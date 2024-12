С 27 ноября в Грузии продолжаются многотысячные протесты, вспыхнувшие после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о том, что правительство замораживает процесс вступления в ЕС. Демонстранты пытаются штурмовать парламент, возводят баррикады и кидают петарды в полицию, та отвечает водомётами, слезоточивым газом и дубинками. О страстях в грузинской столице — в репортаже RTVI.

С новым запалом

Уже несколько дней над Тбилиси гремят непрекращающиеся звуки салюта — будто в новогоднюю ночь. Но это не праздничный фейерверк. Это протестующие запускают залпы пиротехники в небо и в ряды силовиков.

Всё началось вечером 27 ноября. Тысячи людей вышли на стихийную акцию протеста уже спустя час после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о приостановке процесса переговоров о вступлении в ЕС до конца 2028 года. Заявление премьера выглядело как «сказанное сгоряча» в ответ на «пощечину» Европарламента, который за несколько часов до этого отказался признавать результаты недавних выборов в Грузии.

Они состоялись ровно за месяц до этой, возможно, фатальной пресс-конференции Кобахидзе. И оппозиция, и правящая партия называли их судьбоносными. Первые окрестили их «референдумом о выборе между Европой и Россией» — не в пользу последней. Вторые — выбором между войной и миром, намекая, что Запад хочет открыть в Грузии «второй фронт». По официальным результатам, победу одержала «Мечта».

Четыре оппозиционные партии — «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «Гахария за Грузию» — отказались признавать результаты выборов и решили бойкотировать работу парламента.

Несколько следующих дней оппозиция проводила митинги в Тбилиси, но запал протестующих довольно скоро потух.

Казалось, власти победили. Заявление премьера — как гром среди ясного неба — перевернуло ситуацию.

Поначалу митинг проходил довольно мирно. Полиция, мобилизованная у парламента, наблюдала за собравшимися. Перед людьми выступала президент страны Саломе Зурабишвили. Убежденная сторонница евроинтеграции, некогда поддерживаемая «Грузинской мечтой», теперь она заняла оппозиционную правительству позицию. Зурабишвили назвала его нелегитимным и потребовала провести перевыборы.

В тот же день между участниками акции и полицией начались первые стычки. С каждым следующим днём эскалация только нарастала. Протестующие пытались штурмовать парламент, но безуспешно.

«USA, help us»

Пятая ночь протестов. Чем ближе проспект Руставели — главная улица города — тем больше под ногами одноразовых респираторов и медицинских масок. Вероятно, за последние дни их продажи выросли в несколько раз.

Наученные опытом предыдущих акций, протестующие используют их, чтобы защититься от слезоточивого газа, который распыляет полиция. Многие приходят в противогазах.

Движение на Руставели перекрыто. Потоки людей тянутся от одноименной станции метро в направлении к парламенту. Возле него происходит главный бой. Протестующие противостоят сильному напору воды, бьющей в них прямо из здания. Силовики применяют водомёты. Температура на улице +4. В ответ протестующие бросают в полицию петарды. То и дело раздаются звуки взрывов. Тем, кто лезет на рожон, прилетает дубинками.

Чем ближе парламент, тем плотнее становится толпа. По мере пути дышать становится всё тяжелее, а людей становится так много, что кажется: стоит только упасть — и можно запросто погибнуть в давке.

Они в капюшонах, в шлемах, в строительных касках, в страйкбольных очках, в балаклавах, в респираторах и в противогазах. Они несут флаги Грузии и Евросоюза.

Одна из женщин держит в руках плакат с надписью: «USA help us. Don’t let Georgia fall into the hands of Russia (США, помоги нам. Не дай Грузии упасть в лапы России. — прим.RTVI)».

Группа молодых людей стоит с десятком пятилитровых баклажек. Воду из них выливают в канализационные люки.

— Там впереди, — парень показывает в сторону парламента, куда тянется толпа, — полиция стреляет дымовыми шашками. Мы подбираем их, кидаем в баклажки и закрываем крышкой. Газ не выходит наружу.

— Вы сами принесли эти баклажки сюда? — спрашиваю я.

— Да, мы заранее договорились. Принесли сюда эту воду. Пытаемся помогать друг другу.

Поток людей со свистом отступает от парламента в нашу сторону. Судя по всему, там, впереди, полиция пошла в атаку. Начались задержания.

— Вам не страшно сюда приходить? — спрашиваю у парня.

— Конечно, страшно. Но если мы остановимся сейчас, то всё потеряем. Мы готовы сражаться долго — хоть месяц, хоть два. Это не проблема для нас.

— Мы будем продолжать без остановки. Мы их измотаем, — говорит пенсионерка Нина, имея в виду полицию. — И тогда они сами сдадутся.

Она уверена, что за демаршем Кобахидзе стоит Москва.

— Здесь есть много тех, кто будет бороться за европейское будущее, а не за российское. Потому что Россия для нас это пройденный этап. Она всегда была империей, и грузины всегда были в ней угнетены, — говорит Нина. — Но больше России я ненавижу грузинское правительство. Оно нас предаёт и продаёт.

Оппозиция давно использует нарратив о влиянии Кремля на решения правящей партии. Её основателя, олигарха Бидзину Иванишвили, с Россией связывает многое. Он учился в МИИТе, строил бизнес в Москве, входил в «семибанкирщину» и финансировал кампанию Бориса Ельцина в 1996 году. В конце нулевых он вернулся в Грузию и основал свою партию.

