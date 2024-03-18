Владимир Путин поставил новый рекорд на президентских выборах в истории современной России — 87,28% избирателей, по данным ЦИК после подсчета 100% бюллетеней, отдали свой голос за него. Остальные кандидаты набрали почти поровну: Николай Харитонов (КПРФ) занял второе место, получив 4,31% голосов, Владислав Даванков («Новые люди») оказался на третьем месте с 3,85%; Леонид Слуцкий (ЛДПР) занял последнее место с результатом 3,21%.

Выборы в цифрах

Явка на выборах президента в 2024 году тоже стала рекордной и составила 77,44%, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Всего на участки пришли более 87 млн россиян. Для сравнения на предыдущих выборах в 2018 году явка была на десять процентов ниже — 67,54%. Самым массовым днем для избирателей стала пятница, 15 марта. В этот день проголосовали 36% граждан России. Во второй день явка составила чуть больше 22%, а на третий день — 18%.

Больше всего Владимир Путин набрал в Чеченской республике (98,99%), на Кузбассе (95,72%), в Тыве (95.37%), ДНР (95.23%), Кабардино-Балкарии (94.21%), ЛНР (94.12%), Крыму (93.6%), Дагестане (92.93%), Запорожской области (92.83%), Севастополе (92.6%) и в Краснодарском крае (92.59%). Самые низкие результаты у Путина на избирательных участках за границей (69,92%), далее следуют Ненецкий автономный округ (79,08%), Архангельская область (79,25%), Карелия (79,53%), Вологодская область (79,74%), Хабаровской край (80,06%), Кировская (80,08%) и Орловская область (80,23%).

Поддержавших кандидата от КПРФ Николай Харитонов больше всего оказалось в Орловской области (9,14%), Калмыкии (7,1%), Ненецком автономном округе (6,86%), Чувашии (6,7%), Волгоградской (6,63%) и Костромской области (6,49%). В Москве кандидат получил 3,84% голосов, а в Санкт-Петербурге — 3,49%.

Владислав Даванков получил 18,67% на избирательных участках за рубежом. По информации проекта «Голосуй за рубежом!», большинство граждан России, принимавших участие в выборах за границей, отдали свои голоса за кандидата от партии «Новые люди». Больше всего таких россиян оказалось в Трабзоне (Турция) — 77%, Познани (Польша) — 70%, Алматы (Казахстан) — 69%, Белграде (Сербия) — 67%, Праге (Чехия) — 66%.

В России Даванкову удалось показать самый высокий результат в Карелии (8,38%), Архангельской (7,6%), Томской (7,48%), Ярославской (7,39%), Свердловской (7,31%) областях, а также в Санкт-Петербурге (6,99%) и Москве (6,65%).

Леонид Слуцкий набрал больше всего голосов избирателей в Тюменской (6,27%), Архангельской (5,93%) областях, Ненецком автономном округе (5,84%), Вологодской (5,77%) и Кировской областях (5,41%). В Москве кандидат набрал лишь 2,83% голосов.

По мнению политолога Константина Калачева, результаты выборов и высокая явка оказались ожидаемыми:

«Проще всего объяснить все «эффектом сплочения вокруг флага», патриотизмом и высокой гражданственностью. Однако не будем забывать также, что выборы носили референдумный характер, оппоненты не были убедительными, работали мобилизационные программы, шло соревнование регионов за результат”.

“Отражает ли результат настроение и волеизъявление большинства? Отражает. А детали лучше оставить за скобками», — пояснил Калачев в разговоре с RTVI.

Одной из главных интриг этих выборов было то, какое место займет кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков, проголосовать за которого призывала российская оппозиция. Для партии это были первые президентские выборы, поэтому предпоследнее место — достаточно хороший результат. Константин Калачев считает, что победа над Слуцким — предсказуемый результат.

