым, но экономика в целом — нет. Доля экспорта к ВВП составляет всего 28%, что ставит Россию на 135-е место в мире по этому показателю (у Эстонии, например, 85%). Примером такой экономики, сильно ориентированный на внутренний рынок, являются США (здесь соотношение экспорта к ВВП и вовсе 10%).

Но в отличие от американцев наш бизнес критично зависит от импорта. Собственно, любой бизнес нынче международно интегрирован, но если высокие технологии недоступны, то вариантов остается два — контрабанда (параллельный импорт) и архаизация.

Вариант с развитием собственной науки всерьез рассматривать не стоит. Во-первых, потому что наука предполагает международную кооперацию, а во-вторых, потому что финансирование НИОКР после начала «борьбы за суверенитет» решительно свернуто. Если в 2014 году расходы на науку к ВВП России составляли 1.1%, то в настоящее время они скатились до 0,66%, почти вдвое.

Тем не менее, страна большая, богатая, и запас прочности не стоит преуменьшать. Я бы критично отнесся к рассказам начальства про рост ВВП в 3,6%. Эту цифру стоит всерьез воспринимать только если принять на веру инфляцию в 7,4%. Соответственно, если инфляция выше, то и динамика ВВП другая. Какая? Ответ на этот вопрос нам дают данные грузоперевозок. По сравнению с 2022 годом они выросли на 0.2%.

При этом надо иметь в виду, что резкое увеличение потока из Китая в сочетании с ростом военных грузов при общей стагнации товаропотока означает, что по каким-то другим направлениям он падает. По каким?

Здесь стоит обратиться к материалам Росстата по отраслям экономики. Стремительный рост по итогам 2022 года показали производство электронных и оптических изделий (+32,8%), готовых металлических изделий (+27,8%), прочих транспортных средств и оборудования (+25,5%). Это все военно-промышленный комплекс.

Умеренный рост в 7% дало строительство (впрочем, также связанное с работами на «новых территориях»), торговля и гостиничный бизнес. Про все остальные отрасли Росстат красноречиво промолчал. В общем, рост экономики оплачен из бюджета Российской Федерации. Хотя надо понимать, что бюджетные вложения имели синергетический эффект, то есть каждый вложенный рубль приносил существенно больше. Это и позволило избежать ожидавшегося изначально Минэкономразвития спада в 7%.

Однако стоит обратить внимание на скандал, развернувшийся недавно вокруг Центробанка. По ходу пьесы выяснилось, что 20% профицита платежного баланса оказались фикцией. А речь, между прочим, об одном из основных индикаторов. И откуда гарантии, что в режиме «секрет, враг у ворот» данные прочих ведомств корректны?

Напомню, что осенью 2023 года ведомство Набиуллиной сообщило об открытии специальной тайной комнаты, в которой ученые люди смогут ознакомиться с настоящей статистикой. Под подписку о неразглашении. Прочим людям, включая не только обычных граждан, но и российский парламент такие данные неизвестны.

Безусловно пока одно. Россия потихоньку теряет технологическое развитие. Объем транспортных авиаперевозок за прошлый год упал на 23%, что объясняется как деградацией собственного флота, так и активным заходом китайских компаний. Впервые с 1924 года отечественная промышленность не поставила ни одного борта национальным авиакомпаниям. На место европейских автогигантов зашли китайские компании с крупной узловой сборкой, распилив на металлолом ненужные станки, купленные ранее на Западе.

Тем не менее никакого общего спада в текущем году и, скорее всего, в последующем, ожидать не стоит. Однако не факт, что эта стабильность в той же мере распространится на бюджетную сферу.

Бюджетный контур

Выше уже отмечалось, что бюджет России сильно зависит от сырьевого экспорта. Сборы по НДПИ и экспортной пошлине на газ сократились на 35% и 65% соответственно, а доходы от нефти на 10%. Рассказы руководства страны о том, что страна «слезла с нефтяной иглы» ничуть не означают, что вместо нефтегазовых доходов появились другие. В реальной жизни появился бюджетный дефицит.

