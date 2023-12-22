В последнее время Россия применяет для распространения своего влияния не только «мягкую силу», но и вполне жесткую, военную. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин вспоминает, как СССР продвигал «дружбу народов» и рассуждает о том, может ли государство сочетать такие разные подходы в расширении сферы влияния, как это делает Россия сейчас.

«Мягкая сила» Союза

На протяжении нескольких десятилетий Советский Союз был притягательным маяком для людей в самых разных странах мира. Есть точка зрения, что симпатии лидеров дальнего зарубежья Союз покупал полноценной валютой, но на самом деле политическое влияние СССР было куда масштабнее его возможностей вкладывать средства в развитие стран Азии и Африки.

За период с конца Второй мировой войны и до своего распада Советский Союз оказал экономическую помощь другим странам в размере около $41 млрд, то есть меньше чем американская помощь одному только Израилю. Многие знают, что ведущим партнером СССР среди развивающихся стран стала Индия. Но никто толком не знает, что советская помощь Индии уступала помощи, которую Дели получил, например, от одной Западной Германии.

Советская помощь была, конечно, важна, но не своими объемами, а возможностью для стран третьего мира показать Западу, что у них есть выбор своего пути. При этом основными инструментами советского влияния были не финансы, а культурные смыслы. Союз демонстрировал перспективы «возможного социализма» с восьмичасовым рабочим днем, доступным образованием, всеобщей медициной, эмансипацией женщин и социальным равенством.

С приходом умеренной команды Леонида Брежнева, отказавшейся от сталинских угроз и хрущевской эксцентричности, Союз поставил Соединенные Штаты в положение международной изоляции. И это не просто громкие слова. Есть универсальный индикатор: в период с 1965 по 1990 годы СССР пришлось прибегать к праву вето в Совете безопасности ООН всего 12 раз. Американцам — 65 раз.

Или диктат — или «мягкая сила»

Разумеется, процесс был сложен. Вторжение в Чехословакию в 1968 -м году и особенно афганская авантюра 1980-го года нанесли серьезные удары по советскому имиджу. Но были и «Союз-Апполон», и Хельсинский договор, и масштабная торговля с Германией и Японией, и массовые просоветские партии по всему миру.

Примечательно, что хуже всего к Союзу относились там, где он заставлял жить местные народы по своим правилам. В Восточной Европе, с уходом нашей армии, стало очевидно, что именно здесь нас больше всего не любят. Люди отторгают принуждение. Гораздо лучше оказались отношения там, где наши войска не задержались или где их никогда не было.

Либо диктат, либо «мягкая сила». Одно исключает другое. И очевидно, что именно культурное проникновение дает наиболее долгосрочный и глубокий результат.

Любое общество заинтересовано в поясе друзей, а не врагов. Не государство — ему-то как раз бывает выгоден внешний враг для контроля над собственным населением — а общество. Географию не отменишь, и возможность мягкого влияния через экономические связи, язык и единое поле образования дают очевидные преимущества даже при всех сложностях предыдущей истории.

Мы видим на примере маленькой Португалии, как язык формирует общность бывшей метрополии с Анголой, Мозамбиком, Бразилией и даже Восточным Тимором и Макао. Он позволяет даже маленькой стране, не имеющей какой-либо военной силы, иметь дружеские отношения, комфортные экономические условия и определенное политическое влияние на своих сателлитов.

Достаточно тепло, после того как схлынула первая волна национализма, к России относились и народы стран, вновь образованных на обломках Советского Союза. Конечно, тут сказалось ощущение общей причастности к одной стране, которой больше нет (исключая Балтию).

Посмотрим же, что осталось спустя тридцать лет от нашего влияния на Южном Кавказе и в Центральной Азии в сфере экономики, образования и культурных связей, и что изменилось за последнее время.

Язык

В России проживает 1,8% населения Земли. Однако на русском языке делается 4.6% всех запросов в Интернете. Он уступает только английскому и испанскому, обгоняя французский, немецкий, португальский и даже китайский. И это колоссальное преимущество.

Именно русский используется как основной язык пользователями из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Туркмении и Таджикистана. В казахстанском секторе интернета, например, русский язык использует 94% пользователей, казахский применяет всего 4,5%, замыкает тройку английский с 1,4%.

На русском выходят крупнейшие новостные сайты Азербайджана и Армении, на этом же языке представители двух народов ведут между собою столь затянувшийся многовековой спор. Наконец, половина украинской армии говорит на русском, и недавно, когда националистка Фарион вменила военным это в вину, ее уволили из Львовского университета после протеста студентов. А, казалось бы, это тот самый «ужасный» запад Украины, которым нас так часто пугают по телевизору…

Экономика

Начнем с торговли. Возьмем данные 2022 года. Россия абсолютно доминирует в товарообороте Армении (44% экспорта и 30% импорта) и Кыргызстана (44% экспорта и 23% импорта). Экономика этих двух стран замкнута на российский рынок сбыта и без него сегодня немыслима.

