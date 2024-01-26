Президент России Владимир Путин 18 января поручил выделить деньги на поиск советской и имперской недвижимости за рубежом. При этом из документа неясно, о каких именно объектах идет речь и в каких странах их будут искать. Как в случае обнаружения будут возвращать права собственности — разбирался RTVI.

Как следует из распоряжения, получателем субсидии из бюджетных средств станет ФГУП «Госзагрансобственность». Отмечается, что деньги пойдут на «финансовое обеспечение затрат, связанных с осуществлением поиска недвижимого имущества Российской Федерации, бывшей Российской империи, бывшего СССР». Кроме того, средства нужны для «надлежащего оформления прав» России на имеющуюся и найденную недвижимость, а также юридическую защиту.

RTVI обратился за комментарием в «Госзагрансобственность», но на момент публикации ответа не получил.

Кто и как будет искать?

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лапин в беседе с RTVI предположил, что поисками имущества будут заниматься частные лица, а не «Россия как государство». По его словам, есть огромное количество энтузиастов или просто любителей «поднятия затонувших кораблей со дна морского».

«Наше государство, конечно, не будет вмешиваться в дела других государств. А вот частные лица в рамках своей деятельности могут рассчитывать на то, что их деятельность, условно говоря, будет компенсирована, если будет установлено, что найденное имущество относится действительно относится к ценностям Российской империи или СССР», — допустил эксперт.

Существует такая вероятность: после того, как недвижимость найдут, выяснится, что она находится в частных руках. Как предположил профессор МГИМО, Москва может оказывать, к примеру, дипломатическую поддержку, но все-таки это будет частноправовой спор. Вероятнее всего, заинтересованное лицо — грантополучатель — потратит средства, выделенные ему «Госзагрансобственностью», чтобы нанять адвокатов или получить другую юридическую помощь в той стране, где будет найдена собственность.

«Смысл в том, чтобы стимулировать российских или иностранных граждан, каких-то энтузиастов, которые бы начали эту деятельность, понимая, что им в рамках гранта будет оказываться содействие», — объяснил Лапин.

Что планируют искать?

В распоряжении президента не указывается, какую конкретно недвижимость хотят найти за границей, однако свои предположения высказали некоторые историки. Так, по словам кандидата исторических наук, доцента кафедры истории России новейшего времени РГГУ Александра Крушельницкого, государству в XIX—XX веках принадлежала существенная часть побережья Ниццы.

«Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер», — рассказал он РБК.

Помимо этого, приобретались, к примеру, мастерские, заводы, фабрики или судоверфи. К тому же в европейских банках открывались счета в том числе представителями «императорской фамилии», добавил Крушельницкий. В этом случае выяснениями деталей также будут заниматься частные лица, сказал Лапин.

«Нужно связываться с банками, выяснять правовое положение данных средств, кому принадлежат счета, может быть, вести работу с наследниками. Там, где потребуется судебное разбирательство, будет поддержка по судебному разбирательству. Но нужно понимать, что это судебное разбирательство будет проходить в той юрисдикции, где будут обнаружены счета. А это значит, что необходимо нанимать местного адвоката. Они работают не бесплатно, и, соответственно, требуются определенные средства, чтобы оплачивать их работу», — объяснил эксперт RTVI.

Насторожились ли на Западе?

После публикации резонансную тему стали обсуждать и в иностранной прессе, в том числе в Финляндии — что неудивительно. С 1809 по 1917 года Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи, напоминает Helsingin Sanomat. Впрочем, вряд ли документ станет инструментом, с помощью которого Москва станет оказывать давление на соседей, уверен эксперт Финского института международных отношений Аркадий Мошес.

«Крайне маловероятно, чтобы в настоящий момент в Европе — или вообще в мире — существовала какая-либо до сих пор не зарегистрированная бывшая собственность царской России», — сказал он HS.

Также в какой-то момент немного напряглись и в США, вспомнив про Аляску: территория нынешнего американского штата до 1867 года принадлежала Российской империи. Впрочем, в Вашингтоне призвали не особо переживать по поводу территориальной принадлежности Аляски.

«Думаю, что могу высказаться от имени всех в правительстве США и сказать, что он [Путин] определенно не получит его обратно», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

Вместе с тем, в американском Институте изучения войны (ISW) подошли к анализу распоряжения с большей настороженностью. Там посчитали, что Москва «может использовать «защиту» заявленной собственности в странах за пределами международно признанных границ для продвижения механизмов мягкой силы в постсоветских и соседних государствах, в конечном итоге направленных на внутреннюю дестабилизацию».