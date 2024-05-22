19 мая в горах иранской провинции Восточный Азербайджан разбился вертолет, в которым находились президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хосейн Амирабдоллахиян и несколько других высокопосталенных чиновников. Востоковед Юлия Рокнифард рассказывает для RTVI о том, почему это произошло и что будет дальше.

Кому выгодно падение вертолета Раиси

Моя версия, которая отвергает всяческие конспирологические теории, основывается на собственном знании иранцев. В Иране ситуацию, когда по незапланированным причинам падает вертолет, перевозящий главу государства и других высокопоставленных чиновников, вполне можно представить без всякого заговора с той или другой стороны, тем более что погодные условия этому способствовали. В последнее время у меня складывается ощущение, что там происходит натуральная деградация практически во всех сферах.

С этим связан достаточно свежий пример. Недавно я была на выставке вооружений, которая проходила в Малайзии, в Куала-Лумпуре. На нее впервые приехали иранцы. Мероприятие важное, международное. И все бы хорошо, но я достаточно быстро заметила, что таблички с подписями под половиной экспонатов были выполнены на английском и русском языках. Когда я спросила у работников стенда, почему на их табличках текст на русском, они искренне удивились — мол, «где?!» Очевидно, что они привезли экспонаты с какой-то российской выставки и даже не подумали, что тут аннотации на русском языке не нужны. Более того, они абсолютно искренне были не в курсе, что, согласно сообщениям в СМИ, в России по технологии дронов-камикадзе «Шахед» производятся российские беспилотники «Герань».

Эта, — по другому не скажешь, — деградация, происходит буквально на всех уровнях.

Поэтому меня бы совершенно не удивило, что вертолет Раиси просто никто не проверил перед вылетом — а, может быть, и проверили, но недостаточно внимательно. Короче, никаких западных спецслужб или Моссада, чтобы старая воздушная машина (а это в итоге оказался действительно старый американский вертолет Bell212) разбилась в горах, да еще и в густом тумане, не нужно.

У израильтян, как мне кажется, есть и гораздо более интересные занятия, и уж если они в кого-то в Иране бы целились, то это был бы сам духовный лидер Али Хаменеи, который в реальности принимает решения в стране, а не президент, являющийся чисто формально главой исполнительной власти. Все вопросы, касающиеся внешней политики, поставок вооружений и тому подобного решает именно Хаменеи. И уж, конечно, такими сравнительно мелкими гадостями вряд ли будут заниматься американские спецслужбы.

Кем был Раиси и мог ли он мешать кому-то в Иране

Не могу сказать, что Раиси был вовлечен в какую-то подковерную борьбу в самом Иране. То, что его рассматривали как преемника духовного лидера, было связано с тем, что он был такой фигурой, из которой можно было лепить что угодно, как из теста. Он был очень лояльным, вопросов ни у кого не вызывал — да и не сказать, чтобы был кандидатом номер один на пост духовного лидера после Али Хаменеи, как об этом иногда пишут.

Помимо него из очевидных претендентов на это место остается Моджтаба Хаменеи, сын нынешнего рахбара. Но последний неоднократно говорил, что не рассматривает своего сына в такой роли.

На президентской должности Раиси находился тоже с одобрения духовного лидера, и избрали его по сути именно в связи с этим. Поэтому я не думаю, что он мог кого-то особо сильно расстроить, и для его устранения некий претендент на место президента разработал такой хитроумный план.

Насколько сильный шок испытала иранская политическая система и как будут проходить выборы

Это далеко не катастрофическая ситуация. Иранская система в ближайшее время все равно приступила бы к подготовке к очередным президентским выборам 2025 года. Наверняка начался бы подбор людей, которые в итоге могут пройти через сито наблюдательного совета и попасть в официальные списки кандидатов. Сейчас, конечно, придется все это делать в более сжатые сроки, потому что теперь выборы должны состояться в течение 50 дней.

