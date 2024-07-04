Недавно представители команды Дональда Трампа обнародовали план по урегулирования конфликта на Украине, в случае его избрания президентом США. Эксперт по международным отношениям, бывший сотрудник посольства России в США Владимир Фролов рассказывает RTVI о том, почему эти предложения неприемлемы для Москвы, однако создают возможность для торга между сторонами.

План Трампа

Представители внешнеполитической команды Дональда Трампа (бывшие высокопоставленные сотрудники аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) при Трампе генерал Кит Келлог и бывший аналитик ЦРУ Фред Флайтц) обнародовали свои предложения возможной стратегии по урегулированию конфликта на Украине, в целом совпадающей с видением самого Трампа. Теперь появилась возможность сопоставить их с условиями Владимира Путина по прекращению боевых действия и оценить реалистичность урегулирования в случае смены команды в Белом доме.

Владимир Путин неоднократно заявлял, что России все равно, кто победит на американских выборах. В западном и российском экспертном поле устойчиво понимание, что Москве на данном этапе выгоднее дождаться итогов выборов, ведь в случае победы Трампа, устраивающие Россию договоренности по Украине, более достижимы. Однако реальность может оказаться сложнее.

«План Трампа» предусматривает остановку боевых действий по линии соприкосновения и проведение прямых переговоров России и Украины под давлением Вашингтона. Запуск таких переговоров предлагается «стимулировать» увязкой продолжения американской военной помощи Украине с согласием Киева на переговоры с Москвой и угрозой для российской стороны в виде резкого количественного и качественного наращивания поставок американских вооружений Киеву, если она откажется от переговоров.

О дальнейшем содержании предлагаемых переговоров советники Трампа предпочитают особо не распространяться (наиболее вероятно, детальной повестки у них пока нет). В целом же они обозначают, что для Москвы США дадут заверения, что вопрос о вступлении Украины в НАТО будет отложен на длительный срок (называется 10 лет), а Украине будет обещаны «гарантии безопасности» в виде масштабной военной помощи для убедительного сдерживания РФ от повторения военной операции.

В то же время США не будут требовать формального признания Киевом российского суверенитета на новых территориях.

Кроме того, предлагается введение специального налога на экспорт всех российских энергоносителей для отчислений в фонд восстановления Украины в обмен на ослабление западных санкций. Украинские требования «международных трибуналов», содержащиеся в «10 пунктах Зеленского» «трамписты» обходят молчанием, а неофициально дают понять, что эта тема звучать не будет.

Киев, вероятно, будет вынужден согласиться на переговоры под давлением Трампа, так как опыт шестимесячной паузы в военных поставках США в результате блокировки в Конгрессе запрошенного Байденом финансирования показал, что остановка поставок приведет к достаточно быстрому коллапсу фронта, а военная помощь ЕС недостаточна. Если победит Трамп, у Зеленского не будет выбора, и на «переговоры под давлением» (почти по «Дейтонской формуле») придется идти, чтобы сохранить имеющееся.

Для Москвы все не так однозначно. Первичный анализ показывает, что в озвученном виде «план Трампа» Москву устроить не может, а «принуждение к переговорам» угрозой расширения американской помощи не выглядит убедительно. Артиллерийские арсеналы США уже практически пусты, производство комплексов ЗРК Patriot (3-4 батареи/дивизиона/ 550-650 зенитных управляемых ракет в год недостаточно для украинского театра военных действий), а мощности восстановления бронетехники ограничены одним заводом в штате Огайо. Передача же значимого числа истребителей F-16 (150-200 единиц) упирается в подготовку украинских пилотов, где главной проблемой является слабое знание курсантами английского языка.

Позиция России

Москва обозначила на каких условиях будет отдан приказ о прекращении огня. Это объявление о выводе украинских войск с территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей в их старых административных границах, а также официальный отказ Киева от вступления в НАТО. В целом, имея сегодня преимущество на поле боя, РФ не видит необходимости прекращать военную операцию во время проведения переговоров (если условия Путина не будут сразу приняты) и даже в ходе переговорного процесса намерена улучшать для себя «реалии на земле».

