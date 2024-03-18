Чемоданное настроение — так собеседники RTVI характеризуют обстановку в правительстве и администрации президента. Усиление социальной поддержки не ассоциируется с прежними министрами, разворот от Запада к Китаю означает повышение социальных обязательств власти, подсчет копеек и усиленный контроль всех за всем. RTVI разбирался, каких именно изменений во внутренней политики — и по трендам, и по персоналиям — можно ожидать после выборов президента.

Новое правительство

Сроки формирования После инаугурации президента, как того требует Конституция, правительство по главе с Михаилом Мишустиным подаст в отставку и будет сформирован новый состав кабинета министров. Формально полномочия президента Владимира Путина истекут 7 мая в 12:00 — отсчет идет от времени инаугурации в 2018 году. В течение двух недель президент должен будет определиться с кандидатурой главы правительства, которую направят в Госдуму для утверждения. По закону у нее есть неделя на рассмотрение, но по факту все решается за день-два. Далее в течение еще двух недель будут проходить консультации с Госдумой и Совфедом по кандидатам в министры. Так что новое правительство будет сформировано оперативно, чтобы обеспечить преемственность и стабильность курса. Но из-за украинского конфликта вполне вероятен вариант, когда инаугурация может быть до 27 апреля — на следующий день после истечения десятидневного срока для официального утверждения итогов голосования и 30 дней, после которых, согласно закону, глава государства должен вступить в должность. Это видится логичным с учетом того, что 26 апреля Совет законодателей в Санкт-Петербурге проходит с участием президента. В этом случае к параду 9 мая правительство будет готово.

Кто останется

В апреле премьер-министру предстоит отчет перед Госдумой о работе за год — это предусмотрено ст. 114 конституции, дата отчета пока не утверждена. Отчитаться о своей деятельности перед депутатами предстоит 10 апреля и главе Банка России Эльвире Набиуллиной.

Опрошенные RTVI несколько десятков депутатов Госдумы всех пяти парламентских партий склонны считать, что именно действующие главы правительства и центробанка расскажут о своей работе. Нюанс еще в том, что хоть формат и называется «отчет», парламентарии активно интересуются планами на будущее. Было бы странно, если бы о планах работы правительства говорил не его будущий премьер, как и о работе ЦБ — не будущий глава регулятора, считают в Охотном Ряду.

Депутаты в большинстве своем исходят из того, что 17 марта состоялись не президентские выборы, а референдум в поддержку действующего главы государства.

«Значит курс на суверенизацию всех сторон нашей жизни будет продолжен, но станет проводиться более жестко и последовательно. Это наверняка потребует и перестановок в правительстве. С большой вероятностью, как мне кажется, Михаил Мишустин как управленец высочайшего уровня останется на своем посту, как и руководители МИД Сергей Лавров и Минобороны Сергей Шойгу», — сказал RTVI лидер СРЗП и глава фракции в Госдуме Сергей Миронов.

При этом, по его мнению, «всем прочим места не гарантированы, и здесь возможны неожиданные решения».

В «Единой России» обратили внимание на то, что подготовительная работа к формированию нового правительства уже идет, что и показало послание Федеральному собранию.

«Президент развивает те идеи, которые уже во многом были заложены, он дает им новое качество, поэтому те, кто себя хорошо зарекомендовал, безусловно, продолжат свою работу», — сказал RTVI замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Кто уйдет

Глобальных перемен ждут через год-полтора, однако все может случиться и раньше, например, с осени. Президент не склонен менять коней на переправе, изменения будут постепенными. Сначала, возможно, «поменяется лишь несколько человек», считают во всех фракциях Госдумы. По данным парламентариев, речь может идти о руководстве Минсельхоза и Счетной палаты.

Кроме того, изменения могут коснуться руководящих позиций в Минприроды и Минкультуры, говорят источники.