«Большая часть избирателей ЛДПР проголосовала за Путина. Партия становится настоящей партией, когда переживет своего отца-основателя. Тогда лидерский проект надо просто переформатировать через его программное позиционирование. Слуцкий нашел решение — ЛДПР теперь делает ставку на проблемы регионов. Хотя политика в России крайне персонифицирована, но работа с проблемным полем регионов, местной и региональной повесткой, может компенсировать нехватку харизматичности нового лидера», — полагает Калачев.

Все кандидаты, участвующие в президентской гонке, остались довольны объявленными результатами.

Только коммунисты на пресс-конференции ТАСС вновь затронули тему несовершенства дистанционного электронного голосования. «Довольно странно, что Элла Памфилова, с одной стороны, рассказывала всем о количестве DDoS-атак, которые осуществлялись на систему избиркома извне, а с другой стороны, тут же почему-то расхваливала электронную систему. Не бьется это как-то. Это очевидное противоречие нужно устранить. Мы считаем, что говорить о совершенной избирательной системе в России весьма рано. Ее нужно совершенствовать и ремонтировать дальше и немало», — заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, подводя итоги выборов.

Другие кандидаты еще с вчерашнего вечера стали поздравлять Владимира Путина с заслуженной и убедительной победой.

Нарушения и уголовные дела

По данным замглавы МВД Александра Горового, всего за три дня голосования в России было возбуждено 61 уголовное дело и составлено 155 административных протоколов. По всей стране были задержаны не меньше 85 человек.

В двадцати восьми регионах России произошли нападения на урны для подсчетов голосов. После нескольких случаев порчи бюллетеней зеленкой, на всех участках была усилена охрана. Глава ЦИК Элла Памфилова увидела в этих действиях «элементы терроризма», а депутат от партии СРЗП Яна Лантратова анонсировала новый законопроект, который ужесточит наказание за подобные правонарушения.

Всего силовики выявили 52 факта проноса красящих веществ на избирательные участки, из этого числа 33 случая стали поводами для возбуждения уголовных дел, в том числе по статье о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, сейчас составляет до пяти лет лишения свободы.

«Если говорить о статистике нарушений, то их стало меньше. Не считая атак с зеленкой. Случаи порчи урн, как сейчас уже понятно, в основном результат телефонного мошенничества, за которым, вполне возможно, стоит Украина. Люди внушаемы, люди могут оказаться в какой-то безвыходной ситуации, надо ли их сажать за это на годы? Вопрос риторический”, — считает Калачев

“Что касается нарушений, а в чем их смысл при референдумом голосовании? Да и кому ловить нарушителей за руку? Кандидаты всем довольны», — сказал политолог.

По данным ЦИК, девять членов избирательных комиссий были отстранены от участия в работе по решению суда. Лидером среди регионов оказалась Адыгея, где сразу два членов УИК были пойманы на осуществлении незаконной деятельности — переписывании личных данных избирателей.

Активисты штабов политика Бориса Надеждина, которого ЦИК не зарегистрировал кандидатом в президенты, также сообщали о задержаниях. Так, на главу штаба в Казани Дмитрия Румянцева было совершено нападение прямо на избирательном участке, а в Санкт-Петербурге возле УИК 1813 была задержана волонтер Полина Яхонтова.

Жаловались избиратели и на работу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). С утра 15 марта перестали работать обе системы ДЭГ — избиратели и наблюдатели жаловались на недоступность сервиса. После серии продолжительных DDoS-атак, ДЭГ был «переведен в режим электронной очереди», что позволило электронному списку избирателей (ЭСИ) и терминалам электронного голосования (ТЭГ) на избирательных участках сохранить работоспособность. Как подсчитали в ЦИК, количество хакерских атак на сервисы электронного голосования увеличилось в 150 раз по сравнению с предыдущими выборами.

В движении «Голос»* утверждают, что в России еще никогда не было избирательной кампании, которая «настолько бы не соответствовала конституционным стандартам». Среди главных нарушений эксперты назвали принуждение избирателей к голосованию, отсутствие условий для свободной политической дискуссии и беспрецедентный уровень насилия и эмоциональной напряженности.

* включено в реестр иноагентов Минюста