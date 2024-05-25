Премьер-министр Великобритании объявил 23 мая о внеочередных всеобщих выборах в стране, которые пройдут через 50 дней. В то же время прошедшие в некоторых ее регионах местные выборы показали, что рейтинг правящей партии консерваторов продолжает падать. О том, за кого проголосуют британцы, из Лондона RTVI рассказал Александр Смотров, директор по Европе и Евразии международной консалтинговой компании Global Counsel.

Каковы шансы консерваторов на победу

Вопреки прогнозам, Риши Сунак решил не дожидаться осени и объявил следующие всеобщие выборы 4 июля. Британские обозреватели сходятся во мнении, что это сродни отчаянной ставке «ва-банк», когда уже нечего терять, но шанс чудом проскочить ещё есть. Консерваторы надеются, что начавшееся оздоровление экономики может добавить им предвыборных очков, но преодолеть отрыв от лейбористов в 20 процентных пунктов в опросах общественного мнения за оставшиеся шесть недель будет практически невозможно. Само это решение ускорить выборы уже оказалось непопулярным среди многих тори, и конфликты вокруг этого могут также омрачить предвыборную кампанию и посеять раздор в стане консерваторов.

Насколько плохи дела тори, показывают и совсем недавно прошедшие в некоторых регионах Великобритании местные выборы. Их результаты представляют более свежий срез общественного мнения и настроений электората.

Здесь, конечно, мы не должны забывать, что местные выборы проводятся по местной повестке, и здесь какие-то вопросы могут волновать людей немного в другом ключе. Во время них идет речь о том, что ближе к дому, ближе к телу, волнует людей здесь и сейчас. На всеобщих же выборах обсуждаются более глобальные вопросы — налоги, экономика, иммиграция и так далее. Ту же проблему иммиграции, например, глупо поднимать на местных выборах, поскольку ей не занимаются местные власти.

Однако, так или иначе, в этот раз местные выборы показали, что правящая партия на национальном уровне становится все менее и менее популярной.

Кого и почему выбирают британцы

Обычно в Великобритании на всеобщих выборах внешняя политика отходит на второй план. Хотя, допустим, такие ее проявления, как иммиграция и меры по ее регулированию играют свою роль, но в большей степени на подсознательном уровне. Нельзя сказать, что конкретные партии активно строят свою кампанию на этой проблеме, как это происходит в Америке. Да и проблемы, которые волнуют правый электорат, уже были отработаны во время референдума по Брекзиту. В целом же людей они, с одной стороны, утомили, а с другой стало ясно, что решить их как-то одномоментно или легко не получается.

Поэтому сейчас британцев волнуют те проблемы, которые близки к их кошельку: стоимость жизни, рабочие места, программы поддержки тех, кто обделен определенными жизненными благами, и так далее. Их традиционно заботит состояние образовательной системы. Они интересуются, достаточные ли ресурсы выделяются для системы здравоохранения, которой британцы очень гордятся вне зависимости от партийной или политической принадлежности. Их беспокоят вопросы борьбы с преступностью. В целом, достаточно выделить именно эту троицу проблемных сфер: образование, здравоохранение и безопасность повседневной жизни.

И только на эти темы уже наслаивается все остальное. Зеленые или лейбористы могут затрагивать какие-то климатические проблемы, глобальное потепление, консерваторы — опять же, говорить о миграции и более справедливом распределении рабочих мест.

Однако выигрывают выборы те, кто движутся по направлению к центру.

Все предыдущие кампании показывали, что лейбористы смогли выигрывать выборы только тогда, когда отказывались от всех своих квазикоммунистических лозунгов, как и консерваторы — именно благодаря движению к центру. Все, кому удавалось это сделать (даже Борис Джонсон) были большими центристами, нежели их коллеги, которые стремились оттянуть партию совсем уж вправо.

Сейчас лейбористы опять пришли к этой концепции со своим нынешним лидером Киром Стармером, который опять вернул партию с левых позиций в центр. Консерваторы тоже будут крутиться вокруг этой идеи, хотя, конечно, им гораздо сложнее будет ее осуществить со своим многолетним багажом пребывания у руля государства. Так что мы увидим опять заигрывание с ядерной частью электората, которую в 90-е называли Middle England. То есть с преимущественно консервативными представителями среднего или низшего среднего класса.

Чем консерваторы могут попытаться задавить лейбористов

Лейбористская партия до сих пор остается в какой-то мере действительно выразителем чаяний представителей рабочего класса. Она была создана при активном участии и влиянии профсоюзов, которое все последние годы стремится как-то ограничить. Но, тем не менее, они продолжают играть значительную роль в этой партии и являются важным элементом, который нельзя не учитывать.

Если же говорить о консерваторах, то человеческая память ассоциирует все последние (и даже не очень) события, успехи и неудачи с нынешним правительством. Они тоже пытаются угодить разным категориям потенциальных избирателей. Поэтому им сложно что-то предъявить лейбористам на национальном уровне, поскольку те просто давно не были у власти.

Конечно, есть пример мэра Лондона, лейбориста Садика Хана, который уже довольно давно находится у руля, и с которым тоже ассоциируются некоторые спорные вещи. Но даже ему тут предъявить особо нечего. В отличие от республиканцев в США, тори не могут организовать кампанию, в которой обвинят лейбористов в занятии исключительно продвижением некоей «левой повестки». Во-первых, это очевидно не так, а, во-вторых, сравнивать просто не с чем, так как лейбористы уже многие годы находятся в оппозиции.