МИД

Вопрос об отставке Сергей Лавров сам уже поднимает лет пять, и с он повестки не уходит. Министру 21 марта будет 74 года. И хотя эффективному дипломату возраст не помеха, руководства внешнеполитического ведомства все же могут коснуться изменения, говорят представители всех фракций Госдумы.

При этом, в руководстве двух фракций Госдумы считают, что возможен вариант, при котором Лавров проработает в МИДе еще где-то год — полтора, и покинет пост после выборов президента США, так как до этого момента смена главы внешнеполитического ведомства расценивается как нежелательная по политическим и конъюнктурным соображениям.

Предполагается, что пост может занять специалист по Азии, рассказали два источника в Госдуме.

Финансовый блок

Россия в своей политике будет следовать китайской экономической модели: сочетанию рыночной экономики и социального поворота, рассуждают депутаты комитетов Госдумы по финрынку, экономполитике, а также бюджету и налогам. Ожидаются качественные перемены, и в этой связи предполагается, что «старые лица уйдут», так как с ними ассоциировался прежний курс. Источники RTVI в Совфеде, например, не исключают, что с постов уйдут два министра финансового блока.

Однако у главы Минфина Антона Силуанова появилась гибкость, он стал работать в команде, ведомство превратилось в казначейство, отмечают в руководстве парламентских партий. Экономика выстояла в период пандемии коронавируса, выдерживает рекордные санкции и даже выходит на рост. Глава государства периодически подтрунивает над Силуановым, обращая внимание всех на то, что тот перестал говорить свое любимое «Денег нет». Силуанов дает правильные ответы, а значит, может сохранить свой пост, считают в руководстве парламентских партий.

Новое министерство

Ротации и смена структуры правительства ожидаются, утверждают собеседники RTVI в руководстве парламентских фракций и партий.

В частности, в комитете Госдумы по делам национальностей, рассчитывают, что в структуре нового правительства появится министерство национальной политики: у ФАДН (Федерального агентства по делам национальностей) слишком скромные полномочия и они должны быть расширены, а статус министерства позволит «на должном уровне координировать работу всех министерств и ведомств, занятых в реализации целей укрепления межнациональных отношений», сказал RTVI один из членов профильного комитета Госдумы.

Кроме того, в Госдуме надеются на воссоздание Федеральной миграционной службы для наведения порядка в этой сфере, парламентарии ждут от нового руководителя «прозрачности и ориентированности на интересы государства и российских граждан». Фамилии глав ведомств в комитете Госдумы предпочли не называть, объясняя это «прерогативой президента», однако, по их мнению, очевидно, что на Миннац претендует Игорь Баринов.

Изменения могут коснуться и полномочий Минцифры. Например, в комитете Госдумы по культуре убеждены, что писатели перейдут в ведение Минкультуры.

Новые губернаторы

В администрации президента, как и в правительстве, уже какое-то время чемоданные настроения, также как и в губернаторском корпусе, утверждают несколько человек в руководстве парламентских партий,опрошенных RTVI. Они полагают, что состав глав регионов может измениться, в том числе за счет действующих членов правительства.

В единый день голосования 8 сентября в 20% регионах России ожидаются выборы их глав. Ожидается, что на переизбрание пойдут губернаторы так называемой «волны-2019». В их числе источники называют главу Петербурга Александра Беглова.

Прямые губернаторские выборы пройдут в 16 регионах: Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях, а также в Башкирии, Забайкалье, Калмыкии, Республике Алтай, Санкт-Петербурге и Ставрополье. Еще в трех регионах — в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Крыму губернаторы будут назначены по итогам голосования заксобраний.

У глав Волгоградской области Андрея Бочарова, Ставропольского края Владимира Владимирова и Крыма Сергея Аксёнова истекает второй срок полномочий.

Статус врио губернатора к выборам пока имеет только новый глава Вологодской области Георгий Филимонов.

Новая Госдума

Слухи о том, что Думу вот-вот распустят и будет новая, не утихают. Нынешний, восьмой созыв избрали в 2021 году сроком на пять лет, и палата уже прошла экватор.

