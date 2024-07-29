Удар «Хезболлы» по деревне на контролируемых Израилем Голанских высотах, в результате которого погибли дети, стал еще одним шагом в деле приближения к войне в Ливане. Журналист-международник Игорь Субботин в своей колонке для RTVI рассказывает, почему открытие ливано-израильского фронта выглядит увертюрой к широкому региональному конфликту.

Бойня на футбольном поле

Удар по друзской деревне Мадждаль-Шамс, который был совершен 27 июля, стал проверкой, на что способно израильское руководство, которое не раз обещало сделать Ливан целью своей следующей военной операции. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что именно ракета «Хезболлы» упала на местном футбольном поле и привела к гибели 12 детей. Однако шиитская группировка и ее союзники по «оси сопротивления» — клуба лояльных Ирану государственных и негосударственных сил — утверждают, что на севере Голан разорвалась противоракета ЦАХАЛ, а правительство Нетаньяху ищет предлог для вторжения в Ливан.

Израильское правительство действительно не раз обвиняли в сознательной готовности затягивать конфронтацию «на земле», чтобы отсрочить свой политический крах и не отвечать на неудобные вопросы улицы. А та с начала 2023 года протестует против право-религиозных законопроектов правящей коалиции, и война поставила их на паузу. В последнее время, в особенности после трагедии на футбольном поле, в Израиле зазвучали голоса, выступающие в пользу переброски всех ресурсов на борьбу с «Хезболлой». Сторонники военной операции указывают на то, что эвакуированные с севера страны израильтяне до сих пор не могут вернуться в свои дома, а их районы постепенно превращаются в зону отчуждения.

Но если израильское руководство действительно соберется воевать в Ливане, то последствия этого решения могут быть непредсказуемыми.

Это сложный военный узел, который нельзя недооценивать: враг силен, а боевые действия имеют все шансы выйти за рамки пограничных районов.

Табу на небо

Несмотря на то, что «Хезболлу» и ХАМАС объединяет членство в неформальной «оси сопротивления», потенциал двух группировок несопоставим. Первая обладает более совершенным арсеналом, который включает в себя высокоточные ракеты, ударные беспилотники и противокорабельное оружие.

Еще в ходе последнего полномасштабного конфликта с Израилем, который произошел в 2006 году, «Хезболла» смогла с побережья поразить противокорабельной ракетой С-802 израильский корвет «Ханит», участвовавший в блокаде портов. С тех пор эта группировка, контролирующая юг Ливана, совершила скачок в расширении своих средств, позволяющих вести войну на море.

По примерным оценкам, у «Хезболлы» есть 150 тысяч ракет. Массовое их применение еще на заре возможного конфликта, вероятно, позволит подавить продвинутую систему противоракетной обороны Израиля.

Преимущество, которым всегда пользовалась боевая авиация еврейского государства, — это свободное движение в небе над Ливаном, который не обладает мощными средствами противовоздушной обороны. Однако и это уравнение изменилось: «Хезболла» обзавелась ракетами класса «земля—воздух» и все чаще отчитывается о попытках применить их против израильских истребителей. Недавно иранский официоз через кувейтские СМИ и вовсе представил версию о том, что у этого исламистского движения благодаря Ирану появились бомбы с «электромагнитными боеголовками», которые якобы могут вывести из строя системы связи, радары и линии электропередач.

В этих обстоятельствах любая кампания Израиля на севере попадает в зависимость от дополнительного американского снабжения, судьбу которого, в свою очередь, определят ноябрьские президентские выборы.

Недавний визит Нетаньяху в США как раз был нацелен на то, чтобы сократить дистанцию с демократическим истеблишментом и восстановить контакты с Дональдом Трампом, испорченные на фоне выборов в 2020-м.

Отдельные опасения связаны с тем, что «Хезболла», располагающая боевым активом в 100 тысяч человек, получит подкрепление от шиитских формирований, которые контролирует на Ближнем Востоке Иран. Внушительные возможности в этом плане открывает граница с Сирией. Это качественно отличает ситуацию в Ливане от Газы — анклава, находящегося в морской и сухопутной блокаде.

