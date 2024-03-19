В последнее время чиновники говорят о необходимости повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) а также введения его «справедливой» прогрессивной шкалы. О том, когда и почему государства повышали налоги, а также зачем это, вероятно, будет сделано в России, RTVI рассказывает бывший депутат Госдумы Олег Шеин.

Прогрессивный налог

В интервью Дмитрию Киселеву президент Владимир Путин озвучил переход к новой, «более справедливой» системе налогообложения.

Спустя буквально несколько дней телеграм-каналы сообщили, ссылаясь на источники в Минфине, что речь идет о введении ставки в 15% при годовых доходах более 1 млн рублей и 20% при доходах более 5 млн рублей. Одновременно с 20% до 25% будет повышен налог на прибыль для компаний. Такое решение должно принести в казну 2.5 триллиона рублей. Чуть позже аналогичные очертания предстоящей реформы подтвердил председатель думского комитета по банкам Анатолий Аксаков.

Зачем это нужно? Как работает прогрессивный налог? Уйдут ли зарплаты в тень? Какими станут долгосрочные последствия?

История подоходного налога

История подоходного налога напрямую связана с общественной культурой. Представление о том, что имущий класс должен нести дополнительную нагрузку, развивались параллельно с ростом рабочего движения и политической демократии. В 1870 году прогрессивный подоходный налог был введен в Дании, в 1887 году в Японии, в 1891 году в Пруссии, в 1903 году в Швеции. Но ставки налога были ничтожны, в пределах 2-3%. Он имел больше символическое значение.

Все изменила первая мировая война. Гигантские армейские расходы обрушили бюджеты. Верхний уровень подоходного налога взлетел на порядок. Он достиг 40% в Германии, 50% во Франции, 60% в Великобритании и 75% в США. Все эти решения принимали вполне правые правительства, никаких социалистов тогда у власти не было и близко. В середине 20-х годов ставки налогов были сокращены, но Великая Депрессия, подготовка к новой мировой войне, сама Вторая мировая война и послевоенное восстановление вывели прогрессивный налог на новый, совершенно фантастический уровень. В США верхняя планка достигла 95%, а в Великобритании и вовсе 97%.

Высокие ставки налога сохранялись на протяжении нескольких десятилетий и стали одной из причин возникновения среднего класса.

Средний класс — это вовсе не люди, владеющие мобильным телефоном и вовсе не те, чьи доходы в полтора раза превышают минимальную зарплату, как рассказал некогда Путин. Средний класс — эта та часть общества, доля которой в населении соответствует ее доле в национальном богатстве. То есть, грубо, 10% имущих владеют 50% богатства страны, 50% бедных владеют 10% богатства, а оставшиеся 40% населения имеют 40% национального богатства. Вот они и есть средний класс.

Как явление средний класс возник за счет налогового перераспределения от имущего класса к бедному. Помимо прогрессивного подоходного налога в ХХ веке на Западе возникли налоги на крупное наследство (до 90%), на дивиденды. Были введены пенсионные взносы и медстраховки, поднята минимальная зарплата, произошел переход от почасовой оплаты к месячной — и далее по списку. В целом доля налогов к ВВП поднялась вчетверо — с 10-12% до 40-50%. И если в XIXвеке общество делилось на элиту и нищих оборванцев, то в ХХ веке обычный работающий человек смог приобрести дом, машину и возможность поездок за границу. Причем без кредитов.

«Государства благосостояния» начали сбоить примерно пятьдесят лет назад. С распадом Советского Союза это не было связано, хотя крах СССР усилил такие процессы. Роботизация и цифровая революция уничтожили многотысячные коллективы, а глобализация перевела трудоемкую часть производства в третий мир. На место «синих воротничков», то есть промышленных рабочих с их традициями стачек и профсоюзов, пришли «розовые воротнички», то есть разрозненные продавцы, риэлторы и консультанты.

Имущий класс решительно воспользовался этим. Во Франции после 1980 года верхняя ставка подоходного налога сократилась с 70% до 55%, в Германии с 55% до 45%, в США с 70% до 40%, в Великобритании рухнула с 97% до 45%.

Вопреки рассказам о том, что высокие налоговые ставки душат средний класс и их снижение позволит ему расшириться, снижение налогов обогатило лишь состоятельную верхушку.

