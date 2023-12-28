Переход российской экономики на военные рельсы все больше влияет на повседневную жизнь россиян. Дефицит топлива, резкий рост цен на продукты и дорогие кредиты — вот лишь некоторые последствия. В то время как правительство повторяет как мантру, что экономика в России выстояла под гнетом санкций и лишь растет, люди в стране наблюдают лишь ускоряющуюся инфляцию и регулярно падающий курс рубля. Что стало с уровнем жизни россиян в 2023 году и станет ли жизнь в новом году еще тяжелее — в материале RTVI.

Продовольственная инфляция

В 2023 году цены на один из самых популярных новогодних салатов «Оливье» выросли выросли почти на 9% — до 200 с лишним рублей за 800 грамм. Индекс оливье в России используют для того, чтобы понять, как отличается реальный рост цен на продукты от официального курса инфляции. И разница оказалась существенной — примерно 2-3%. По данным Минэкономики, к концу года инфляция разогналась до 7,5%, тогда как по планам Центробанка она должна была лишь немного превысить 4%.

Конечно, большой вклад в рост цен на «Оливье» внесли яйца: в среднем за год по России они подорожали на 40%, а в девяти регионах — более чем на 60%. Когда цены добрались до уровня американских, а в ряде регионов начали пустеть полки в магазинах с соответствующей продукцией, проблему пришлось решать уже на президентском уровне. На недавней прямой линии, отвечая на вопрос пенсионерки, Владимиру Путину пришлось извиняться за рекордно высокие цены на яйца.

Похожая проблема наблюдалась и с ценами на куриное мясо — они за год выросли почти на 30%, а курятина стала куда менее доступной для массового потребителя. Пытаясь решить эту проблему, Минсельхоз опубликовал проект «временного запрета на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы Российской Федерации сроком на 6 месяцев» по аналогии с запретом на экспорт дизтоплива, который ввели на фоне топливного кризиса.

В августе цены на бензин и дизель взлетели на десятки процентов. Это привело в ряде регионов к дефициту и временному закрытию экспорта. Причины роста цен называли разные: в случае с топливом — серый экспорт и сговор владельцев АЗС, в случае с яйцами и курицей — высокий спрос и птичий грипп. Но в конечном счете главным виновником роста цен на все назначили правительство.

«Правительство не среагировало своевременно на изменения на мировом рынке в связи с ростом цен на нефть. Это регулируемая позиция, вчера с Игорем Ивановичем Сечиным (глава Роснефти — ред.) разговаривал, у него своя позиция есть. Но в целом производители и правительство между собой договорились, как они будут действовать в ближайшее время», — объяснял Путин причину топливного кризиса на пленарной сессии Восточного экономического форума.

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще — хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так — вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — сказал Путин о причине роста цен на яйца и курицу, подводя итоги 2023 года в прямом эфире.

Инициативы о том, чтобы государство более активно участвовало в регулировании цен на продукты, в 2023 году стали звучать значительно громче. В августе, после падения рубля, Минпромторг обязал торговые сети сообщать о каждом случае резкого повышения цен со стороны производителей (это произошло на совещании у замглавы ведомства Виктора Евтухова с представителями ритейла).

Одна из последних предложенных мер — дать Федеральной антимонопольной службе право наказывать продавцов за резкое повышение цен на продукты. Против нарушителей заведут дело, если они увеличат цены на продукты на 30% и более и будут удерживать их на протяжении 60 дней без наличия для этого экономических факторов.

Впрочем, рост цен эти инициативы вряд ли остановят. Производители и дистрибуторы уже уведомили ритейлеров, что с января повысят на 5-20% цены на целый ряд товаров — от молочной продукции и кофе до риса и кондитерских изделий. Одна из причин — рост цен на перевозки внутри страны, вторая — падение курса рубля, из-за которого импортное сырье существенно подорожало.

Что стоит за ростом цен

Производители продовольственных товаров оказались в тисках: с одной стороны у них растет себестоимость, а с другой — нет возможности корректировать цены на продукты, рассказал RTVI Дмитрий Леонов, зампред Правления ассоциации Руспродсоюз.