В отличие от команды Трампа, у Кремля есть четкое видение содержания будущих переговоров — «Стамбул-плюс». Владимир Путин неоднократно говорил, что они должны начинаться не с чистого листа, а основываться на договоренностях которые были почти достигнуты в Минске и Стамбуле в марте-апреле 2022 года, условия которых устраивали обе стороны и где «стояла подпись руководителя переговорной группы со стороны Украины».

Москва де-факто приравняла «Стамбул» к «Минску-2», считая достигнутые тогда предварительные договоренности отвечающими «реализации целей СВО», и не видит необходимости отказываться от однажды уже полученного преимущества, даже если Киев отрицает наличие для себя политических и юридических обязательств возвращаться к «Стамбулу».

Ключевыми для России элементами «Стамбула» являлись принятие Киевом обязательства «постоянного нейтралитета» с прекращением всех форм сотрудничества с Западом, противоречащим этому статусу (совместные военные учения, военные базы, обучение ВСУ и поставки западных вооружений). Предполагалась также глубокая демилитаризации Украины с жесткими ограничениями на численность ВСУ (Москва требовала не более 80 тысяч, что давало примерно 28-30 тысяч личного состава в боевых частях — 6-7 бригад) и количество и качество вооружений (дальность тактических ракет, например, предлагалось ограничить 40 км). Это оставляло бы Украину беззащитной от любого внешнего вторжения и позволяло бы Москве навязывать Киеву необходимые РФ внешнеполитические решения (например, интеграцию в ЕАЭС и Союзное государство).

Другие элементы «Стамбула», связанные с «денацификацией» (отмена ряда законодательных актов, героизирующих нацистских преступников) и со статусом русского языка (официальный язык для использования в государственных органах и в сфере культуры и СМИ) были призваны содействовать трансформации оставшегося независимого украинского государства в сторону ценностно-правовой конвергенции с РФ и формирования «дружественной Украины» с «нормальной властью». «Стамбул» позволял в среднесрочной перспективе обеспечить РФ необходимый контроль над внешней и внутренней политикой оставшейся Украины без прямой военной оккупации.

Почему «план Трампа» не устроит Москву

В «плане Трампа» этих элементов нет и «Стамбул» даже не упоминается. Его центральные положения категорически противоречат целям и интересам РФ в конфликте. Главных препятствий два: мутное обещание «отложить вступление Украины в НАТО на длительный срок 10 лет» и обязательство США гарантировать безопасность Украины, «вооружив ее до зубов» (стратегия «ощетинившийся дикобраз»).

«Отсрочка с вступлением Украины в НАТО» противоречит главной российской цели военной операции — не допустить переход Украины в западную зону контроля ни при каких обстоятельствах, что требует как минимум статуса «постоянного нейтралитета», а как максимум — интеграции в российские структуры контроля. Путин накануне начала боевых действий не согласился с обещанием канцлера Германии Шольца «отсрочить вступление Украины в НАТО на 30 лет» и тем более не согласится сейчас, а будет требовать «железных юридических гарантий». Возможности Трампа продавить официальное решение НАТО отказать Украине в праве на членство (то есть отменить политику «открытых дверей») вызывают сомнения. Существует позиция Конгресса США, согласно которой решения в НАТО принимаются на основе консенсуса участников. К тому же возникнет необходимость внесения поправок в Североатлантический договор 1949 года которые должны будут ратифицировать в 32 парламентах.

Стратегия превращения Украины в «вооруженного до зубов дикобраза», чтобы «не дать России повторить», пока совершенно неприемлема для Москвы. Мирное урегулирование без каких-либо политических условий для Киева и модальностей его отношений с Западом в сфере безопасности (демилитаризация и запрет на военное сотрудничество с Западом) означает, по оценке близких к Кремлю аналитиков, еще большую милитаризацию оставшейся Украины и ее еще большую интеграцию с Западом в военной сфере. То есть появление на границах России еще большей угрозы. А смелую идею Генри Киссинджера принять Украину в НАТО как ФРГ в 1955 году для «сдерживания украинского реваншизма в отношении России» и удержания стратегически незрелого руководства в Киеве от втягивания Альянса в военные авантюры, в Москве пока всерьез обсуждать не готовы, хотя провидческому гению Киссинджера вполне можно доверять.