Доля среднего класса в США сократилась в эти годы с 32% до 26%, то есть каждая шестая семья из этой категории перешла в категорию бедных. Экономика развивалась, а зарплаты стояли на месте. В США, например, с 1980 года производительность труда выросла на 62%, но зарплаты — только на 17%.

Схожие процессы, хотя и не столь глубокие, происходили и в Европе. Все это объясняет рост политического радикализма, поддержку крайне правых Дональда Трампа в Америке и Марин Ле Пен во Франции. Люди ищут альтернативное решение и хотят получать нормальный заработок, а не «дешевый кредит».

Как выглядит прогрессивная шкала

И все же прогрессивный налог на доходы сохранился и продолжает играть важную роль. Двадцать пять лет назад Владимир Путин предлагал догнать по ВВП на душу населения Португалию, но поскольку с Португалией не сложилось, то возьмем как пример Польшу. В 2000 году разрыв в ВВП между двумя странами был двойным, сейчас он сократился до 20%. Казалось бы, и разница в доходах населения должна быть небольшой.

Однако минимальная зарплата в Польше по знаменитому «паритету покупательной способности», которым так любят козырять наши власти, втрое выше российской. Она превышает тысячу долларов в месяц и, хотя цены отличаются, разрыв в пользу поляков имеет кратный характер.

Однако не все же получают минималку. И вот здесь начинается самое интересное. В России медианная (которую получает не менее половины работников) зарплата вдвое выше минимальной, а средняя — вчетверо. То есть разница огромна. Вызывающие недоумение высокие цифры средней зарплаты объясняются тем, что эти цифры «тянут вверх» буквально считанные проценты высокооплачиваемой категории.

В Польше разница между минимальной и медианной зарплатой полуторакратная, а со средней — двойная. То есть разница невелика. И эта сравнительно небольшая разница еще и сглаживается подоходным налогом. НДФЛ выглядит так: небольшая минимальная сумма не облагается им вовсе, базовая ставка — 12%, а вот начиная с зарплат, превышающих средние в полтора раза, ставка взлетает до 32% и растет дальше.

Примерно так же дело обстоит в соседней Германии. Около 10 тысяч евро в год не облагаются налогом вообще, средняя зарплата облагается по ставке 24%, а дальше ставки растут до 45%. В стране существует множество вычетов, поэтому реальные ставки работников со средней зарплатой ниже указанных. Зато дивиденды облагаются по ставке 30% и выше.

Особенности национального налогообложения

В России фактически существует регрессивная шкала. Да, максимальная ставка НДФЛ нынче чуть повыше обычной. Но вот только если заплата человека превышает в месяц 190 тысяч рублей, то социальные взносы сокращаются вдвое. Проще говоря, совокупный налог с фонда оплаты труда при зарплате 100 тысяч в месяц составляет 43% (13% НДФЛ и 30% ЕСН), а с вдвое больших заработков падает до 30% (15% НДФЛ и 15% ЕСН).

Трудно судить, кто получает самую высокую зарплату, поскольку эти данные часто официально не разглашаются со ссылкой на персональные сведения. Журналисты BAZA сообщали, что пять лет назад лидером рейтинга якобы был директор государственной компании «Газпром» Алексей Миллер, получивший 1,9 млрд рублей за год — или по 11 тысяч рублей в минуту. Второе место занял президент государственного «Сбербанка» Герман Греф, получивший предположительно 1 млрд рублей, а вот зарплату гендиректора «Роснефти» Игоря Сечина узнать не удалось. Зато в пятерке самых оплачиваемых менеджеров оказался руководитель Российских железных дорог Олег Белозеров, открыто задекларировавший 192 миллиона рублей.

Все эти сумасшедшие зарплаты не связаны с экономическими результатами подчиненных им учреждений никак. В 2021 году, например, вознаграждение членов правления «Роснефти» выросло пятикратно «в соответствии с корпоративной политикой мотивации высшего управленческого звена».

За бюджетной дверью

Бюджет 2024 года сверстан из очень оптимистического взгляда на жизнь. Правительство считает, что налоги от нефтегазовой отрасли вырастут на 30%, а от прочей экономики — на 20%. Если «Роснефть», «Лукойл» и «Газпром» роста не покажут, то в бюджете образуется серьезная брешь.