По его словам, рост цен на сырье, логистику и другие материально-технические ресурсы наблюдается по многим категориям. Все это влияет на себестоимость производства продукции. Например, оптовые цены на твердую пшеницу за год выросли на 12,8%, на растительное масло — на 13,2%, биржевые цены на какао — на 78,9% за год.

«Рост курса валют составил 29,3% с начала года при росте ставки рефинансирования с 8,5% до 15%. Участники союза отмечают постоянный рост тарифов грузовых перевозок и недопоставку машин логистическими компаниями из-за дефицита тягачей и водителей. Так, ставки по самым популярным направлениям повысились минимум на 35% за год.

В то же время зачастую машины с товаром стоят в очереди на разгрузку в некоторые распределительные центры торговых сетей от нескольких дней до недели, что приводит к дополнительной оплате поставщиком простаивающего транспорта и односторонним штрафам за несвоевременную доставку продукции как от этой сети, так и от остальных», — сказал Леонов.

Еще одна проблема заключается в том, что производители не могут оперативно согласовать объективные и документально подтвержденные изменения цен с торговыми сетями, добавил Леонов.

«Новые цены с минимальной коррекцией сети не принимают, а если поставщик не в состоянии поставлять себе в убыток, то он получает штраф. При этом наценки торговых сетей с начала коронакризиса не снижались ни разу. Достаточно проанализировать данные Росстата, чтобы увидеть несопоставимость заработка предприятий пищевой промышленности и аграриев по сравнению с розничной торговлей. Все это в итоге приводит к взрывному росту цен на полке, как мы сегодня видим на примере с яичной отраслью», — объяснил он.

Единственный выход — это оперативная коррекция цен вслед за объективными реалиями, сказал Леонов. По его мнению, это обеспечит наличие товара на полке и сделает рост минимальным, а когда возможно — позволит снизить цену товара, как сегодня происходит с гречневой крупой. Ведь ни один поставщик не заинтересован в необоснованном росте цены, так как это грозит ему потерей товарооборота, резюмировал эксперт.

Как курс валюты повлиял на цены на продукты

«Мы живем в России, у нас есть рубль. И это валюта, на которую нужно жить. А доллар существует для внешних и прочих расчетов, но мы не должны теперь каждый раз считать, сколько он стоит», — так глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прокомментировал падение курса рубля в 2023-м.

Но не обращать внимания на курс валюты не получается. Немалую роль в подорожании как топлива, так и куриных яиц сыграл дорогой доллар (об этом говорил и Леонов, и глава Минэнерго Николай Шульгинов). После 2022 года, когда отечественная валюта долгое время держалось на отметке возле 60-70, россияне и бизнес не слишком были рады увидеть доллар по 100.

Начало января в России встретили с курсом 72, но уже к августу американская валюта перевалила психологическую отметку в 100 рублей. Помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин тогда заявил, что «в интересах российской экономики сильный рубль» — и возложил ответственность за девальвацию на слишком мягкую денежно-кредитную политику Центробанка. Но дело было не только в ней.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин назвал RTVI четыре главных причины ослабления рубля в 2023 году:

В Россию стало поступать меньше валютной выручки. Причина — в спаде мировых сырьевых цен и санкционных эффектах. По данным эксперта, за январь-ноябрь нефтегазовые доходы бюджета снизились почти на четверть в годовом выражении;

Причина — в спаде мировых сырьевых цен и санкционных эффектах. По данным эксперта, за январь-ноябрь нефтегазовые доходы бюджета снизились почти на четверть в годовом выражении; Нехватка иностранной валюты на рынке. Пока экспорт оставался под давлением, импорт быстро восстановился до уровней 2020-2021 годов, увеличиваясь и в объемах, и в стоимости. Возник дисбаланс, когда предложение иностранной валюты на рынке оказалось не в состоянии комфортно удовлетворить спрос на нее.

Пока экспорт оставался под давлением, импорт быстро восстановился до уровней 2020-2021 годов, увеличиваясь и в объемах, и в стоимости. Возник дисбаланс, когда предложение иностранной валюты на рынке оказалось не в состоянии комфортно удовлетворить спрос на нее. Давление геополитики. Рубль все еще чувствителен к напряженности на геополитическом контуре РФ. Примером может послужить спад рубля в период обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха и неожиданное летнее внутриполитическое обострение. События конца июня стимулировали усиление оттока капитала.

