Публичные покаяния в России в последние годы стали привычным явлением. К такой практике, в частности, активно прибегают правоохранительные органы. Еще один показательный пример недавнего времени — извинения звездных участников «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. «Моду» на публичные покаяния ввел в середине 2010-х глава Чечни Рамзан Кадыров. Перечень тех, кто принес перед ним извинения по тому или иному поводу, регулярно расширяется. RTVI вспомнил, кто из российских политиков извинялся перед Кадыровым, а кто — отказался это делать.

Извинения за «предсказание» о столкновениях мусульман и православных после СВО

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев привлек внимание Кадырова словами о том, что в России могут начаться столкновения между православными гражданами и мусульманами после окончания военной операции на Украине. Такое предположение он сделал в интервью блогеру Павлу Иванову, опубликованном в начале января 2024 года.

«Я думаю, что когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и настоящими хозяевами страны», — заявил депутат.

В интервью Матвеев выразил мнение, что некоторые иностранные граждане, приезжающие в Россию, ведут себя как «агрессивные дикари», которые «исповедуют радикальный ислам и живут в XVI-XVII веках по своим представлениям», а также навязывают россиянам «свой шариат», тогда как власть «начинает прогибаться под этот исламский фактор».

Когда фрагменты из интервью депутата распространились в Сети, Кадыров назвал высказывание Матвеева «провокационным», упрекнув его в рассуждениях о разделении участников военной операции «на немусульман и мусульман» и о желании избавиться от последних «во избежание провокации». Вдобавок глава Чечни призвал «вытурнуть» депутата из Госдумы. «И провокаций станет гораздо меньше», — подчеркнул глава Чечни.

Вскоре Матвеев записал видеообращение, в котором заявил, что ему «не стыдно извиниться». Депутат заверил, что в интервью шла речь не о всех мусульманах, а исключительно о «радикалах».

«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике на Северном Кавказе и которые там побеждены, и с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции нашими бойцами — и мусульманами, и православными, и всеми остальными, с которыми у нас в России существует мир», — сказал Матвеев.

Михаил Матвеев известен своими инициативами, направленными на ужесточение миграционного законодательства. В частности он предлагал лишать приобретенного гражданства за уклонение от постановки на воинский учет или от мобилизации, запретить выдачу оружия россиянам в течение 10 лет после принятия ими гражданства, а также отменить статус «соотечественника» для лиц, относящихся к национальностям России и народам, «не имеющим за ее пределами своих национальных государств (за исключением белорусов и украинцев «как части триединого с русскими народа»).

Извинения за критику в адрес сына Кадырова

В октябре 2023 года во время заседания парламента Татарстана депутат Госсовета региона Азат Хамаев высказался о присвоении звания Героя Чечни 16-летнему сыну Кадырова Адаму. Это произошло через несколько дней после того, как глава Чечни опубликовал видео, на котором Адам Кадыров избивает в грозненском СИЗО жителя Волгограда Никиту Журавеля, осужденного на три с половиной года колонии за сожжение Корана.

«Первый вопрос, который я задал себе: в каком правовом поле мы живем? Глава субъекта РФ за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою идею, говорит, что [сын руководителя Чечни Адам Кадыров] — герой всех мусульман. Кто может ответить?» — сказал депутат, подчеркнув, что высказал личное мнение.

В тот же день Хамаев извинился за «свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами». Вскоре после этого глава Татарстана вручил Адаму Кадырову вторую по значимости госнаграду республики — орден «Дуслык».

Извинения за грубости в адрес Кадырова

Депутат горсовета Красноярска (с 2013 по 2023 год) Константин Сенченко оказался в центре скандала в январе 2016 года, после того как опубликовал в своих соцсетях крайне резкое высказывание в адрес Кадырова. В частности, он назвал чеченского лидера «позором России».

Среди прочего, в своем скандальном посте Сенченко обвинил Кадырова в том, что он «дискредитировал» должность главы региона, а также звания академика и Героя России.

«Ты дискредитировал должность главы региона, когда стал отбирать у бюджетников часть зарплаты и переводить эти деньги в частный фонд. Чечня на 90 % живет на дотации из Москвы, а Москва забирает эти деньги у нас, сибиряков. И нам не жалко, когда эти деньги идут на зарплаты учителям и врачам. Но когда ты отбираешь у бюджетников деньги и строишь себе дворцы, то это уже за гранью добра и зла. Так что иди ты подальше, академик и герой и не мешай нормальным, честным, работящим людям обустраивать свою любимую Россию», — написал депутат.

Столь эмоциональная публикация Сенченко была ответом на заявление Кадырова, в котором глава Чечни призвал относиться к внесистемной оппозиции как к «врагам народа» и «предателям», а также обвинил их в сотрудничестве с западными спецслужбами и стремлении «нажиться на сложной экономической ситуации». «Я считаю, что этих людей надо судить по всей строгости за их подрывную деятельность», — заявил тогда руководитель региона.

