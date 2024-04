Российские фермеры пытаются через суд взыскать деньги с компании “Когнитив Роботикс” (дочернее предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies), которая поставила им системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Pilot. Фермеры утверждают, что автопилот не выполняет свои функции и не соответствует заявленным техническим требованиям, но в “Когнитив Роботикс” настаивает на том, что их система исправна.

В 2022 и 2023 годах в арбитражные суды поступило как минимум семь исков от российских фермеров и крестьянских хозяйств к компании Ольги Усковой “Когнитив Роботикс”. Два иска еще находятся в процессе рассмотрения, еще по двум было достигнуто мировое соглашение, в одном случае суд обязал “Когнитив Роботикс” выплатить истцу 650 тыс. руб. компенсации.

Основная причина исков — претензии к работе автопилота, работающего на основе технического зрения и искусственного интеллекта. Как рассказал RTVI управляющий партнер правового центра “Империалъ”, судебный представитель ООО “Агромастер” Алексей Сергеев, по заявленным производителем характеристикам устройство, поставляемое “Когнитив Роботикс”, должно длительное время удерживать технику в необходимом направлении; ориентируется система на особенности поля — кромку, валки или рядки, то есть скошенную или нескошенную культуру.

“Ни одно из заявленных положений в конечном итоге не работает длительно, то есть удержать машину в ряду это устройство дальше, чем на 50-70 метров, не могло, пока оно было смонтировано на транспортном средстве, принадлежащем фермеру”, — рассказал Сергеев.

Компания “Агромастер” выступала в качестве дилера — автопилот они закупили за 807,5 тысяч рублей по дилерскому соглашению в 2022 году, после чего поставили его местному фермеру. Автопилот установили по всем правилам, но добиться работоспособности в течении полугода так и не смогли. “Была переписка со службой поддержки “Когнитива” и между специалистами, пытались установить новые прошивки, но в конечном итоге, с нашей точки зрения, продукт сырой, он не работает, как надо”, — пояснил Сергеев.

Сейчас “Агромастер” ожидает назначения судебной экспертизы, которая определит, соответствует ли автопилот заявленным техническим характеристикам. Испытания техники, по словам юриста, пройдут не раньше лета, когда начнется уборочный сезон и эксперты смогут оценить, как автопилот работает на местности.

Другой покупатель автопилота “Когнитив Роботикс”, управляющий компанией Крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) ИП Ишмаметов Олег Бороненский рассказал RTVI, что их отношения с компанией-поставщиком системы закончились мировым соглашением — “Когнитив Роботикс” вернула деньги за автопилот после того, как КФХ обратилось в суд. Причина того, что автопилот не работал, по словам Бороненского, была в пыли при уборке культуры — камера не “видела” поле из-за пыли, но избавиться от нее в процессе уборки невозможно.

“Они подразумевают, что камеры будут стоять на комбайне, комбайн будет убирать культуру, но при этом они говорят, что пыли быть не должно. Но это несовместимые вещи, потому что уборка зерновых или каких-то других культур не подразумевает, что нет пыли. Там вымолачивание происходит, то есть перетирание культуры, соответственно, на камеры ложится пыль, из-за которой камера постоянно сбивается”, — считает Бороненский.

Кроме того, претензии были и к четкости управления комбайном, которую показывал автопилот. По словам Олега Бороненского, комбайн управляется с помощью насосов дозатора или гидравлики, но автопилот не предусматривал сглаживания управления. “Вся импортная техника, когда работает, она настраивается на чувствительность. У них тоже присутствует чувствительность, но она по факту у них не работает, комбайн кидает вправо, влево, то есть нет какого-то усредненного алгоритма плавного движения”, — добавил он.

На жалобы со стороны КФХ в “Когнитив Роботикс”, по словам Бороненского, не реагировали до тех пор, пока хозяйство не подало в суд. После этого “начали хоть как-то двигаться”. По словам управляющего компанией, “Когнитив Роботикс” не захотела судиться и пошла на мировое соглашение — покупателю вернули деньги и забрали автопилот.

RTVI направил запрос в “Когнитив Роботикс”, но на момент публикации ответа не получил.

Что такое «Когнитив Роботикс»?

Cognitive Pilot (ООО «Когнитив Роботикс») на своем сайте называет себя «ведущим мировым разработчиком систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств». Компания создает решения для сельскохозяйственной техники, рельсового и автомобильного транспорта. На сайте Cognitive Pilot говорится, что их решения используются не только в России и странах СНГ, но и в Европе, США, странах Азии и Латинской Америки.