Раньше такие риски смягчались за счет российского Резервного фонда. Но за последние два года его реальные активы сократились с 8,9 трлн до 5 трлн рублей, причем надо иметь в виду, что нынешний рубль гораздо слабее, чем он был два года назад.

В бюджете-2024 предусмотрено потратить примерно треть Резервного фонда, но доходы могут оказаться ниже запланированных, и тогда Резервный фонд будет исчерпан.

Избегая подобного сценария год назад, власти девальвировали рубль, увеличили внутренний долг и сократили на четверть расходы на национальную экономику. Кроме того, был введен отдельный налог на прибыль корпораций. Однако эти способы недостаточны, а некоторые уже и исчерпаны. Так, Газпром ожидает свести следующий год с убытком в триллион рублей и брать оттуда больше нечего. Поэтому взор и обращен на новые источники пополнения казны.

Уйдут ли зарплаты в тень

Зарплаты, превышающие 80 тысяч рублей в месяц, по оценкам Росстата, получает около 25% российских работников. Это не только разные начальники, но и работающие на две ставки врачи, и квалифицированный рабочий класс: авиадиспетчеры, летчики, моряки дальнего плавания. Здесь же расположились полицейские и контрактники Минобороны, работники банковского сектора и рабочие «Газпрома», машинисты поездов и докеры, жители Крайнего Севера с их надбавками. Эти люди ни в какую тень не уйдут и, более того, понимают, что теневые зарплаты у них будут ниже.

В серой зоне в России как раз находятся наиболее бесправные и низкооплачиваемые работники — продавцы, сельхозрабочие, строители, сотрудники сферы услуг. Кто-то из них, конечно, зарабатывает достойно, но всегда такие заработки достигаются через сверхурочную занятость. С размерами налогов теневая занятость мало связана. C 2000 года страховые взносы сократились с 35% до 30%, а доля работников, вообще не имеющих контрактов, возросла с 8% до 11%.

Собственно, не секрет, что самые высокие налоги в Европе, а низкие — в Тропической Африке. Также всем понятно, где высокая, а где низкая доля теневой занятости. Официальная работа — основа гражданских прав и политической демократии в стране. Не может быть свободным гражданином человек, находящийся в абсолютном бесправии ежедневно на протяжении всего рабочего дня.

Уменьшится ли неравенство

История показывает, что прямой связи между прогрессивным налогообложением и снижением неравенства нет. Точнее, снижение неравенства невозможно без более высоких налогов с богатых, но высокие налоги с богатых не всегда приводят к снижению неравенства. Главный фактор другой — эти налоги должны идти не на военные расходы или обогащение господрядчиков, а на медицину, образование, пенсионную систему, сопровождаться ростом зарплат и так далее.

Прогрессивная шкала подоходного налога с высокими ставками возникла в годы Первой мировой войны. Но снижение неравенства во Франции началось только с приходом к власти Народного фронта в 1936 году, а в США — по итогам реформ Рузвельта. То есть, на протяжении примерно двадцати лет прогрессивная шкала налогов не играла в преодолении неравенства никакой (!) роли. Изменения происходили с приходом к власти левых партий и принятием ими социальных программ.

Важным моментом здесь является, конечно, вопрос ставок. Реальное влияние на социальное равноправие прогрессивный налог оказывал тогда, когда он приобретал в отношении верхнего 1% откровенно конфискационный характер с теми самыми ставками под 90-95%, про которые писалось выше. Именно таким образом на Западе был достигнут перелом в деле создания среднего класса, который впоследствии оставалось поддерживать, в том числе чуть смягчая ставки налогов.

Если же верхушка делится «чуть-чуть», как это было в межвоенный период на Западе, то прогрессивный налог просто служит целям затыкания бюджетных дыр, а если эти средства еще идут и не на социальные расходы, а к примеру, на военные, то просто ведет к обогащению военно-промышленного комплекса.

Таким образом, прогрессивное налогообложение подобно молотку, без которого нельзя забить гвоздь, но который может служить и совершенно для других целей.

Применительно к России обсуждаемая реформа означает, что совокупный налог (НДФЛ + страховые взносы) для работников при зарплатах в 50 тысяч останется на уровне 43%, для работников с зарплатой от 83 тысяч рублей возрастет до 45%, а для лиц с доходами от 190 тысяч рублей, включая членов Правления ОАО Газпром, составит 35%.

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