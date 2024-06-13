В среду, 12 июня в Ереване одна за другой рвались полицейские светошумовые гранаты, а протестующие активно выламывали ворота парка Влюбленных — он примыкает к парламенту, где в те минуты выступал премьер Никол Пашинян. Епископ Армянской Апостольской Церкви, а ныне еще и лицо оппозиции Баграт Галстанян дал ему 96 часов, чтобы добровольно оставить пост, но Пашинян отнесся к этому требованию с иронией. Специалист по постсоветскому пространству Кирилл Кривошеев в своей колонке для RTVI объясняет, почему даже нынешнюю волну протестов армянская власть, скорее всего, переживет.

Слова на ветер

За суровостью и непримиримостью армянских политиков часто скрываются наивные, почти детские черты. Обругав своих оппонентов последними словами, назвав самым большим позором армянской нации за всю ее тысячелетнюю историю, они как будто остывают и не спешат воплощать все свои угрозы в жизнь. Так было не всегда — совсем недавняя армянская история знает и теракт в парламенте, и расстрел протестующих на улицах, и «сигналы» противникам в духе «Крестного отца».

Эпоха правления Пашиняна на этом фоне выглядит просто максимально безобидной. Бывший президент Роберт Кочарян, из-за которого Николу Пашиняну и многим его сторонникам в 2008 году пришлось оказаться либо в тюрьме, либо в бегах, после всех судебных перипетий так и остался на свободе, вернул свою политическую силу в парламент и помогает делать карьеру своему сыну — Левону. О жителях Сюникской области, которые в 2021 году забрасывали кортеж премьера яйцами, после этого инцидента ничего не писали, но если бы они оказались в тюрьме — это точно стало бы темой в оппозиционных СМИ.

При Пашиняне можно спокойно перекрывать дороги — хоть трассу Ереван-Тбилиси, хоть ключевые развязки в центре столицы: проспект Баграмяна или кольцо на площади Франции. Это примерно как если бы в Москве некие оппозиционеры поставили палатке на Лубянской площади или Кутузовском проспекте, по которому чиновники едут на работу. После войны 2020 года такое случалось неоднократно, но ни о каких суровых последствиях мы не слышали.

Власти все это время как-то обходились не только без репрессий, но и без применения спецсредств вроде водометов или слезоточивого газа. Все же уличное прошлое Никола Пашиняна не позволяло ему начать действовать так, как ненавистные «бывшие» действовали против него. Что бы ни говорили протестующие про жестокость полицейских, стычки с ними в Ереване были похожи на перемену в начальной школе — оппоненты просто толкаются и хватают друг друга за руки, а если повезло — утягивают за собой. Такого, чтобы силовики в шлемах активно орудовали дубинками, как в Москве или Минске, видеть не приходилось.

Вчера у стен парламента на улице Баграмяна произошло действительно серьезное столкновение с сотней пострадавших, одному из которых буквально оторвало пальцы светошумовой гранатой. Правда, как утверждают провластные ресурсы, он сам поднял ее с земли, чтобы бросить обратно в полицейских. Один ли и тот же человек запечатлен на двух видеозаписях — понять сложно.

«На руках Пашиняна, его силовиков и прислуживающим им медиахолуям уже кровь. Кровь мирных граждан. Не отмоетесь», — заявляет телеграм-канал «Армянская вендетта» — главный рупор оппозиции.

Правда, утренний сбор протестующих на площади Республики не выглядел как новый уровень народного гнева. Снова примерно те же люди, примерно те же слова и обещание собраться еще раз — только вечером. В этом есть смысл — после 10 утра на улицах Еревана буквально невозможно находиться из-за жары.

Акции прямого действия

Наверное, стоит сказать, что же такого важного происходило вчера, что и оппозиционеры, и полиция решились на такие жесткие действия. Процесс делимитации в Тавушской области, из-за которого было столько шума в апреле и мае, в целом завершен, и ни к каким ужасным последствиям это пока не привело. Семьи, которым придется переехать, есть — их две, но вполне в интересах властей заплатить им хорошие компенсации.

Но если локальные проблемы жителей сел Киранц и Воскепар не сильно обеспокоили ереванцев, оппозиция вынуждена создавать инфоповоды самостоятельно. Просто предложения собраться на площади не хватает — люди могут проигнорировать призыв, учитывая бесперспективность требований и погоду. Армяне вообще очень чувствительны к погоде — зимой 2021 года «генеральный» митинг оппозиционеров сорвал мокрый снег).

Поэтому священнослужитель Баграт Галстанян, который стал лицом протестов после неудач профессиональных политиков, вынужден предлагать сторонникам какую-то активность: шествие от Тавуша до Еревана по трассе, затем поход на правительственные дачи в самой столице. Когда все эти меры не сработали, возникла еще одна интересная идея — осада здания парламента как раз в тот момент, когда там должен выступать Никол Пашинян.

Заняв позиции еще с воскресенья (то есть установив палатки прямо на проезжей части проспекта Баграмяна), епископ и его сторонники объявили Пашиняну ультиматум с требованием уйти в отставку до 12 июня. Но премьеру удалось не только проигнорировать их требование, но и проникнуть в здание парламента, эмоционально выступить там, а потом уехать. Именно в этот момент у ворот парламента начались столкновения. Но если смотреть на происходящее с воздуха, а не с земли, бой за парламент и примыкающий парк Влюбленных вовсе не кажется таким уж впечатляющим — на улице было порядка 3500 человек. Какой была конечная цель (Ворваться внутрь? Схватить Пашиняна? Заблокировать Пашиняна в парламенте?) неясно, но отец Баграт в своих выступлениях явно демонстрировал решимость: «Если я что-то и сделал, то сделал правильно».