Два года назад страна поняла, зачем, собственно, на протяжении двух десятилетий создавался «Фонд национального благосостояния», пополнявшийся путем жесточайшей экономии на медицине, образовании, культуре и науке. Этот фонд пополнялся не на случай выплаты каких-то там пенсий, а на случай начала военного конфликта.

И хотя размер Фонда за последние два года даже чуть вырос, в действительности больше половины его объема давно розданы госкомпаниям в качестве как бы кредитов. Еще три миллиарда долларов получило правительство Януковича за пару месяцев до своего падения. Реально располагаемые активы ФНБ составляют пять триллионов рублей. Много ли это?

Зависит от того, насколько корректно сверстан бюджет текущего года. Резкий рост военных расходов правительство намерено покрывать за счет 30% роста нефтегазовых доходов и 20% роста налогов от прочих секторов экономики. Этот бум в пояснительной записке к бюджету объяснялся ожидаемой потребительской лихорадкой.

И вот тут то стоит задаться вопросом Семена Слепакова*: «А что если нет?».

Если доходы будут соответствовать радужным ожиданиям руководства, то в текущем году будет потрачена треть ФНБ и к концу декабря в нем останется еще 3,4 триллиона. Если доходы окажутся ниже, то ФНБ будет таять быстрее. Пока что аналитики прогнозируют, что доходы от нефти останутся на уровне прошлого года, что дает дыру почти в три триллиона.

Разумеется, не ФНБ единым живо поддержание национальной безопасности. Уже вчетверо сокращена программа расселения жителей аварийного фонда. Затраты на национальную экономику в этом году сокращены на четверть. Вдвое урезана программа развития детского здравоохранения.

По расходам на социальную политику еще есть где развернуться, как и с девальвацией рубля, принесшей в прошлом году в бюджет не менее 2.5 триллионов рублей. Даже в случае завершения боевых действий военные расходы не вернутся на уровень 2021 года. Потребуется восстанавливать потери. Поэтому даже при сохранении бюджетной устойчивости — а здесь скорее надо дать положительный ответ, чем отрицательный — стоит ожидать, что социальное напряжение, вызванное проблемами с ЖКХ и медициной, будет возрастать.

Политический контур

Невозможность вернуться к политике роста качества уровня жизни людей, вызванная геополитическими приоритетами, будет диктовать и внутриполитический ответ. Он будет простой: «сплотить ряды!». Именно поэтому президентская кампания проходит в режиме плебисцита, в котором, объективно участвуют все участники регаты, за вычетом упомянутых выше «Новых людей», имеющих возможность озвучивать тезисы о полезности свобод в стране.

И вопрос даже не в том, что кампания ставит целью показать единство народа и власти. Вопрос в том, что любая точка зрения, отличная от официальной, в условиях геополитической конфронтации определяется как антигосударственная и подлежащая исключению.

Практически ежедневно приходят сводки об очередных процессах. Сроки за советские лозунги, вроде «миру мир», сопоставимы со сроками за умышленное убийство. Выпущенный под редакцией иеромонаха Родиона вузовский учебник «Основы российской государственности» рассказывает про то что «ценностным отношением граждан к своей стране является патриотизм, к государству — доверие», уравнивая любовь к Родине и послушание правительству.

Еще один, с позволения сказать учебничек, «Обществознание», поместил атеистов в один ряд с предателями, террористами и вандалами. Центральное телевидение выпускает многочасовые передачи про «патриота России Ивана Ильина», того самого, что приветствовал нацизм и оправдывал его даже после Второй мировой войны. Вот теперь пример для подражания. Ультраконсерваторы потерпели неудачу в попытке запретить аборты, но кто скажет, что эти попытки закончились?

В этом смысле надо ожидать дальнейшего ограничения гражданам России возможности говорить то, что они на самом деле думают. Вспомним Стругацких:

«Разрешите пояснить, благородный дон,— горячо сказал он, облизнув губы. — Суть в основных установлениях нового государства. Установления просты, и их всего три: слепая вера в непогрешимость законов, беспрекословное оным повиновение, а также неусыпное наблюдение каждого за всеми».

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* внесен Минюстом России в реестр иноагентов