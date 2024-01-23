События последних месяцев в Дагестане и Башкирии породили новую дискуссию о национальном вопросе в России. О том, как его решали в СССР и в других странах, а также о том, к чему могут привести предложения некоторых политиков называть всех россиян «русскими», рассказывает в своей колонке для RTVI бывший депутат Государственной Думы Олег Шеин.

Последние несколько месяцев ознаменовались резкой фокусировкой национального вопроса. В октябре вся страна с интересом наблюдала погром махачкалинского аэропорта, где традиционалистская общественность искала евреев и, не найдя их, разгромила дагестанские магазины. На прошлой неделе произошла вспышка протестов в Башкирии, сопровождавшаяся столкновениями с полицией и массовыми митингами. Здесь подоплека была другая: местные жители вступились за земляка-эколога, приговоренного к четырем годам заключения за выражение «кара халык» («черный народ») в адрес гастарбайтеров.

В свою очередь вице-спикер российского парламента Петр Толстой заявляет, что никаких татар, узбеков и чеченцев в России нет, а есть только русские разного происхождения.

Мы привыкли считать, что странам Европы есть чему у нас поучиться в смысле межнационального согласия. Но поможет ли этому согласию признание всех «русскими», почему вообще государственные мужи это обсуждают и в целом куда мы идем?

Как появились россияне

В бытность Дмитрия Медведева другим человеком, а именно президентом Российской Федерации, он как-то сказал: «Россия — молодая страна, ей всего двадцать лет». Но на самом деле страна у нас многовековая, — точно так же, как вглубь истории уходят корни Германии, Грузии, Турции, Украины или Болгарии. Потому что страна — это прежде всего люди, объединенные определенной культурой.

А вот государство — другое дело. Государство у нас молодое. И не только у нас. Молодыми государствами являются почти все страны Африки и Азии, страны Восточной Европы и Закавказья. Постарше будет ФРГ, но это совершенно новая конструкция на обломках Рейха и Веймарской республики. Государство Турция — не Османская империя. А Российская Федерация — это не РСФСР. Она строится на абсолютно других ценностных принципах.

С этими поисками ценностей тридцать лет назад и сложились проблемы. Для начала надо было решить задачу, о «чьих ценностях» вообще идет речь. Советского народа больше не было, прежнего государства тоже, и возник вопрос, «мы, многонациональный народ Российской Федерации» — это кто?

Ответ на этот вопрос должна была дать новая политическая верхушка, которая практически не отличалась от старой. Реальными двигателями крушения СССР стали бонзы КПСС, ВЛКСМ и «партсовхозактив». Власть у них была и раньше, а вот собственности не было. Благодаря приватизации эти люди обрели немыслимые при Союзе состояния, а раздел страны стал дополнительным бонусом. Национализм — и отнюдь не окраин — оказался далеко не последним фактором в ликвидации СССР.

Не стоит забывать, что основным локомотивом разрушения Союза стала Россия. 12 июня 1990 года была принята Декларация о суверенитете и провозглашен приоритет российских законов над союзными. Решение поддержали 907 депутатов, большей частью членов КПСС и «рабочих от станка». Против высказались только тринадцать. Все это мероприятие активно приветствовала большая часть населения страны, выбрав спустя год Ельцина президентом и полагая, что прочие республики просто обкрадывают РСФСР. День суверенитета России от Советского Союза нынче отмечается как важнейший национальный праздник — просто с 2002 года его переименовали просто в День России.

Уже потом, после РСФСР, свои декларации о суверенитете приняли украинцы, беларусы, грузины и так далее. И хотя Горбачев пытался противостоять этому через странный референдум о сохранении Союза, сама формулировка в бюллетене «СССР как федерации суверенных государств» означала, что никакого единого государства больше не предполагается.

В России же возник серьезный вопрос: если уже больше нет советского народа, то кто здесь живет? Люди постарше помнят, с каким скрипом в 1991 году возникло понятие «россиянин». Это слово, вытащенное из недр белой эмиграции, никогда не употреблялось в обиходе ни в царской России, ни в СССР. В дальнейших поисках национальной идентичности были отброшены ключевые советские маркеры в виде «дружбы народов», «социализма», «прогресса», «научного атеизма» и «миру мир, нет войне». Социально поощряемый ценностный ряд сменился на прямо противоположный. И поскольку «интернационализм» был одной из таких опорных точек, он тоже ушел в прошлое.

«Я русский!»

Русский — это национальность, то есть объединение людей, имеющих в первую очередь общий язык. И этот язык является не просто средством общения с другими этносами, а родным языком.

В этом смысле абсолютно русским является наш соотечественник с черным цветом кожи, использующий русский язык как основной язык с детства. И никак русским не может быть человек, для которого русский язык служит лишь вынужденным средством коммуникации, но который при первой возможности перейдет на татарский, калмыцкий или даргинский.

Далее, национальность — это всегда самоопределение. Это право человека чувствовать себя относящимся к определенной этнической группе. В переписях СССР не было никаких «крящен», то есть православных татар. В переписях современной России такими себя назвали тридцать тысяч человек. И это нормально. С 1989 года пятикратно упало число российских украинцев, они ассимилировались. И это тоже нормально.