В 2015 году компания взялась делать беспилотные системы управления для КАМАЗа, однако к 2019 году автогигант отказался от идеи совместной работы и принял решение разрабатывать систему самостоятельно.

В 2021 году к материнской компании Cognitive Technologies иск о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда подала войсковая часть, входящая в структуру ФСБ, писало “Октагон медиа”.

Cognitive Pilot регулярно отчитывается о своей деятельности в прессе. В 2024 году компания заключила соглашение о развитии высокотехнологичных производств в Томской области с местной администрацией и ООО «Газпром трансгаз Томск», в 2023 году Cognitive Pilot рассказывал о выходе на рынки ЮАР и Китая. Также в 2023 году СМИ писали о том, что Cognitive Pilot заключил сделку с “Газпромом”, по итогам которой автопилоты с искусственным интеллектом должны были появиться на корпоративном транспорте энергетической компании.

Автопилоты Cognitive Pilot серийно устанавливается на тракторы «Кировец» Петербургского тракторного завода, а также другие отечественные и зарубежные модели техники.

“Система для тракторов начала поступать в эксплуатацию с марта прошлого года и сегодня промышленно работает более чем на 500 единицах техники. На комбайнах система Cognitive Pilot используется с 2019 года. По нашим оценкам, число ее установок в России превышает 1200. Ее пользователями являются все аграрные регионы страны”, — отметила в беседе с RTVI руководитель Национальной ассоциации сельхозтоваропроизводителей и промышленников в АПК полного цикла («ИнтерАгроТех») Наталья Филиппова.

Рынок искусственного интеллекта в сельском хозяйстве

Искусственный интеллект применяется во многих отраслях агропромышленного комплекса, рассказала RTVI Директор Института аграрных исследований НИУ ВШЭ Надежда Орлова. Среди них — ускоренные методы селекции и генетики, где задействован анализ больших данных, в умных фермах — полностью закрытых автоматизированных системах, где “цифра” отвечает за все процессы от полива до контроля за заболеваемостью, в создании “цифровых двойников” — экосистем, в которых моделируют алгоритмы до переноса испытаний “в пробирку”.

Управление техникой также является одной из перспективных областей применения искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. По данным «ИнтерАгроТеха», чаще всего системы искусственного интеллекта в российском сельском хозяйстве применяются в автопилотировании техники и мониторинге угодий с помощью беспилотников. “Беспилотные автомобили появятся, как ни странно, не на улицах городов, а на полях, потому что на полях нет пешеходов, нет домов, а с точки зрения управления передвижения задачи ровно такие же. Поэтому беспилотные комбайны — это реальность”, — подчеркивает Наталья Орлова.

Однако пока в России нет законодательной базы для использования беспилотной техники в том числе в сельском хозяйстве. Такие проекты должны появиться в ближайшее время, потому что с точки зрения эффективности работы автопилоты сильно превосходят человека.

Более того, технология автопилота для сельскохозяйственной техники актуальна еще и из-за кадровых проблем в АПК. Кризис персонала, по словам Орловой, наблюдается и в других отраслях. По разным оценкам, АПК недосчитывается 200-250 тыс. специалистов, говорит Орлова. “Понятно, что мы будем привлекать этих людей, скорее всего, на какие-то достаточно квалифицированные специальности. А во всем, что касается линейных работ, люди будут заменяться автопилотом и системами управления с искусственным интеллектом”, — считает она.

В Европе самый быстрорастущий рынок искусственного интеллекта приходится на сельское хозяйство, отмечает в своем исследовании агентство Mordor Intelligence, при этом самый большой объем рынка сегодня в Северной Америке. Эксперты ожидают, что к 2029 году рынок ИИ в сельском хозяйстве во всем мире вырастет до 5,76 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста в 22,55%. В 2024 году объем рынка составляет 2,08 млрд долларов. Парк автоматизированной техники для сельского хозяйства может увеличить доходы фермеров более чем на 10%, в том числе за счет снижения затрат на рабочую силу.

“Это значит, что в мире оцениваются перспективы роста до 20% в год, это очень большой темп роста, очень малое количество секторов, тем более в сельском хозяйстве, растут такими темпами. Россия здесь не сильно отстает, у нас одно из самых современных сельских хозяйств в мире. То есть представление о том, что у нас отсталое сельское хозяйство, это большое заблуждение”, — уверена Надежда Орлова.