На следующий день после появления поста Кадыров опубликовал в своих соцсетях видеозапись с извинениями Сенченко, подписав публикацию: «Я принимаю)))))». В ролике парламентарий, обращаясь к главе Чечни, говорит:

«Рамзан Ахматович, я приношу свои извинения. Я был не прав, действовал сгоряча, эмоционально и я приношу свои глубокие извинения».

В своих соцсетях Сенченко опубликовал примирительное сообщение, написав, что «лично убедился в авторитете лидера Чеченской Республики» среди жителей региона. По словам депутата, к такому выводу он пришел после частного разговора с неким очень известным и уважаемым в России человеком. Имя собеседника региональный парламентарий при этом не раскрыл.

«Он мне высказал претензии, что я обидел Рамзана Кадырова и других людей Чеченской республики. В ходе обсуждения мы пришли к пониманию, что какие бы там ни были разногласия и политические взгляды, все должно быть максимально корректно. Действительно, нельзя требовать от политиков лояльного, корректного отношения к оппозиции и при этом самому быть некорректным, хамом. С этим я согласен и действительно извинился. Мой пост был грубым, не очень правильным для политика, и я об этом готов честно и публично заявить <…> И я не отказываюсь от слов [о заявлении Кадырова], что нельзя себя так публично вести. Нужно прекратить накручивать ситуацию внутри страны. Общество эмоционально сильно накалено», — сказал Сенченко в разговоре с Русской службой «Би-би-си».

Извинения за объятия с Кадыровым

Даже простые объятия могут стать поводом для извинений перед Кадыровым. Именно такая ситуация произошла в январе 2022 года. Тогда бывший начальник управления по делам религии при главе Ингушетии Яхья Хадзиев обнял Кадырова на свадьбе сына потомка проповедника Кунта-хаджи Кишиева. Их объятия вызвали недовольно у жителей Ингушетии на фоне напряженности из-за территориальных споров с соседней Чечней. После этого Хадзиев извинился перед своим тейпом.

«Я поступил неправильно, поприветствовав и обняв его. Простите меня ради Всевышнего. Я не подозревал, что это будет так неприятно для вас. Тот, кто хочет порвать со мной родство, должен понять, ради чего он это делает. Я ради Всевышнего прошу у вас прощения. Я признаю свою вину», — сказал он.

Кадыров негативно отреагировал на извинения Хадзиева. «Призвали извиниться за объятия со мной. Когда такое недостойное поведение имело место быть между нашими народами? <…> Я просил его обняться со мной? Я подзывал его к себе?» — возмутился он.

Кроме того, Кадыров отдельно обратился к народу Ингушетии с требованием предъявить ему обвинения. Глава Чечни попросил «определить степень вины и наказание», если его считают врагом.

«Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам Российского государства или Шариата, в чем я виноват, и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции» — сказал Кадыров.

В противном случае глава Чечни пообещал, что «сполна спросит с тех, кто пытается очернить его честь». Он указал, что у ингушского народа есть три дня на то, чтобы предъявить обоснованные обвинения в его адрес.

После этого Хадзиев записал новое видеообращение, в котором заявил, что «признает свою вину» и просит прощения у Кадырова.

Извинения за нападение на чеченку в Москве

В феврале 2022 года чеченские СМИ сообщили, что глава совета депутатов Мещанского района Москвы, единоросс Александр Закускин напал на чеченку Салиму Юсупхаджиеву, которая торговала колбасой у мечети на проспекте Мира в Москве. На тот момент женщине было 68 лет. По словам Юсупхаджиевой, которые привел уполномоченный по правам человека в республике Мансур Солтаев, Закускин кричал, пнул ее ящик и пообещал «депортировать в Чечню», после чего распылил в лицо женщине перцовый баллончик, когда та попыталась показать российский паспорт. У продавщицы зафиксировали ожог конъюнктивы и роговицы, рассказал омбудсмен.

После огласки инцидента у мечети Закускину по поручению Кадырова позвонил депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

«Как вас назвать, не знаю, кроме как уродом. <…> Пожилая женщина. Как бы там ни было, вы берете баллончик и ей в глаза брызгаете и уезжаете. Это что такое? Вы думаете, что это вам вот так оставят? <…> Такие единороссы портят нам всё, вы не соответствуете, на мой взгляд, быть в этой партии <…> Это не мужской поступок, и я не считаю вас мужчиной в понимании этой истории» — сказал парламентарий.

Закускин ответил, что «переборщил», и вскоре принес извинения Юсупхаджиевой на камеру. Единоросс подарил женщине букет цветов.