Азербайджан, Таджикистан, Казахстан, Грузия и Узбекистан продают свою продукцию преимущественно в Европу и Китай. Зато продовольствие и промтовары они закупают у нас. На Россию приходится от 20% до 30% импорта этих стран.

Инвестиции. Российский капитал абсолютно доминирует по доле иностранных инвестиций в Армении (50%) и крайне важен для Кыргызстана (20%) и Узбекистана (16%). В прочих странах наше былое влияние утрачено.

Наконец, иностранные рабочие. В России трудится каждый десятый узбек, каждый пятый таджик и каждый четвертый киргиз или армянин. В 2022 году объем денежных переводов трудовых мигрантов в Узбекистан составил 11 % ВВП этой страны, 18% ВВП Армении и по 30% ВВП Кыргызстана и Таджикистана.

Обратная зависимость

До начала военной операции на Украине на страны бывшего советского пространства (без Беларуси) приходилось скромные 7% российского товарооборота, из которых половину давала торговля с Казахстаном.

С февраля 2022 года начался торговый бум. Европейский экспорт в Киргизию вырос на 300%, при этом лишь один товар из десяти доезжал до Бишкека, а остальные оседали при транзите сразу в России. Втрое вырос экспорт Армении в Россию и в полтора раза экспорт Казахстана

«Неблагодарные лимитрофы» помогают России в обретении подсанкционной продукции. Так, экспорт интегральных схем из Армении в Россию вырос с символических $2000 до $13 млн.

Образование

Россия, имея меньше 2% мирового населения и меньше 2% мирового ВВП, демонстрирует куда как большие успехи в сфере образования. В настоящее время в стране учится 6% всех «мобильных студентов» мира, то есть тех, кто обучается за пределами собственной страны.

В российских вузах получают знания более 350 тысяч иностранных студентов, в первую очередь из Казахстана (60 тысяч), Китая и Узбекистана (по 40 тысяч), Туркмении (37 тысяч) и Таджикистана (20 тысяч). Это десятки тысяч специалистов, часть из которых вернется к себе на родину в качестве врачей, инженеров и преподавателей. Если проявлять к ним уважение не унижая по расовому признаку, то мы получим десятки тысяч людей, с симпатией относящихся к нашей стране, которые станут проводниками российского культурного влияния.

При этом соседние правительства финансируют общее образование на русском языке. В целом в этих южных странах работает более 5500 школ с обучением на русском.

В Казахстане преподавание ведется на русском или на двух языках в 46% школ. В Киргизстане в 32% школ учатся на русском, в Узбекистане — в 10%, в Азербайджане — в 8%.

В Таджикистане изучение русского языка входит в обязательную школьную программу, начиная с второго класса и заканчивая одиннадцатым. Трехлетние курсы русского дают школы Монголии. Хуже всего дело обстоит в Армении (1%) и Грузии (0.5%).

И дело не ограничивается средним образованием. В Азербайджане факультеты с преподаванием на русском существуют во всех вузах, кроме того, работает целый Славянский университет. Мы являемся владельцами огромного культурного наследия, созданного предыдущими поколениями, и поддерживаемого друзьями нашей страны в соседних странах сегодня.

«Абырвалг!»

Все это наследие сейчас самым дичайшим образом спускается в канализацию. Давайте просто почитаем вместе высказывания некоторых российских политических и общественных деятелей.

Вот слова заместителя президента академии ракетных и артиллерийских наук РФ Константина Сивакова: «когда мы решим вопрос с 1000-километровым фронтом, мы разберемся и решим вопрос с Азербайджаном».

Доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян говорит: «если по России будут нанесены удары из Казахстана, это будет во благо, потому что мы прищучим казахов за их позицию».

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов (ЕР) утверждает: «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России».

Депутат Госдумы Михаил Делягин в Telegram-канале попросил своих подписчиков ответить на следующий вопрос: «Считаете ли Вы правомерным применение тактического ядерного оружия для ликвидации нефтяной промышленности Азербайджана в связи с его агрессией, вызванной убежденностью в бессилии России, военные ресурсы которой отвлечены на Украину?».

Дмитрий Медведев вызвал серьезный скандал в Сухуме, заявив о перспективах присоединения Абхазии к России.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Савостьянов предлагает: «в зону денацификации и демилитаризации помимо Украины полагаю целесообразным включить еще Прибалтику, Польшу, Молдову и Казахстан».

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров в эфире ОРТ предложил нанести ракетные удары по Азербайджану, чтобы уничтожить нефтепромыслы и систему энергообеспечения страны.

Декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров на заседании Комитета Совфеда говорит: «Я не уверен, что Украина после нашей спецоперации должна сохранять свой суверенитет, как и многие другие малые государства».

Это патология. В этой картине мира неважно, кого бомбить и по какой именно причине. Эти люди будут втягивать Россию в бесконечную войну, ведя страну к самой глубокой катастрофе в нашей истории.