А вот попытка «ура-патриотов» записать все население России в русские, хотят того прочие этносы или нет, как раз ненормальна. Ни к чему кроме конфликтов такая прыть не ведет. По сути людям предлагают отказаться от своих предков ради того, чтобы очередной депутат произнес что-то вдохновляющее про единство нации перед лицом врага. Итогом станет только рост национального самосознания, так как любое принуждение ломает привычный образ жизни и порождает противодействие.

И еще. Если все население России объявить «русскими», то придется придумать какое-то название для «русских русских». В самом деле, если русские все, то как отделить «русского чеченского происхождения» от «русского русского происхождения»?

Украина — не Россия, Россия — не Европа

В империи выкручивались из этого противоречия через определение «великоросс». Оно родилось не без трудностей. Исторически русскими назывались и «гетманство Украинское», и «княжество Литовское», поэтому надо было как-то отделить «своих» русских от прочих. Так появились московиты, россы и «русские великороссы». Все эти дефиниции были предметом рассуждений ученых и бюрократии, а обычное население о таких абстракциях не подозревало.

В метрических записях моих предков — крепостных крестьян небольшого села Саратовской губернии — ни о каких национальностях ничего не сказано, они просто отмечены как «православные». Про более ранние ревизские сказки и говорить не приходится. Этническая принадлежность в них не указывалась никогда. В переписи населения Астрахани 1867 года «дворяне», «татары», «купцы», «армяне», «мещане» и «казаки» указаны через запятую как сословия. «Евреев» в этом списке нет, они растворены между «мещанами» и «купцами» и появляются только в другом разделе переписи, посвященном вероисповеданию.

Простой человек того времени считал себя верующим определенного исповедания, подданным очередного царя и жителем конкретной местности. Крестьянский «мир», как известно, заканчивается околицей деревни.

Национальное самосознание, в отличие от религиозного, — продукт более поздний. Это всегда результат урбанизации и размышлений городских интеллектуалов. И оно всегда шагает рядом с идеей строительства нового не сословного национального государства.

Собственно, поэтому строительство такого нового государства и разрушает прежнее, сословное. До капитализма этническая принадлежность вторична. Первичен статус. Татарский князь имеет больше прав, чем православный крестьянин и может даже получить от царя пару деревень в подарок с «титульным населением». С уничтожением сословий возникает вопрос новой общности, и она строится как гражданская нация. Принципиальным становится отличие от соседей. «Мы — не они, мы — другие, Украина — не Россия, Россия — не Европа», писал в своей книге экс-президент Украины Леонид Кучма. Это неизбежная фаза, и она всегда приводит к всплеску национализма на начальном этапе. Этап может и затянуться. Объединение Германии состоялось в 1871 году, а нацизм накрыл страну спустя шестьдесят лет.

Свою «самость» всегда проще строить через размежевание с соседями, однако такая простота беременна кровавыми войнами, в которых сгорают не только эти проклятые соседи, но и собственное население.

Преодоление национализма возможно только на базе позитивного проекта. Американцы экспортируют свой образ жизни, подчас вместе с бомбами, но исходя из того, что их стандарты свободы сгодятся всем. Советский Союз строил новое общество, предлагая миру стандарты Справедливости с заглавной буквы, опять же применимые в любой стране, — просто отмечая, что Союз преуспел в них первым. Франция — страна великих достижений в области практического применения триады «Свобода, Равенство и Братство», но именно достигнутые высоты позволяют французам скромно относиться к своей культуре (лишь 36% французов считают, что они культурно превосходят иные народы, зато такого мнения придерживаются 66% румын, 69% наших соотечественников и 88% армян).

Успешно реализуемый проект развития исключает комплекс неполноценности и постоянную необходимость доказывать, что прочие народы погрязли в пороках.

Применительно же к внутренней национальной политике очень важно держать баланс между возможностью этнического культурного развития и недопустимостью создания в стране национальных замкнутых пространств, живущих по своим правилам. Это сложная задача, хотя и интересная. Но, впрочем, смотря кому интересная. Автор имел опыт помощи астраханским татарам и казахам в организации хаджа, и на тот период с удивлением обнаружил, что мусульманской уммой в администрации президента занималось полсотрудника, поскольку ответственный человек заодно контролировал профсоюзы.

Противоречий очень много

Националистический дискурс в многонациональной стране — то еще сальто-мортале. Обидеть малые этносы, тем более с тем боевым опытом, который сейчас они обретают, несложно. Но, сплачивая нацию через противопоставление другим народам, нужно еще и контролировать процесс. Если на центральном телевидении иностранных рабочих кроют последними словами, почему за такое же выражение дали четыре года тюрьмы оппозиционному башкиру? Если ХАМАС — добрый гость в Москве, почему его методы нельзя применять в Хасавюрте? Если философ Иван Ильин не фашист, а патриот, то почему нельзя открыть музей в память казачьего корпуса вермахта? Если мусульмане плохи в Европе, почему они хороши в России?

В отношении боевого отряда русских националистов ДШРГ «Русич», чей командир Мильчаков прямо говорит, что является нацистом, депутат Картаполов уже объяснил, что «если они выполняют задачи в составе группировки российских войск, значит, они уже исправились».

Но такие индульгенции нельзя раздавать везде и всем. Возникает очевидное противоречие между националистическими заявлениями сверху и необходимостью ограничивать подобное творчество снизу. Своего рода жонглирование факелом на нефтебазе.

Это первый подобный эксперимент в современной истории и мы являемся его очевидцами.

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