«Еще раз мои извинения. <…> Тут фрукты, конфеты. <…> Я всю ситуацию переосмыслил, действительно, не должен был так поступать. Вы — ровесница моей мамы. Вам — счастья, здоровья. Поправляйтесь. Надеюсь, что вы меня простите», — сказал Закускин.

«Я очень рада, что справедливость восторжествовала. Я, как многодетная мать, и вы мне годитесь, как сын. Я вам прощаю, но с женщинами так относиться нельзя», — говорит на записи Юсупхаджиева.

Кто отказался извиняться перед Кадыровым

Владимир Жириновский

В 2020 году Кадыров и тогдашний лидер ЛДПР Владимир Жириновский вступили в публичную полемику после резонансного убийства преподавателя колледжа Сэмюэля Пати в пригороде Парижа.

16 октября 2020 года 18-летний Абдуллах Анзоров был застрелен французскими полицейскими в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин после того, как он напал на 47-летнего учителя Самюэля Пати и обезглавил его 30-сантиметровым ножом. Расправа произошла после того, как преподаватель во время урока показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo. Анзоров оставил в соцсетях запись о том, что «казнил» учителя за то, что тот «унизил» пророка. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал расправу над Пати «характерным исламистским террористическим актом».

Кадыров возмутился словами французского лидера и призвал его «прекратить нападки на веру». Он заявил, что к терроризму людей подталкивают действия властей Франции, а Пати, по его мнению, сам спровоцировал нападение. Позже глава Чечни указал, что реагирует на подобные инциденты «как мусульманин, а не политик».

Жириновский раскритиковал высказывание Кадырова в адрес Макрона.

«Надо, чтобы не было никаких комментариев в поддержку террористических действий, даже если эти комментарии чем-то обусловлены. Вообще руководители субъектов не должны в это вмешиваться», — сказал основатель ЛДПР в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Он также выразил мнение, что главы регионов не должны выступать по международным вопросам, а должны заниматься хозяйственными и экономическими делами.

Кадыров счел слова Жириновского самопиаром, призвав его «не касаться» религиозной темы и извиниться.

«Пусть участвует в ток-шоу, тратит свои деньги, полученные от проданных до выборов мандатов, пиарится, кутит и кайфует, разрабатывает законопроекты… Но не упоминай религию, Жириновский. Религия и культура — понятия с тобой не сочетающиеся. И не заикайся о борьбе с терроризмом», — написал глава чеченский лидер.

В эфире «Соловьев LIVE» Жириновский удивился требованию Кадырова принести извинения.

«Я его [Кадырова] не трогаю! И Чечню тоже! Религия — это личное дело каждого. У нас светская страна», — сказал он, отметив, что не намерен спрашивать разрешения о том, что и когда ему говорить.

Геннадий Зюганов

Кадыров добивался извинений и от лидера другой партии — Геннадия Зюганова, возглавляющего КПРФ. Поводом к заочной дискуссии между политиками стало заявление коммуниста на тему захоронения тела Владимира Ленина. В частности, Зюганов заявил, что «болтовня о перезахоронениях под собой ничего не имеет, кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Лидер КПРФ заверил, что не даст «этим проискам состояться».

После этого Кадыров опубликовал пост, в котором заявил. что Зюганов не слышит доводы молодого поколения в вопросе захоронения тела Ленина, и выразил мнение, что депутату стоит извиниться перед людьми, чье мнение по этому вопросу он назвал «болтовней».

«Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено? <…> За все, что вы сказали, вероятно, сгоряча и не подумав, вам стоило бы извиниться перед теми людьми, чье мнение вы назвали болтовней. И перед теми, чьи семьи пострадали в революцию и в последующий советский период», — заключил Кадыров.

Зюганов не стал извиняться перед Кадыровым или кем-либо еще за слова о Ленине. Комментируя РИА Новости слова главы Чечни, коммунист лишь заявил, что много лет работал на Кавказе и очень любит этот регион.

«На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами России. Надо это уважать», — сказал Зюганов.

Элла Памфилова

В 2016 году на заявление Кадырова с критикой внесистемной оппозиции отреагировала Элла Памфилова, которая в тот период занимала пост уполномоченной по правам человека в России. Она выразила мнение, что слова главы Чечни «не только бессмысленны, но и вредны, поскольку оказывают президенту страны «медвежью услугу», а на саму страну бросают тень».

«Если политическая деятельность кого бы то ни было, даже столь малочисленной нашей так называемой внесистемной оппозиции, проходит в рамках Конституции, никто не имеет права применять по отношению к ней административный, судебный и иной произвол», — подчеркнула Памфилова.

Предложение депутата Госдумы Саралиева извиниться перед Кадыровым она сочла «неуместным».