Рубль все еще чувствителен к напряженности на геополитическом контуре РФ. Примером может послужить спад рубля в период обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха и неожиданное летнее внутриполитическое обострение. События конца июня стимулировали усиление оттока капитала. Сила самого доллара. Индекс DXY на фоне цикла повышения ставок ФРС в этом году продолжил двигаться на уровнях, близких к максимальным за последние 20 лет. И хотя после февраля 2022 года корреляция рубля с глобальными валютными трендами заметно снизилась, сильные движения доллара через кросс-курсы все же находят отклик и в рубле.

Мягкой денежно-кредитной политике в 2023 году пришел конец. ЦБ пять раз подряд поднял ключевую ставку — с 7,5% до 16% годовых. В октябре президент подписал указ об обязательной продаже валютной выручки. Названия компаний, которых коснулись ограничения, не разглашаются. Однако известны их отрасли: черная и цветная металлургия, зерновое производство, лесная и химическая промышленность, отрасли топливно-энергетического комплекса. Курс отреагировал на это решение укреплением рубля на 3%.

Обязательные нормы репатриации и продажи экспортной выручки стали одной из базовых опор для рубля в этом году, говорит Бахтин. «Но если сократится объем экспорта или упадет стоимость реализуемых товаров, то предложение иностранных валют на рынке естественным образом сократится (несмотря на обязательность их продаж экспортерами на рынке), и тогда рубль будет слабеть. Впрочем, справедлива будет и обратная закономерность», — добавляет эксперт.

По мнению Бахтина, за репатриацией валютной выручки будут меньше следить, когда давление на рубль снизится настолько, что он сможет без подпорки держаться на экономически обоснованных уровнях — 85-90 за доллар. «В 2024-м ожидаем среднегодовой курс 86.6 рублей за доллар. Волатильность отечественной валюты будет зависеть от состояния счета текущих операций, который будет определяться ценами на нефть», — резюмировал он.

Спад потребительского кредитования и ужесточение льготной ипотеки

Еще одним вызовом для российской экономики стал формирующийся пузырь на кредитном рынке. Каждый второй экономически активный россиянин имеет хотя бы один кредит, а у каждого четвертого заемщика — три кредита и более. На сентябрь 2023-го больше 20 млн россиян оказались неплательщиками по кредитам. Это на 20% больше, чем в тот же период прошлого года. Общая сумма взысканий достигла почти 3 трлн рублей

И если обуздать потребкредиты оказалось сравнительно легко (в сентябре, после первых поднятий ключевой ставки, выдача кредитов наличными в России рухнула на 22%, а автокредитование просело на 9%), то выдача ипотеки, напротив, обновила рекорд.

«На ипотечном рынке плохая динамика: ипотечный портфель банков за последний год вырос на 32%, цены на новостройки — на 90% за последние три года. Разрыв между ценами на новостройки и на вторичку достиг 42%. Качество кредитов падает, рискуют и банки, и сами заемщики», — объясняла в ноябре Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

О том, что состав ипотечных заемщиков заметно изменился, говорил и в недавнем интервью «Российской газете» директор Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов. Теперь у ипотечников часто нет финансовой подушки безопасности, зато есть потребительский кредит на первоначальный взнос.

Под конец года власти взяли курс на ужесточение ипотеки. Максимальный размер кредита ограничили 6 млн рублей, размер первоначального взноса увеличили до 30% и ввели принцип одна ипотека в одни руки.

«В целом усилия Банка России привели к результату — нужное внимание было привлечено, меры им самим и правительством приняты, ключевая ставка выросла и это охладило кредитование, программа льготной ипотеки изменяется. Можно сказать, что это обеспечило устойчивость финансовой системы», — рассказал RTVI руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы в Финансовом университете при Правительстве России Александр Цыганов.

По прогнозам эксперта, в 2024 году спрос на новостройки скорее всего перетечет в регионы, у жителей которых появились дополнительные доходы. Основным драйвером станет семейная ипотека, региональные программы для Дальнего Востока и Арктики, а также профессиональные — для IT и военнослужащих.