К тому же эту часть своего плана команда Трампа собирается обсуждать не с Москвой, а с Киевом, а России предложат лишь принять этого «дикобраза» к сведению.

Как максимум, в будущем возможны какие-то договоренности по взаимному ограничению наступательных вооружений большой дальности и зонам демилитаризации вдоль линии контроля с обеих сторон для устойчивости перемирия, но «Стамбульское приложение по демилитаризации» ни США, ни Киев обсуждать, вероятно, не будут.

Суда по всему Трамп не только не станет отменять недавно подписанное Соглашение США — Украина в области безопасности, но и может существенно его расширить и даже институализировать законодательно по образцу американской военной помощи Израилю. Для этого у него будет необходимая электоральная поддержка: по последним опросам 70% твердых сторонников Трампа (MAGA voters) считает необходимым поддерживать Украину до победы над Россией (то есть до победы США).

Эксперты, близкие к внешнеполитической команде Трампа, говорят о вероятности принятия для Украины «шведской модели нейтралитета», предполагающей не только восстановление собственного мощного военно-промышленного потенциала (Швеция производит свои боевые самолеты, подводные лодки, бронетехнику и артиллерию), но и весьма тесное, хоть и негласное, сотрудничество с НАТО. Оно будет предполагать полный переход на натовские военные стандарты и обеспечением технической совместимости, что в перспективе облегчит «бесшовную интеграцию» Украины в НАТО, когда Россия уже не сможет этому помешать.

Возможность для торга

Несмотря на казалось бы очевидную неприемлемость для российского руководства, «план Трампа» (если он станет президентом) создает для Москвы определенные возможности для торга и маневрирования в ситуации, когда Украина будет по сути принуждена к прекращению сопротивления. Даже казалось бы нереалистичный план финансировать восстановление Украины за счет налога на экспорт российских энергоносителей, мог бы быть трансформирован в некое подобие «Международного фонда реконструкции». Туда Россия, участвуя в нем наряду с другими странами, могла бы отчислять определенные взносы. Это, конечно, при условии, что общее содержание мирного урегулирования отвечает интересам Москвы, а «реконструкторская деятельность» будет распространяться и на новые российские регионы.

«Похабный мир» Трампа, вероятно, запустил бы в Киеве «грузинский сценарий» — глубокую внутриполитическую трансформацию в Украине с появлением серьезных сил в поддержку урегулирования и создание предпосылок для ухода из власти команды Зеленского. Этого российское руководство добивается уже довольно давно, рассчитывая на появление там «нормальной власти».

Этот «Похабный мир» означает, что ни одна из сторон конфликта не получит всего, чего она хотела бы добиться, а лишь часть реально важного и остаток, с которым можно будет как-то смириться и долгосрочно принять. Для Киева это означает потерю части территорий (будет ли это закреплено юридически как у СССР с Финляндией по Московскому договору 1940 года и Парижскому 1947 года, или нет — отдельный вопрос переговоров), при сохранении независимости большей части страны и возможности выстраивать вооруженный нейтралитет по «шведской модели». Разумеется, не создавая для РФ реальных военных угроз и проявляя «стратегическую осмотрительность» в своей внешней политике.

Для Москвы «непростое решение» будет заключаться в потере контроля над оставшейся Украиной и ее ремилитаризацию, даже при формальном отказе от вступления в НАТО. Придется и отказаться от «наполеоновских планов вычеркивания НАТО» из архитектуры европейской безопасности и ревизии территориальных итогов «холодной войны». В обмен на это российская сторона получит прекращение боевых действий, признание (де-факто, если не де-юре) новых границ, снятие санкций и участие в экономической реконструкции разрушенного. Общим призом будет прекращение кровопролития.

Альтернативой является бессрочное продолжение боевых действий в целях полного разрушения Украины и украинской государственности, что, вероятно, потребует перехода к тотальной войне со всеми вытекающими.

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