«У нас совершенно четкое понимание, что выборы не кончаются никогда — понятно?» — нивелировал высказывания коллеги в разговоре с RTVI глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

В послании президент представил убедительную картину развития страны, поставил грандиозные задачи, и реализация — это уже задача следующего созыва, привел аргумент замглавы фракции ЕР Андрей Исаев, при этом отметив, что «работа государственной власти должна быть непрерывной».

Так что есть основания полагать, что созыв доработает до конца.

Госдума может быть распущена президентом. Согласно свежим поправкам в Конституцию, оснований для роспуска — три. Если Дума три раза отклонит кандидатуры на пост председателя правительства. Если депутаты трехкратно не утвердят более трети состава правительства. Если Госдума в течение трех месяцев повторно выразит недоверие кабмину. В последнем случае глава государства должен или отправить правительство в отставку или распустить Госдуму и назначить новые выборы.

Что ждет парламентские партии

ЛДПР

Прежде всего, ЛДПР по итогам президентских сделает свои выводы, в том числе кадровые и организационные, рассказали RTVI источники в партии. Кампания станет показательной для нового лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, который впервые пошел на выборы главы государства в этом качестве, отметили собеседники RTVI как в ЛДПР, так и в других парламентских партиях. При этом в самой партии на условиях анонимности подчеркивают, что после смерти Владимира Жириновского даже по итогам чистки новому председателю не удается сплотить своих соратников «плечом к плечу». Сохранит ли свой пост Слуцкий, останется ли партия к выборам в девятую Госдуму, — покажут итоги голосования.

Жириновский баллотировался на пост президента шесть раз и всегда занимал места не ниже третьего.

Обновление «Новых людей»

На конец марта намечен съезд «Новых людей» — этот срок был определен еще до президентских выборов. 24 декабря лидер «Новых людей» Алексей Нечаев и лидер Партии роста Борис Титов объявили об объединении партий и подписали соответствующее соглашение.

Название партии «Новые люди» не будут менять до осени этого года. А вот устав подкорректируют и сформируют руководящие органы.

Задача: удержать стабильность

Сильных изменений в правительстве ждать не стоит, полагает политолог Михаил Виноградов:

“С одной стороны, нужна свежая кровь, на многих позициях чиновники не менялись много лет. С другой, заниматься этим — значит, на несколько месяцев парализовывать работу ведомств и первым лицам погружаться во внутреннюю проблематику, переключаясь с военной. Поэтому нервозность есть вокруг всех позиций, но недвусмысленных сигналов все же нет”.

Скептически оценивает возможность масштабных изменений и политолог Константин Калачев. “Путин — человек консервативный, привыкает к людям. Конечно же надо двигать молодых, а некоторым пожилым пора на заслуженный отдых, но это скорее будут точечные решения”, — полагает он. По его мнению, “все эти разговоры о масштабной ротации больше связаны с интересами предстоящих выборов, чем с жизнью после них”.

В области внешней политики Калачев также не ждет смены тренда: “Нет также никаких признаков и того, что Путин хочет изменить направление политики в своем противостоянии с США и Европой по поводу Украины и не только”. Основным задачами останутся укрепление взаимодействия с союзниками и новыми партнерами, а также дальнейшее развитие отношений с Китаем и членами Евразийского экономического союза, подчеркивает политолог.

Калачев напомнил, что все, что касается задач власти, было изложено в послании Федеральному собранию. “Старое сохранить, новое построить. Старое — это социальные обязательства государства перед гражданами. Новое — это новые нацпроекты как драйверы развития”, — отметил он.

Основная задача на ближайшие годы — поддержание стабильности через социальные гарантии, считает Калачев. “Укрепить технологический суверенитет страны путем внедрения отечественных разработок, создать условия для роста благосостояния граждан, развивать коммунальную и транспортную инфраструктуру, решать демографические проблемы. И все это в условиях санкций. Тут уж кто кого перетерпит”, — пояснил политолог.