Нельзя, конечно, сказать, что британское общество совсем не волнует прогрессивная левая повестка. Ведутся дискуссии о том, до какой степени должны поддерживаться идеи инклюзивности и все, что с ними связано. Но левая повестка не является определяющим фактором. Общество еще не успело кардинально устать от нее, как от некоторых других вещей и явлений, связанных с консерваторами.

На повестке дня в большей степени стоит тема сменяемости власти — пожалуй, определяющая для этих выборов.

Политические циклы регулярно сменяют друг друга. После длительного периода нахождения консерваторов у руля страны был длительный период власти лейбористов, сейчас — снова 14 лет правления тори. И именно вопрос необходимости смены политических предпочтений определяет выбор тех или других, нежели какие-то вещи, тесно связанные с идеологией.

Сколько бы консерваторы ни хотели снова понравиться людям, электоральная усталость продолжает оставаться доминирующей темой. Здесь очень не повезло нынешнему премьеру Риши Сунаку, фигура которого как политика и лидера в любое другое время была по-настоящему гигантской. Увы, он оказался в неправильное время в неправильном месте. Ему остается заниматься только тем, что делали те же Джон Мейджор или Гордон Браун в свое время — тихо и без возможности существенно повлиять на ситуацию наблюдать за тем, как происходит закат его партии и восход звезды соперников. В итоге они неизбежно придут к власти, а он уйдет в оппозицию.

Могут ли консерваторы попытаться отстранить от должности Риши Сунака

В любой подобной ситуации, когда большинство уже понимает, что проигрыш на приближающихся выборах неизбежен, начинаются попытки найти виноватых или как-то перегруппироваться. Все это уже происходило раньше. То же самое смещение Бориса Джонсона было результатом появления похожих течений в партии, когда у нее образуются разные крылья, — умеренные или более радикальные, которые по своему разумению пытаются исправить ход дел.

Сейчас происходит то же самое. Есть «более консервативные» консерваторы, которые хотят радикального подхода. С одной стороны, это позволило бы им перехватить инициативу у ультраправых, присутствующих в виде Партии реформ, бывшей UKIP — Партии независимости Соединенного Королевства, ратовавшей за Брекзит. С другой стороны, по их мнению, это необходимо, дабы показать, что тори — консервативная партия, а не «слишком мягкая» центристская.

Однако эти постоянные маневры, на самом деле, не приводят к какому-то набору ими очков у избирателей. Такая линия поведения скорее вызывает отторжение у электората, потому что люди видят подковерную возню, когда свои грызутся со своими. Ничего хорошего для страны подобные действия не приносят, и, к тому же, отвлекает силы и внимание у тех, кто входит в состав правительства и управляет страной.

Мне кажется, что объединение или, по крайней мере, его видимость было бы для консерваторов лучше, нежели дележка идеологических и прочих ценностей, особенно перед выборами. Пока опросы показывают, что поддержка тори падает каждую неделю.

Каким будет новый период правления лейбористов

Внешняя политика Великобритании, скорее всего, не изменится. Консенсус по таким вопросам, как Украина, санкции против России, общий вектор российско-британских отношений и геополитическая повестка дня у лейбористов не будет особенно отличается от нынешнего правительства.

Впрочем, есть небольшие нюансы по Ближнему Востоку. Традиционно лейбористов поддерживают мусульмане. У них всегда была широкая база среди мигрантов (а потом и их детей) из Пакистана, из стран Ближнего Востока, поэтому их миграционная политика в целом всегда была более мягкой. Но сейчас лейбористы теряют эту поддержку из-за необходимости лавировать в ближневосточных вопросах. В результате, скорее всего, именно ситуация на Ближнем Востоке станет их основной заботой в международном плане, а не отношения с Россией или общая геополитическая обстановка.

Что касается обещаний электорату, то недавно лейбористы опубликовали шесть новых приоритетов своей политики. Темы в них были включены все те же самые, о которых я уже писал выше: высшее образование, здравоохранение, безопасность, работа полиции и т. д. В то же время они пытаются не давать обещаний, которые окажутся слишком дорогими. С одной стороны лейбористы оперируют конкретными понятиями, но с другой — все равно достаточно размытыми, чтобы оставить себе поле для маневра.

Невозможно не повышать налоги, если ты хочешь расширять социальную поддержку. Можно делать это косвенно, можно повышать налоги для бизнеса, а не для граждан — но так или иначе это неизбежно. Консерваторы сейчас пытаются как раз сыграть на обратном, чтобы завоевать избирателя. Впрочем, даже тори уже понимают, что для обеспечения определенного уровня благососотояния населения нужен определенный уровень налогов. Он не то чтобы очень высокий по сравнению с другими странами Европы, но достаточно высокий. Поэтому и здесь каких-то особых очков они для себя заработать не смогут, а усталость от консерваторов во власти никуда не денется.

Если же говорить о том, сколько лейбористам удастся продержаться у власти, то прошлый раз она была в их руках на протяжении 13 лет. Возможно, если бы не мировой кризис 2009 года, период правления лейбористов продлился бы еще дольше. Всем нравился тот подъем, на котором находилась страна, и далеко не все задумывались, что он обеспечивается за счет крупных заимствований.

Остается надеяться, что в этот раз лейбористы будут более ответственно и прагматично подходить к этому вопросу. И если они смогут проводить сбалансированную политику, обеспечивая при этом рост благосостояния населения, как минимум пара сроков им гарантирована.

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