Вызов для Средиземноморья

Но если говорить о готовности Ирана напрямую вступиться за «Хезболлу», то она неочевидна. Хорошим показателем его осторожной позиции служит то, что он воздержался от действительно значимого (а не демонстративного) ответа даже на удар израильской авиации по ее дипломатическому представительству в Дамаске 1 апреля. Однако в чем сомневаться не стоит, так это в том, что Тегеран переориентирует на ливанский фронт других членов «оси сопротивления». И йеменские хуситы, и шиитские группировки Ирака с октября участвуют в «акциях солидарности», пытаясь синхронно атаковать военные и гражданские объекты еврейского государства.

Единственная из союзных Ирану сторон, которая до сих пор оставалась на периферии регионального конфликта, — это Сирия. С октября Дамаск отошел на безопасную дистанцию от войны в Газе, чтобы не создавать нового триггера в своих отношениях с Западом и арабским миром. Однако географическая близость ливанского фронта ставит сирийский президентский дворец в крайне неудобное положение, а обстрел Мадждаль-Шамса вызывает фантомную боль: Сирия до сих пор считает Голаны своей территорией.

Одним из возможных сценариев открытия фронта на севере Израиля может стать попытка скомпрометировать безопасность Кипра. Его публично обрисовала «Хезболла», заявив, что правительство Нетаньяху якобы желает получить доступ к военным базам острова, используемым Великобританией и находящимся примерно в 200 км от ливанского побережья. Исследователи, изучающие ближневосточный конфликт, утверждают, что американская сторона задействовала эти объекты для доставки летального вооружения в Израиль. Кроме того, на территории Кипра размещается воинская часть спецназа США, оказывающего еврейскому государству разведывательную помощь.

Важно отметить, что оружие, которое может достать до Кипра, есть не только у «Хезболлы», но и у йеменских хуситов, некоторое время назад пообещавших отрезать Израиль от средиземноморских маршрутов.

Воздушная атака этой группировки на Тель-Авив 19 июля показала, что она обладает парком модифицированных дронов с увеличенной дальностью полета, способных совершить налет на остров со стороны Средиземного моря. Это серьезный сдвиг в соотношении сил.

Без средств к сдерживанию

Для Вашингтона, который пока глубоко погружен в проблемы предвыборной кампании, любое обострение в Ливане будет слишком ресурсоемкой военной авантюрой. Приверженность союзническим обязательствам перед Израилем неизбежно окажет давление на американскую оборонную промышленность, и без того с заметными сложностями справляющуюся с нехваткой боеприпасов на фоне продолжающихся боевых действий в Украине.

На сегодняшний день нет видимых признаков того, что у любой президентской администрации в США — как у республиканцев, так и у демократов — будут рычаги давления на Нетаньяху. Попытка Джозефа Байдена заморозить одну партию военной помощи Израилю в качестве наказания за непропорциональное применение силы в Газе вызвала мощный отпор со стороны произраильски настроенных законодателей в обеих партиях и заставила Белый дом искать точку баланса.

Не имея возможности маневрировать между настроениями союзника и напором внутренних критиков, власти США уже были вынуждены предупредить правительство Ливана, выступающее параллельным «Хезболле» центром силы в стране, что не смогут сдержать израильские власти, если те примут решение о начале военной операции. Для Бейрута же, уже долгое время испытывающего экономический и институциональный кризис, силовой сценарий в этом случае может означать только дальнейшее погружение на дно.

Конечно, Израиль и «Хезболла» могут постараться сохранить ограниченный характер конфликта, играя на взаимных страхах и проверяя пределы терпения друг друга.

Но нападение на Мадждаль-Шамс доказало: чем дольше это длится, тем взрывоопаснее ситуация.

За почти десять месяцев войны в секторе Газа «ось сопротивления», получившая в глазах иранских политиков имидж «шиитского НАТО», успела продемонстрировать, что способна на такие меры коллективного реагирования, которые заставят глобальных игроков чувствовать собственное бессилие и превратят любую обиду в повод для бессрочной войны.

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