Происходящее за оградой парламента явно влияло на то, что происходило в зале. Депутаты от правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Армения» начали потасовку, а сам Пашинян стал говорить с трибуны то, что раньше не решался. И про то, что он «не вернется» в «союз-пузырь» — ОДКБ, и о своем упущении — что не признал Карабах частью Азербайджана еще в 2018 году.

Тем не менее, вечер 12 июня так и не стал решающим ни для кого. Баграт Галстанян ночью спокойно ходил по больницам, навещая пострадавших соратников.

Никол Пашинян наутро спокойно вернулся в парламент и продолжил выступление с трибуны. На этот раз он говорил о том, что ни он, ни любой другой армянский чиновник не поедет в Беларусь, пока ею руководит Александр Лукашенко. Причина такого демарша — тесные отношения между Минском и Баку, поставка азербайджанской армии белорусских комплексов «Полонез» и уже послевоенные резкие заявления Лукашенко в адрес Пашиняна: мол, нужно договариваться с Ильхамом Алиевым, потому что он «наш человек».

И хотя эмоции в Ереване сейчас зашкаливают, по факту ничего неприемлемого для правительства Пашиняна не произошло. Полиция по-прежнему готова выполнять приказы, депутаты от правящей партии — голосовать как нужно, а большинство населения — встревоженно, но без особых симпатий наблюдать за происходящим.

Если что-то и может изменить текущее равновесие — это однозначная реакция внешних игроков или переход всей структуры Армянской Апостольской Церкви в активное сопротивление властям. Очевидно, что действия Баграта Галстаняна согласованы с католикосом Гарегином, но какие-то красные линии пока все же сохраняются. Что же касается внешних сил, то пока их попросту не видно. Российские армяне из провластного лагеря (Арсен Гаспарян, Семен Багдасаров, Маргарита Симоньян), конечно, открыто оскорбляют Пашиняна и даже призывают к его свержению, но МИД сохраняет осторожную дистанцию. Будет также весьма любопытно понаблюдать, разовьется ли дипломатический скандал между Ереваном и Минском — до сих пор дальше вызова посла в МИД Беларуси дело не зашло.

Пока что Пашинян абсолютно уверен, что его власти ничего не угрожает. Лучшим доказательством этого служит заседание о вотуме недоверия правительству, которое оппозиционеры назначили на 17 июня, а близкий соратник премьера Ален Симонян — утвердил после коротких консультаций. У провластных депутатов, которые, как мы помним, составляют уверенное большинство, тут есть даже поле для маневра — прийти, но проголосовать против, либо сорвать заседание, прогуляв его всем составом.

Иными словами, никакого раскола элит в Армении до сих пор не наблюдается. Совсем по-другому было во время «Бархатной революции» 2018 года, когда парламент с большинством Республиканской партии Армении (в нее входили Роберт Кочарян и Серж Саргсян), сначала утвердил Пашиняна на пост премьера, а затем послушно самораспустился, сыграв срежиссированный спектакль: революционный премьер ушел в отставку, а депутаты дважды сделали вид, что не могут выбрать нового. Казалось бы, это был удобный момент, чтобы сбросить авантюриста, но политические реалии и народная поддержка просто не позволили этому произойти.

Шаг в пустоту

Учитывая, что протесты в Армении то закипают, то утихают с осени 2020 года, многие даже перестали задаваться вопросом — а что, собственно, делать после того, как Пашинян может гипотетически оставить власть. И дело здесь даже не в том, что Баграт Галстанян остается гражданином Канады (где он жил и возглавлял епархию), и не может претендовать на пост премьера даже в случае отказа от гражданства.

Проблема намного глубже — ни в 2021 году, ни сейчас у оппозиции не появилось четкого и реалистичного плана как решать главную проблему Армении — неурегулированный конфликт с Азербайджаном. Да, ситуация в Тавуше выглядела очень неприятно, особенно с учетом того что на протяжении границы есть немало участков, где азербайджанские войска разместили позиции на армянской территории, а не наоборот.

Но как премьер Баграт Галстанян (или кто угодно другой из «патриотического» лагеря) мог бы разрешить эту ситуацию в пользу Армении?

Военная сила явно на стороне Азербайджана, а рассчитывать, что проблемы Еревана начнет решать Москва (пусть даже в обмен на вступление в Союзное государство и полную поддержку военной операции на территории Украины) — не слишком разумно. Россия и Азербайджан за последние годы сильно укрепили свое сотрудничество во всех сферах, включая критически важный транзит в Иран, и рисковать им Кремль точно не захочет.

Остается подход, который еще в своей статье 1997 года осуждал первый президент Армении Левон Тер-Петросян: «мы всем народом должны стать гайдуками» (слова из армянской народной песни) — то есть принять состояние войны как норму и не сдавать ни одного метра земли без боя. Правда, говорить об этом всерьез после Второй Карабахской войны не решаются даже бывшие полевые командиры вроде Роберта Кочаряна.

Признать, что единственный выход для Армении — мирный договор на условиях Азербайджана с весьма ситуативной защитой собственных интересов (договориться об обмене отдельными участками земли, попросить азербайджанских пограничников разместить позиции на 100 метров дальше, чем те хотели бы) — значит, стать в глазах своих сторонников неотличимыми от Пашиняна. Поэтому отец Баграт вынужден эпатировать публику ультиматумами и утверждениями, что Никол Пашинян уже утратил легитимность.

Скорее всего, его звездный час закончится, но в тюрьму за брошенный власти вызов он не попадет. И это весьма хорошо характеризует армянские политические реалии.

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