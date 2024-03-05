8 марта в России не принято задумываться, что это прежде всего день солидарности женщин в борьбе за свои права и эмансипацию. В рабочих коллективах поздравляют «прекрасных дам», а цены на цветы мгновенно взлетают. Бывший депутат Госдумы Олег Шеин рассказывает о том, как в России в реальности обстоят дела с равноправием мужчин и женщин.

Женщин в России на 10 миллионов больше, чем мужчин. Они живут на десять лет дольше. Они пользуются всеми гражданскими правами. Они более психологически устойчивы и в шесть раз реже оканчивают жизнь самоубийством. Они в шесть раз реже курят и втрое реже пьют. Казалось бы, гармония, и остается только символически вспомнить раз в год про 8-е марта.

Как обстоят дела с равноправием в реальности

Обратимся к сборникам Росстата и начнем с зарплат. Понятно, что чем человек квалифицированнее, образованнее, тем больше может зарабатывать благодаря своим знаниям. Обычно человек с высшим образованием в России зарабатывает на 60-70% больше.

Российские женщины в среднем имеют более высокое образование, чем мужчины — высшим образованием обладают 40% работающих женщин и 30% работающих мужчин. В противоположность этому факту исследования Высшей школы экономики показывают, что заработная плата женщин в России в среднем на 37% меньше, чем у мужчин. О полуторакратной разнице сообщает и Росстат.

Со сверхурочными работами это не связано. В 2021 году женщины-руководители в час зарабатывали 542 рубля, мужчины — 783 рубля. Среди высококвалифицированных специалистов разница составляла 350 и 487 рублей, среди среднего персонала 262 и 423 рубля. Таким образом россиянин средней квалификации зарабатывает больше, чем квалифицированная россиянка.

Частично этот разрыв вызван тем, что женщина выбирает работу в госсекторе, где зарплаты ниже, но зато есть восьмичасовой рабочий день и трудовые гарантии. Но лишь частично.

Рассмотрим российское образование. В нем крайне несущественна доля физического труда, а педагогические институты дают равные возможности в познании и раскрытии потенциала. При этом в 2021 году учителя-мужчины получали 52 тысячи рублей, в то время как их коллеги-женщины — 46 тысяч рублей.

В здравоохранении положение дел аналогично. Разрыв по зарплате составляет среди мужчин и женщин 12%, а в среднем медперсонале — 20%.

Конечно, размер оклада или тарифа у всех одинаков. Но доля твердых окладов в российских учреждениях составляет около половины фонда оплаты труда. Остальное приходится на премии, надбавки, стимулирующие выплаты, где никаких твердых правил нет, а есть культурный паттерн, что кормилец семьи — мужчина, а женщина — вроде как просто проводит на работе время. И этот паттерн проявляет себя очень четко.

Женщинам труднее занимать руководящие должности. Рассмотрим высшую школу. Доля женщин среди преподавателей — 60%, среди деканов — 45%, среди проректоров — 33%, среди ректоров — 23%. То есть заместителем женщина еще может быть, а начальником уже нет — она упирается в «стеклянный потолок».

Сказанное верно в целом по стране. Среди специалистов высшего звена женщин 64%, среди руководителей — уже 43%. Но руководитель руководителю рознь, и среди работодателей доля женщин и вовсе падает до 28%.

Женщинам труднее добиться признания. В условиях, когда среди преподавателей школ доля женщин составляет 88%, звание «Учителя года» на протяжении 35 лет существования этого конкурса они получали всего восемь раз. То есть их шансы на признание многократно меньше, чем у учителей-мужчин.

Одной из причин такого неравенства является неравное распределение домашнего труда. Женщина тратит на него вдвое больше времени, чем мужчина, и в итоге отдыхает в день на полтора часа меньше. Этот разрыв, кстати, вырос в последние несколько лет, и является одним из четко выраженных карьерных препятствий.

По описанным выше причинам бедность среди женщин выше на 20%. Сюда же надо добавить проблему одиноких родителей, хотя государство в последние годы системно старается помочь в таких ситуациях.

Есть смысл упомянуть и о продолжительности жизни. У женщин она выше, чем у мужчин на 10 лет, но в условиях глобализации корректнее сравнивать не то, что внутри страны, а то, что вовне. В России продолжительность жизни у женщины на полтора года меньше, чем в Киргизии, на два меньше, чем в Грузии и Армении, на три меньше, чем в Латвии и Литве, и на 12 лет меньше, чем в Южной Корее.

Женщины и власть

Насколько проникновение женщин во властные структуры изменяет суть таких отношений? На самом деле, вопрос не в этом. Женщины в силу того, что для воспитания детей им нужна работа с четким графиком и предсказуемостью, предпочитают госслужбу и бюджетный сектор. На них приходится две трети работников исполнительной власти и четыре пятых работников системы образования и здравоохранения.

Но начальниками они становятся редко. Скажем, 70% российских судей это женщины, но в составе Конституционного суда их всего трое из 19-ти. То есть у женщины, решившей посвятить жизнь карьере судьи, шансов пробиться на самый верх системы вчетверо меньше.

В исполнительной власти на женщин приходится 65% сотрудников, но среди почти девяносто губернаторов лишь одна женщина, равно как среди двадцати федеральных министров тоже одна.

