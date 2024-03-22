После того как стали известны результаты президентских выборов в России, при которых впервые масштабно использовались электронные системы голосования, независимые наблюдатели заявили о возможных фальсификациях и вбросах. В частности, они утверждают, что есть признаки “ручной корректировки” в явке и результатах. В ЦИК считают эти исследования некорректными и заявили, что выборы были максимально прозрачными и гласными. RTVI проанализировал данные голосования и рассказывает, какие из них вызывают сомнения.

Три пишем, ДЭГ в уме

Технически главной приметой этих выборов стало применение сразу трех систем голосования: офлайн, московского ДЭГ и федерального ДЭГ (в 28 регионах России). Кроме того, в Москве можно было проголосовать на избирательном участке на электронном терминале — система ТЭГ.

Данные о голосовании по ДЭГ на уровне России ЦИК не агрегируют — вывод о них можно сделать по данным на двух сайтах ДЭГ, московского и федерального.

Две системы ДЭГ не только устроены по-разному. Решениями Мосгоризбиркома и федерального ЦИК РФ они агрегируют и публикуют данные по-разному, и в результате часть статистики выборов — данные о ДЭГ в разрезе ТИК — просто перестает существовать.

ЦИК РФ отказалась публиковать итоги голосования в регионах, проведенного путем ДЭГ, на уровне участковых избирательных комиссий. На уровне ТИК и УИК они пока доступны на сайте федерального ДЭГ, но отсутствуют на официальном сайте ЦИК с результатами выборов. Единственное, что есть на сайте ЦИК — результаты ДЭГ на уровне региона.

Дополнительную графу для них вводить не стали под них менять не стали, так что выданные электронные бюллетени фигурируют как “выданные в помещении для голосования”, а поданные — как “Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования”.

В Москве результаты на уровне территориальных комиссий не публикуются ни на сайте ДЭГ, ни на сайте ЦИК. Они суммируются на уровне Москвы в целом и добавляются к результатам офлайн голосования, разобранного, как и прежде, по УИК и ТИК.

В итоге ход голосования и его итоги отражаются на сайте ЦИК РФ с несостыковками. Например, явка на выборах по Москве в целом — 66% — драматически отличается от явки по территориальным комиссиям муниципальных районов, которая в отсутствие данных ДЭГ составляет 30-40%. Фактически, теперь нельзя увидеть распределение голосов для двух третей населения столицы по кандидатам на уровне ТИК и УИК.

Крупных претензий к качеству самого ДЭГ на этот раз не было. Движение “Голос”* считает “ненормальной” ситуацию, когда “организующие выборы комиссии (и вообще система избиркомов) не контролируют системы онлайн голосования”. Тем не менее, если не считать отказов 15 марта, крупных претензий к ДЭГ нет.

Признаки искажения данных о явке

Основные претензии к итогам выборов связаны с признаками “ручной корректировки” в результатах явки и голосования. Так, движение “Голос*” заявило о “вбросе” 22 млн голосов по итогам анализа данных явки на уровне УИК. Глава ЦИК Элла Памфилова со своей стороны сказала, что избирательная кампания прошла с чистым подсчетом голосов, что подтверждается социологическими исследованиями.

Явка на этих выборах действительно демонстрирует большой разрыв, с одной стороны, между югом и севером России, а с другой стороны — между соседними регионами и городами, жизнь в которых, вроде бы, похожа по социально-экономическим условиям. Так, запредельно высокая явка в Кузбассе — почти везде больше 90% — резко контрастирует с соседними регионами. В Забайкальском крае, Новосибирской и Томской областях она составляет максимум 80%. Северное Поволжье также сильно отличается от Среднего.

Источник: https://elections.dekoder.org/ru/russia/presidential/2024/

Распределение УИК по итоговой явке на выборах президента 2024 года демонстрирует “пилу Чурова” — феномен повышенного количества избирательных участков с “круглыми” результатами явки и голосования. Впервые он был выявлен в 2009-2011 гг. Назван по имени тогдашнего председателя ЦИК РФ, ныне покойного Владимира Чурова и неоднократно наблюдался на выборах в России. “Пила” свидетельствуют о том, что данные искажены — уровень желания участвовать в выборах или поддержки определенного кандидата не может меняться ровно на 5% от участка к участку или от города к городу. Естественное распределение явки всегда можно видеть на примере крупных городов с относительно высоким уровнем политической конкуренции и участия наблюдателей в выборах.

Не обошлось без “пилы” и на этот раз. На графике распределения участков по результатам явки видны резкие взлеты на круглых числах начиная с 75% и далее кратно пяти — 80, 85, 90, 95%. Даже если средняя явка действительно составляет более 70%, нельзя объяснить естественными причинами тот факт, что явка на уровне 83 и 84% зафиксирована на одинаковом количестве участков, а на уровне 85% их число взлетает на сотни.