Крупнейшими игроками на рынке искусственного интеллекта для сельского хозяйства являются Microsoft Corporation, IBM Corporation, Granular Inc., aWhere Inc. и Prospera Technologies Ltd.

В России в 2023 году сельское хозяйство включили в число приоритетных отраслей для внедрения искусственного интеллекта. По экспертным оценкам, это может обеспечить прирост валовой добавленной стоимости к 2025 году на 25% в растениеводстве и на 13% в животноводстве, писал РБК. Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ прогнозировал, что спрос на ИИ-решения в российском сельском хозяйстве может достигнуть 86 млрд руб., что в 20 раз больше показателей 2020 года. По словам Натальи Орловой, распространенность искусственного интеллекта в российском сельском хозяйстве оценивается в 10-12%.

“В Российской Федерации технологии цифровизации очень сильно применяются в самых разных секторах, начиная с маркетплейсов, заканчивая системами анализа здоровья животных и так далее. Поэтому я думаю, что мы будем очень сильно в этом секторе расти — людей у нас мало, производительность производств нужно повышать, нужно наращивать экспорт. Естественно, для этого нужно оптимизировать производство, наращивать его экономическую эффективность. Искусственный интеллект — это один из ключевых инструментов, который может использоваться”, — считает Орлова.

Руководитель ассоциации «ИнтерАгроТех» Наталья Филиппова подчеркнула в разговоре с RTVI, что после пандемии темпы внедрения инноваций в сельском хозяйстве выросли на 8-10%, в том числе благодаря поддержке импортозамещения со стороны государства. «Интерес агрохозяйств за этот период к внедрению новых отечественных технологий вырос более, чем на 10-12%. По нашим оценкам, сегодня ИИ в России используют порядка 13-15% агрохозяйств, но мы не исключаем, что в ближайшие два-три года эта цифра превысит 20%», — заявила Филиппова.

Cognitive Pilot — не единственная компания в России, которая занимается созданием ИИ для сельского хозяйства. Компания «СмартАгро» создала программное решение «Агроаналитика», которое позволяет собирать большие массивы данных с техники и за счет машинного обучения прогнозировать урожай и другие параметры в растениеводстве. Компания «Геомир» занимается созданием беспилотников с камерами высокого разрешения, которые позволяют оценивать состояние посевов.

По словам Натальи Орловой, у проекта Cognitive Pilot просто самый громкий пиар, при этом многие крупные агрокомпании ведут разработки собственных автопилотов, систем управления дронами и другой техники, завязанной на искусственный интеллект. “Многие выстраивают такие цифровые алгоритмы. Они просто не выделяют это как отдельные венчурные проекты, как Cognitive, но такие разработки ведутся, на это очень очень многие компании смотрят и будут смотреть”, — отметила она.

В «ИнтерАгроТехе» утверждают, что системы управления сельхоз транспортом, разработанные Cognitive Pilot, не имеют аналогов на мировом рынке. «Компания Cognitive Pilot экспортирует свою продукцию в страны Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока и СНГ. К ней, до данным ассоциации, там существует повышенный интерес за счет использования компьютерного зрения как альтернативы устаревающим технологиям высокоточного позиционирования», — заявила Наталья Филиппова.

При этом в “ИнтерАгроТехе” считают, что в России конкурентов у автопилота Cognitive Pilot нет. За рубежом главными конкурентами компании являются американские системы высокоточного позиционирования Trimble, Topcon и другие. При этом функционал и возможности компьютерного зрения, которые используются в российской технологии, «значительно шире и выше параметров систем позиционирования», используемых в иностранных решениях, считают в ассоциации.

«Важно понимать, что системы высокоточного позиционирования — это довольно старые технологии. Их основным недостатком является «слепота». Навигация по спутнику позволяет в автономном режиме вести технику точно по заданному маршруту, но в случае появления неотмеченных на маршруте препятствий — опоры электропередач, человека, дерева и тому подобного — риски инцидента существенно возрастают. Проблемой последнего времени для систем спутниковой навигации стали зоны со слабым сигналом GPS. Это может быть вызвано как природными явлениями, так и внешними причинами — например, средствами РЭБ, которые мы наблюдаем в России, в регионах, близких к зоне СВО. В таких ситуациях автопилоты-навигаторы не работают. Кроме того, большинство разработчиков этих систем ушло с российского рынка, что отразилось на возможностях поддержки и на точности проведения работ. В некоторых случаях она снизилась в два-три раза», — подчеркивает Наталья Филиппова.