Это не значит, что те, кто сумел пробиться наверх, находятся вне воспроизводства несправедливой системы. Женщины-депутаты от правящей партии вместе с мужчинами голосуют за антипенсионную реформу. Женщины судьи отправляют за решетку женщин-оппозиционеров за антивоенные взгляды. Из женских коллективов школ и больниц рекрутируют состав участковых избирательных комиссий. Симонян со Скабеевой соревнуются в риторике с Соловьевым.

О чем это говорит? Да ни о чем. Просто люди, которые входят в строительство нынешней вертикали власти ведут себя совершенно одинаково независимо от гендера.

Атака на ХХ век

Когда нам говорят про «возврат к традициям» это означает отказ от культуры ХХ века как «порочной» и возрождение «старого славного времени», в которое женщина не считалась полноценным человеком.

У нас на глазах в средневековье вернулся Передний Восток. В Иране, который как бы теперь числится партнером России по «духовному возрождению», в прошлом году в 230 школах были зафиксированы массовые отравления учениц. Этот опыт борьбы за традиционную ценность женской безграмотности был подхвачен в соседнем Афганистане. Про девушек, забитых полицией нравов до смерти из-за отказа носить хиджаб, и кислоту в лицо за посещение школ тоже все хорошо знают.

В соседнем Казахстане отставной президент Назарбаев рассказывает теперь, как на личном опыте возрождал многоженство. «Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина в доме», — вторит Рамзан Кадыров.

Несколько лет назад муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев приветствовал женское обрезание, сообщив, что «необходимо снизить сексуальность женщин. Если бы это было применительно ко всем женщинам, это было бы очень хорошо. Женщины от этого не перестают рожать. А вот разврата было бы меньше».

Операции по удалению клитора почти открыто проводятся в Дагестане. Разумеется, практика женского обрезания, которое делают маленьким детям, пытается расползтись за пределы Кавказа и несколько лет назад была вскрыта и пресечена в Москве. Обрезанием дело не заканчивается. Буквально на днях «убийство чести» произошло в Санкт-Петербурге. Да, это все истории мусульманского сообщества, но мракобесие поднимает головы и за его пределами.

Россия — государство, где крайне влиятельны силовики, и в этом смысле интересны пособия, по которым их готовят. В учебнике «Криминология» объясняется, что основной социальной причиной женской преступности является «внедренная из-за рубежа идея эмансипации, что привело к массовому распаду семей, снижению деторождаемости и разобщению в обществе».

В Совете Федерации недавно рассказывали, что «нужно перестать ориентировать девушек на высшее образование». Глава Минздрава Михаил Мурашко примерно в тот же период отличился замечанием, что женщине вначале надо родить, а уже потом, с ребенком на руках, заниматься получением профессии. Верховный суд признал употребление слова «руководительница» признаком принадлежности к экстремистскому ЛГТБ-сообществу.

Универсальный индикатор происходящих перемен — зарплата.

В целом по стране разрыв в заработках сокращался до 2013 года. Поворот к «традиционным ценностям» вполне логично обернулся ухудшением положения более чем половины населения страны, которую начальство разного рода на днях будет поздравлять с «женским днем». Если в 2013 году зарплата женщин составляла 74% от зарплаты мужчин, то теперь она опустилась до 63%. В Европе, для сравнения, зарплата женщин составляет 86% от мужской.

С перестройкой в экономике это не связано. В 2013 году заработная плата в образовании у мужчин и женщин была одинаковой. К 2021 году разница достигла 10%. В здравоохранении с 2013 года разрыв по зарплате увеличился с 8% до 14%.

То есть ситуация качественно ухудшается. Ухудшение абсолютно не случайно совпало с поворотом политического дискурса в направлении консерватизма и охранительства. Этот дискурс означает не только шествия с портретами философа Ильина и хоругвями, но и постоянное напоминание, что женщина — «человек второго сорта».

Что делать

Признание проблемы — уже половина ее решения. Осенью прошлого года российское общество сумело дать сдачи отечественным охранителям, когда те начали кампанию за запрет абортов. Дискуссия, понятно, не закончена, но факт имеет место быть: процесс приторможен.

Права женщин на самом деле лежат в той же плоскости, что и права мужчин. Уменьшение доли премий, которые руководство раздает по своей прихоти, и замена их высокими окладами по понятным причинам как уменьшит гендерное неравенство, так и будет выгодно всем работникам, независимо от того, кем они родились. Соблюдение трудового Кодекса с 8-часовым рабочим днем и гарантированным отпуском в высокооплачиваемых частных секторах привлечет туда женщин, но будет полезно и мужчинам.

Развитие демократии, в том числе состязательности в сфере занятия руководящих высот, не только увеличит представительство женщин, но и обеспечит выбор более компетентных лидеров, потому что компетентность определяется знаниями и навыками, а не гендерными предпочтениями. Если нам так важна рождаемость — а она нам важна — почему бы отпуск по уходу за ребенком не давать обоим родителям, чтобы они оба занимались детьми?

В конце концов возможность творческого раскрытия потенциала половины человечества дает развитие всем. Сравним Афганистан и ту же Францию и почувствуем разницу.

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