Рассмотрение распределения явки на уровне регионов показывает, где именно “пила” была “наточена”. В большинстве регионов распределение УИК по явке более-менее равномерное. Однако в Краснодарском крае, Астраханской, Кемеровской, Воронежской, Ивановской, Оренбургской, Ростовской и многих других областях можно обнаружить внезапные подъемы численности УИК с круглыми показателями явки — 85, 90, 95%. В Кемеровской области, которая так сильно отличается по показателям явки от соседних областей, это вообще 98%.

Бывший сопредседатель движения “Голос”* Роман Удот указывает, в частности, на появление у групп УИК в Новокузнецке Кемеровской области одинаковой явки на временных отметках явки в 12, 15 часов в разные дни голосования.

Странные результаты голосования

Распределение голосов за победившего в выборах Владимира Путина менее “зубасто”, но в нем также имеются округления на 85%, 93% и 95%.

В большинстве регионов распределение участков по итоговому результату схожее — в диапазоне от 70 до 99% при разбиении по процентам за Путина участки распределены или равномерно, или “колоколообразно”. Процент голосов, который попадается чаще всего, при этом не сильно отличается от соседних. Например, в Челябинской области на 348 участках был достигнут результат 85-87%% голосов, результат 83-85% — на 338 участках, результат 81-83% — на 289 участках. То же самое в Ульяновской, Свердловской, Рязанской, Владимирской, Архангельской областях.

Но в некоторых регионах буквально на всех УИКах за Путина проголосовала ровная и одинаковая доля избирателей, и результаты не различаются даже на процент. Это не только Чечня, но и Кемеровская область — там результат 91-93% показали 61 УИК, 93-95% — 157 УИК, а 95-97% — уже 771 участок. Это разительным образом отличается от соседней Курганской области, где распределение участков по диапазону 77-92% практически равномерно.

Резкие скачки количества УИКов между соседними процентами можно видеть в Башкортостане, Мордовии — в обоих регионах результат 93-95% показали в 3-4 раза больше участков, чем результат 91-93%. В Московской области скачок произошел на уровне 83%, Краснодарском крае — на 90%, в Дагестане и Крыму — на 95%.

В Татарстане картина еще более странная. Здесь у графика распределения УИК по голосам за Путина два пика — 85% и 95%. Между ними, на уровне 89-91%, намного меньше участков. Ни одному другому региону получить похожий результат не удалось.

Результаты ДЭГ, в силу их отсутствия, в разрезе УИК в этих данных не представлены. Отсутствуют также УИК на “новых территориях”.

Что говорят в ЦИК о «методе» Шпилькина

С 2007 года российский физик Сергей Шпилькин анализирует статистические аномалии избирательных кампаний. Он создал целую электоральную теорию, получившую впоследствии название по фамилии автора. В основе его метода лежит кривая Гаусса — график, описывающий нормальное распределение вероятностей. Он позволяет наглядно увидеть косвенные признаки фальсификаций результатов: например, как доля голосов за лидера голосования сосредоточена на участках с высокой явкой, а в некоторых регионах на участках превалируют результаты, кратные 5% или любому другому повторяющемуся числу — так называемая «пила Чурова», о ней мы писали выше.

Единого мнения в академической среде о научности метода нет. Критики обвиняют Шпилькина в предвзятости суждений и попытках «натянуть» математическую теорию на реальность, которая представляет из себя более сложный и динамичный процесс, не поддающейся описанию одной формулой. Симпатизанты теории отмечают, что зерно здравого смысла в ней есть и за неимением других способов отслеживания фальсификаций метод позволяет исследовать определенные электоральные закономерности и выявлять аномалии.

Председатель ЦИК Элла Памфилова неоднократно комментировала теорию Шпилькина, называя ее «ничем недоказанными предположениями». В интервью 2016 года она заверила, что в ЦИК об этом знают, а выявленные ученым статистические аномалии заставляют членов избирательных комиссий обратить пристальное внимание на те регионы, где они проявились.

При этом Памфилова сказала, что предметно говорить со Шпилькиным можно будет только после того, как он протестирует свою теорию на президентских выборах других стран. «Когда он нарисует такие же кривые по выборам в Штатах, в Германии, Франции — тех странах, на кого они молятся, — тогда мы сможем поговорить. Пусть нарисует свои кривые и сравним с нашими. Никто за рубежом не воспринимает это всерьез. Никто на основе математических выкладок выводов не делает, а делает на основе документов, данных комиссий и наблюдателей», — заявила она.

В 2021 году ЦИК собирался даже судиться с журналистами, тиражирующими информацию о фальсификациях на выборах.

На момент выхода публикации ЦИК не ответил на официальный запрос RTVI.

* включено в реестр иноагентов Минюста

Ольга Петрова