Пока обязанности президента временно исполняет Мохаммад Мохбер, первый вице-президент, человек довольно близкий к Корпусу стражей исламской революции (КСИР). Учитывая, что КСИР принимает основные решения, связанные с поставками вооружений, а также сотрудничеством с Россией или Китаем, в этих вопросах при нем можно ожидать стабильность. Но Мохбер при этом вовсе не обязательно окажется в бюллетене.

Не думаю, что народу будет предложен и какой-то особо реформистский кандидат. Скорее всего, на выборах победит кто-то вроде того же Раиси, согласного быть такой официальной представительной «обложкой» Исламской Республики Иран.

Во время прошедших в начале этого года парламентских выборов официальная явка составила 41%, а реальная, скорее всего, находилась где-то в районе 15%-16%, о чем красноречиво свидетельствовали пустые избирательные участки. Заманить людей на внеочередные президентские будет еще сложнее, поскольку мало кто верит, что в этом случае от них что-то реально зависит.

Власти могут, конечно, попробовать разбавить набор кандидатов кем то более реформистским — тем же Хасаном Рухани или кем-то еще. Но, вероятнее всего, они не пойдут даже на такой риск из опасений того, что такой кандидат будет в итоге избран.

Если говорить о Моджтабе Хаменеи, то и о президентских амбициях он тоже никогда не заявлял. Мне кажется, ему больше нравится играть закулисную роль серого кардинала, нежели выходить на передний план. Но, так или иначе, дело не в кандидате, а в том, каким образом иранское руководство сможет легитимизировать результаты этих выборов. Конечным их результатом все равно должно быть продолжение той линии, которую вел Раиси.

Могут ли власти Ирана каким-то образом воспользоваться сложившейся после смерти Раиси ситуацией

Мне кажется, иранские власти просто соберут за это время как можно больше соболезнований со стороны других государств. В Иране тело Раиси провезут по нескольким городам, чтобы люди смогли тоже отдать ему дань уважения. Впрочем, думаю власти сами отлично понимают, что мобилизовать население на публичное оплакивание «мученика Раиси» не получится. Это не похороны того же Касема Сулеймани, главы подразделения Кудс в КСИР, или других подобных фигур.

Все будет происходить гораздо более сдержанно. Не стоит забывать, что люди из Тегерана выкладывают видео с тем, как они празднуют смерть Раиси, главы МИД Хосейна Амирабдоллахияна и других пассажиров вертолета. Кстати, мне всегда казалось, что Амирабдоллахиян был в чем-то более влиятельной фигурой в системе власти, хотя и занимал должность министра иностранных дел. Это был человек с более близкими, чем у Раиси, связями с КСИР. Он был более образованным, чем президент, который, как в Иране иногда говорят, закончил шесть классов школы, а потом продолжал свое обучение в духовных семинариях.

Что касается общества, то революции в связи с этими событиями ждать вряд ли стоит — протесты среди населения относительно подавлены.

Это сенсационное событие для СМИ, но в целом чего-то экстраординарного не произошло, и самое диковинное, на мой взгляд, состоит в том, что сами иранцы, видимо, и виноваты в крушении вертолета Раиси.

Последний его президентский срок не отличался особыми заслугами перед народом, во время него не отмечалось какое-то налаживание диалога с людьми. Опять же, подавление протестов и гонения на борцов с обязательным ношением хиджаба и системой в целом происходили именно при нем, с его благословения и с благословения духовного лидера, которому Раиси был абсолютно лоялен.

Так что люди, особенно вовлеченные фактически или морально в последнюю волну протестов, скорее, видят пассажиров того вертолета как зло. И, хотя, повторюсь, никаких особо ярких общественных выступлений в ближайшее время я не жду, население довели до определенной отметки, после которой, как оказалось, можно и запускать салюты в день смерти этих персон, тем самым показывая, что за людей, достойных соболезнований, их можно не считать.

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