Террористы, расстрелявшие людей в концертном зале “Крокус Сити Холл”, могли быть представителями радикальных мусульманских организаций, которые воюют на стороне Украины. Об этом в интервью RTVI сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, в России сейчас много спящих террористических ячеек.

О произошедшем в “Крокус Сити”

У нас очень мало информации, то есть мы знаем факт: группа вооруженных людей ворвалась в здание и начала отстреливать фактически в упор, от живота, всех подряд, не разбирая. Другой информации особенно нет, кроме того, что очевидцы говорят о том, что это были люди с бородами, в камуфляжной форме, с рюкзаками за спиной, в бронежилетах.

Мотивы нападавших

Что можно сказать о том, в связи с чем была произведена «акция»? Ну, понятно, что наши “удары возмездия” — это как вариант ответа. Я имею ввиду, по Киеву, по другим там объектам Украины. Окончание выборов президента — тоже повод каким-то образом обозначиться на этом фоне. Ну, и естественно реализация тех угроз, которые высказывались и руководителями Украины, и руководителями их вооруженных сил и специальных служб. О том, что они переносят свою террористическую деятельность на территорию России.

Чем были вооружены

Сейчас много будут говорить о том, профессионально они действовали, непрофессионально…С точки зрения какой-то военной науки, они имели определенный боезапас: по той стрельбе можно предположить, что они выпустили не один «рожок» каждый. В каждом “рожке” по 30 патрон, вот два связанных “рожка” — это 60 патрон, плюс еще наверняка в рюкзаках у них были “рожки”. Ну, и наверное все-таки у них была какая-то очень мощная взрывчатка, так как судя по пламени взрыв был достаточно большой силы, чтобы произошел такой мощный пожар.

Кто был среди нападавших

Мы с вами прекрасно понимаем, что многие исламисты тоже воюют в интересах Украины. Они тоже есть в их разведгруппах. Дерзость похожа на Норд-Ост, похожа на ислам, похожа на Буденновск. Поэтому мы не исключаем, что это могут быть по национальным и религиозным критериям исламисты или представители каких-то радикальных мусульманских организаций. Но то, что они действуют не в своих интересах, наверное, мы тут уже сомневаться не должны. Скорее всего они действуют в интересах Украины и находятся, наверняка, на обеспечении, на выполнении задания [Украины]. Я обратил внимание, что на тех кадрах, которые есть в интернете, они [нападавшие] без балаклав. Все-таки украинские диверсанты предпочитают скрывать свои лица. Здесь люди без масок. Это тоже как-то похоже на почерк радикальных исламистов, а больше мы сейчас не знаем.

Нужно ли ограничивать массовые мероприятия в Москве

Надо учитывать, что в ограничении культурно-массовых мероприятий есть логика. А если мы не ограничиваем их, а обеспечиваем дополнительными силами правопорядка, то возникает некоторая «засада». Люди, которые будут работать по 24 часа в сутки — у них точно наступает физическое и моральное истощение. Потом наступает тот период, когда мы снимаем этих людей с нарядов и снимаем режим особой бдительности. И по опыту, у нас такие истории были: когда мы с «жесткого режима» снимали людей, в это время и происходили «все события», понимаете, самые тяжелые…Поэтому, наверное, в этом [ограничении массовых мероприятий] есть определенный смысл. Все-таки мы сегодня живем в достаточно сложном мире, и в связи с этим мы должны как-то относиться… Если ребята там воюют, а мы тут пляшем и танцуем, наверное, это не есть хорошо, правильно? Тем более, что угрозы, которые звучали со стороны военных и специальных служб Украины, они “сигналили” под собой какую-то основу.

О террористических ячейках внутри России

Я много раз говорил, у них сейчас огромная база, в том числе на территории Москвы и Московской области, и вообще в России. И эти люди, которые потенциально могут совершать террористические акты, они находятся в мертвой зоне [у спецслужб]. Мы все время смотрим за горизонт, туда, за ленточку. А они рядом с нами, ходят по одним и тем же улицам. Многие из них натурализовались: них российские паспорта, у них работа есть. Но это не значит, что у них изменились мозги. Они ждут своего часа, и видимо этот час настал. И, возможно, те же самые исламисты, о которых мы с вами уже говорили, которые не до конца разоружились, возможно, они приняли участие в этой акции.

Это крупнейший теракт за последние годы

Я думаю, что это самый крупный теракт после Норд-Оста. Число погибших в Норд-Осте, если не ошибаюсь, было 130 человек. А сейчас уже речь идет о том, что там [в Крокусе] где-то 40 погибших, 100 раненых. Понятно, что цифры еще будут уточняться. При этом там уже начался пожар. А что может гореть в Крокус-Сити? Там стекло, бетон и явно синтетические материалы, те же самые кресла поролоновые, а поролон при сгорании выделяет синильную кислоту. Там есть много нюансов, которые могут быть сопутствующими. Люди могут погибнуть как от пули, так и от отравления токсичными веществами.

Этот теракт — недоработка спецслужб?

Я же говорю, много людей находится в мертвой зоне, среди нас, они себя никак не проявляют и втихаря все готовят, они не находятся в поле зрения. Здесь так образовалась целая группа, но если утечек из нее не было, если она не попала в поле зрения [спецслужб], если ее никто не контролировал…

В стране большое количество различного рода мигрантов из Украины, Средней Азии — они здесь ассимилировались, но не стали российскими гражданами, и являются носителями своих, иногда даже жестких террористических взглядов.