«Влияние льготной ипотеки на новостройки в столичных регионах уменьшается, но оно будет расти в регионах. Рынок потребительского кредитования более зависим от ключевой ставки, но потребность в кредите все равно сохранит рынок, который не будет расти, но и не будет значительно, в разы, снижаться. Если производитель или продавец будет субсидировать ставку, это вызовет интерес к товару или услуге, а значит и к кредиту.

Та же ситуация будет и в случае субсидирования ипотечной ставки девелопером. Такие примеры есть, и можно ожидать что такие субсидии станут применять чаще хотя бы для непопулярных проектов, где не очень удобная транспортная ситуация (пробки, удаленность, нет общественного транспорта) или есть иные изъяны с точки зрения потенциальных покупателей», — заключил эксперт.

Что касается ставки и в целом денежно-кредитной политики, то в ближайший квартал изменений не ожидается — если, конечно, не будет дополнительных «черных лебедей», полагает Цыганов. Но дальше, по его словам, ситуация менее прогнозируема: она больше зависит от политических решений, чем от мер экономического регулирования.

Что грозит российской экономике

На прямой линии Владимир Путин поделился успехами российской экономики. Президент отметил, что рост ВВП ожидается в 3,5%, реальная зарплата по итогам года вырастет на 8%, а безработица в стране упала до исторического минимума — 2,9%.

Банк России прогнозирует снижение темпов роста ВВП в 2024 году до 0,5-1,5%, Минэкономики — до 2,3%, а МВФ — вообще до 1,1%. В среднем это втрое меньше, чем тот рост, на который Россия выходит по итогам 2023 года.

Текущим драйвером роста ВВП стала обрабатывающая промышленность, в которую входит оборонка, рассказывал премьер Михаил Мишустин. Загрузка промышленных мощностей начала приближаться к уровню времен СССР — более 80%. Некоторые предприятия перешли на работу в три и даже четыре смены.

Эти цифры во многом отражают не только перегрев экономики (как это называет ЦБ), но и ее переход на военные рельсы. Низкий уровень безработицы говорит о том, что предприятиям все сложнее искать свободные рабочие руки. Дефицит кадров подстегивает рост зарплат, а вливание значительных объемов денег в производство влияет на рост цен. Из этого вытекают следующие риски.

Острейший дефицит рабочей силы

“Угроза не на год. Эта ситуация будет продолжаться до конца 2020-х. На рынок труда выходит вот такусенькое поколение. И, стало быть, издержки на рабочую силу будут расти”, — рассказала в беседе с RTVI экономико-географ Наталья Зубаревич.

В конечном счете аномально низкий уровень безработицы затормозит российскую экономику, говорил министр экономического развития России Максим Решетников.

Инфляция выше 20%

Одна из серьезнейших угроз — инфляция, которая может уйти за 20%, полагает экономист Игорь Липсиц. “По потребительскому рынку нам эксперты называют 16-20% роста цен. Если по всей стране она уйдет за 20, мы войдем в очень плохой режим, напоминающий жизнь 90-х годов. Остановить это сложно, Центробанк уже не все может сделать”, — сказал он.

Нестабильность реальных доходов

Если инфляцию усмирить не удастся, реальные доходы будут расти скромно или не будут расти вообще, полагает экономист Андрей Нечаев.

“Даже по официальным данным Росстата у нас реальные доходы стагнируют с конца 2012 года. В целом падение составило 15% за этот период. Правда, когда приходит новый руководитель Росстата, обычно в этот год реальные доходы немного подрастают. Но публика это не чувствует, потому что ориентируется по ценам в магазинах, а не сводкам Росстата”, — сказал он.

По мнению директора Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олега Буклемишева, доходы россиян подрастут на фоне роста зарплат из-за дефицита трудовых ресурсов и повышения социальных пакетов, приуроченного к президентским выборам.

“Но огромным достижением я бы это, честно говоря, не считал, потому что единственным источником такой опоры для реальных доходов является динамичный экономический рост, основанный на повышении производительности труда. Вот удастся ли этого добиться — большой вопрос”, — резюмировал он.