И хотя члены «Грузинской мечты» никогда публично не выражали поддержку российскому государству, за последний год Москва действительно сделала несколько неожиданных дружеских жестов по отношению к Тбилиси. В мае 2023 года Владимир Путин отменил визовые ограничения со стороны России, между странами возобновилось авиасообщение, а в прессе даже появились слухи о возможном восстановлении дипломатических отношений — они были разорваны после войны 2008 года. Кроме того, товарооборот между странами растёт, Грузия увеличивает поставки российского газа, а крупные российские компании — такие, как Яндекс или Вайлдберриз — во всю осваивают местный рынок.

«Вы думаете, много туристов останутся здесь, если эти беспорядки будут продолжаться?»

Время далеко за полночь. Мы отходим обратно к станции метро — там поспокойнее. Волонтёры раздают медицинские маски. Люди разводят костры прямо на асфальте. Уличный музыкант забрался на пьедестал памятника Шота Руставели и поёт песни под гитару. Группа подростков веселится — пинает пустую бутылку по кругу. Поодаль курит молодой парень. Он соглашается поговорить со мной по-русски, а не по-английски, что редкость для поколения грузин такого возраста.

— Я против правительства. Но и против этой толпы, — говорит он о протестующих. — У них нет цели. Они просто взрывают петарды, ломают скамейки и заборы, нарушают закон. Как вы думаете, много туристов останутся здесь, если эти беспорядки будут продолжаться? Я работаю с иностранцами и вижу, как они уезжают, им некомфортно сейчас здесь находиться.

И добавляет:

— Я поддерживаю евроинтеграцию. И я уже четыре дня прихожу сюда. Но у меня своя акция. Я протестую и против петард, и против правительства.

Рядом с оперным театром протестующие оборудовали полевой медпункт. Я прорываюсь к нему. Неожиданно меня сбивает с ног мужчина. Он бежит, неся на руках потерявшую сознание женщину. Волонтёры оказывают ей первую помощь. На бордюре сидит человек в респираторе с протезами вместо ног.

Он смотрит на меня и кричит: «гази», показывая жестами, что нужно закрыть лицо. Поблизости вновь летят шашки со слезоточивым газом. На горизонте «туман». Я прикрываю нос и рот рукавом, но это не особенно помогает.

Наконец, у местного врача Георгия есть свободная минутка, чтобы поговорить.

— Люди прибывают сюда постоянно. В основном те, кому стало плохо от газа, но есть и те, кого побила полиция. Я здесь единственный врач, — говорит он.

По словам Георгия, это не единственная точка, оборудованная протестующими для оказания первой помощи. Он утверждает, что тенты и лекарства закупили сами протестующие, без какого-либо финансирования со стороны представителей бизнеса.

— Что вы делаете, когда полиция разгоняет людей с проспекта?

— Мы берем всё, что у нас есть и убегаем вместе со всеми.

«Это вы, русские, всего боитесь»

К двум часам ночи никто и не думает расходиться. Между улицами Лагидзе и Бесики возводят баррикады из мусорных баков, скамеек, бордюров, рекламных билбордов и прочих подручных материалов.

— Не боитесь столкновений с полицией? — спрашиваю у одного из строителей.

— Это вы, русские, всего боитесь. Посмотрите, как мы сражаемся. Вы у себя в стране должны так же.

— Ох, вы просто не знаете, что такое разгон протестов в России…

За несколько дней в Тбилиси задержали несколько десятков человек, что несопоставимо с масштабами российской столицы во время массовых акций неповиновения в 2021 и 2022 годах.

Один из мужчин неподалеку запускает с рук очередной залп фейерверка.

— Как-то вы неосторожно им пользуетесь. Так ведь можно и покалечиться.

— Всё в порядке. Салют поднимает наш боевой дух! — кричит он.

Фейерверки здесь активно запускают и в полицию. Накануне в Сети распространилось видео с одним из протестующих, который соорудил самодельный «пулемет» и с баррикад «открыл огонь» по надвигающимся силовикам. О дальнейшей судьбе этого человека неизвестно, но сегодня пулемета не было.

Скоро полиция начнёт жёсткий разгон людей на проспекте, чтобы к утру по нему восстановилось автомобильное движение. Так продолжается каждый день — примерно в 4 часа утра.

В этот раз многие протестующие, не дожидаясь разгона, отступают на проспект Чавчавадзе к первому корпусу Тбилисского университета. В 6 утра они строят возле него новые баррикады, собираясь держать оборону здесь. Днём акция переходит в вялотекущую фазу, которая вновь разгорится к вечеру.

Город потихоньку просыпается. Проезжают грузовики коммунальщиков.

В двадцати минутах пешком от Руставели, на соседней станции метро Марджанишвили, жизнь идёт своим чередом. Здесь, на одноимённой площади, раскинулся архитектурный ансамбль сталинского ампира. На первых этажах домов уютные кафе и бутики, украшенные новогодними гирляндами. Горожане спешат на работу. Через несколько часов улица наполнится людьми, расхаживающими по магазинам. Кажется, никто не обсуждает здесь революцию, которая бушует неподалёку.

Только редкие звуки взрывающихся петард напоминают о ней.

Кирилл Пономарев, Тбилиси