Все эти речи получают широчайшую известность среди обычных людей в соседних странах. В итоге Россия для обычных людей из соседа превращается в угрозу.

Переоценка ценностей

По оценкам Россотрудничества наибольшие симпатии к России высказывают жители стран, которые с нами не имеют общей границы. Положительного мнения о России придерживается 72% узбеков, 80% киргизов и 95% таджиков. Армянское общество переживает фрустрацию. Доверие к России здесь рухнуло с 85% до 52%, но это все же история не нашей вины, а странных ожиданий вмешательства России в карабахскую войну.

А вот с приграничными странами сложнее. В Беларуси доля людей, считающих Россию другом, опустилась до 62%. В возможное нападение России на Казахстан верят 38% казахстанцев, причем эти показатели растут. Прямой угрозой Россию считает четверть азербайджанцев и жителей Молдовы.

Разумеется, реагируют и правительства. Летом 2022 года под руководством США прошли совместные военные учения стран Центральной Азии (Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, а также Монголия). Совершенно демонстративно такие же учения провела Армения.

Все центральноазиатские страны заключили военное соглашение с Турцией, а Казахстан еще и заручился китайскими гарантиями территориальной целостности лично от Си Цзиньпина («как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности»).

Зададим интересный вопрос: кто же подвергал сомнению границы Казахстана и против кого эти гарантии дал Китай?

Товар для внутреннего потребления

Неужели господа имперцы не понимают, что в действительности они разрушают влияние России и создают вокруг страны недружественный санитарный коридор? И не во внешнем влиянии дело.

Депутат Делягин прямо объяснил свой призыв сбросить атомные бомбы на Баку «форматом телевизионного шоу». Именно через эту призму нам и надо рассматривать все рассказы про завоевания соседних стран и народов и принуждение их к российским стандартам. Объективно, подобные действия ослабляют Россию, превращают друзей в нейтралов, а нейтралов во врагов. Но если понимать, что целью является не сильное и уважаемое в международном плане государство, а контроль за собственным населением, то все встает на свои места.

«Гордость от причастности к устрашающей мощи государства, — пишет выдающийся российский социолог Лев Гудков, — компенсирует непреходящее чувство повседневной униженности. Образы насилия, помещенные в центр социальной системы, идентификация населения с ‟великой державой”, обладающей всеми атрибутами, включая силовую политику на подконтрольном пространстве, позволяют властям обеспечить легитимизацию собственного произвола».

Индоктринация общества предполагает необходимость время от времени «демонстрировать величие». А поскольку величие проявляется не в «презренном» повышении доходов обывателей, это гнусность, то требуются успехи силового характера. Любой шаг в сторону соседей в этом случае есть правильный повод для принудительного восстановления прежнего положения дел, хотят того соседние народы или нет.

И здесь стоит задаться вопросом, является ли Россия наследником традиций Российской империи и Советского Союза. Российская империя воспринимала себя как часть «коллективного Запада», большой Европы, проводя «цивилизационную миссию» на Востоке. Советский Союз воспринимал себя как передовая часть мировой цивилизации, флагман прогресса и обновления.

Но Российская Федерация — это другое. Как разумно высказался Дмитрий Медведев, это «новое государство». Ему нужна идентификация, которую проще строить всегда на линии отличия от других и противопоставления им. Возможно, это бы ограничилось своей версией национализма, как в прочих подобных случаях, но масштабы страны и военные возможности задают вопрос о возврате к «потерянному раю» былого величия.

В этом смысле понятен разрыв с Западом: идет апелляция к европейским практикам сфер влияния и территориальной экспансии XIX века в условиях, когда сама Европа живет стандартами XXI века. И в этом смысле Россия отбрасывает культурные пласты Империи и Советского Союза, аутентичных своему времени и считавших себя частью передового мира.

Мы, конечно, можем выстраивать империю времен Бисмарка и Горчакова, и испортить жизнь соседям, но стоит задаться вопросом: а что будет потом? Ведь это «потом» неизбежно настанет, через пять лет или десять. Потом, очевидно, будут руины. Будет разрыв культурных взаимосвязей, крайне дискомфортные условия для русской диаспоры, окончательное вытеснение российского присутствия китайским, европейским или турецким.

Пора понять, что у других стран есть свои национальные интересы, которые не всегда совпадают с нашими, но так бывает у каждого государства без исключения. Разумные люди всегда ищут с соседями компромиссы и точки сотрудничества.

Мы не империя, а бывшие советские республики — не наши колонии. На дворе 2023 год. Очень легко обретать врагов и очень тяжело —дружбу. Планета Земля является нашим общим домом и ей надо дорожить.

Именно в сотрудничестве заключается платформа для настоящего влияния нашей страны. Правда, для получения эффекта нам придется поработать над самими собой, показать хорошие результаты в экономике, выйти на высокие стандарты уровня жизни, достичь успехов в образовании, медицине и науке. И тогда за нами потянутся остальные.

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