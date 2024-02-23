С 2022 года региональные исполнительные власти должны в обязательном порядке вести паблики в соцсетях. RTVI проанализировал публикации в ВК и телеграме с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, чтобы выяснить, как часто за эти в два года губернаторы писали о военной операции на Украине и что именно. Выяснилось, что чем дальше вглубь России, тем меньше упоминаний этой темы.

Главные выводы: Доля сообщений о военной операции выросла с 4% в ее начале до 15% во время мобилизации, а с лета 23-го года держится на уровне 9-10% Каждый десятый пост о военной операции принадлежит Рамзану Кадырову Кроме Рамзана Кадырова, почти никто не пишет о ходе военных действий Единственные регионы, где число постов о военной операции растет, это Белгородская и Брянская области, которые регулярно подвергаются обстрелам Чем дальше от границы, тем реже упоминания Украины “Демилитаризация” и “денацификация” Украины с начала 2023 года почти не упоминаются Чаще всего радикальный язык для описания военной операции и противника используется в паблике Рамзана Кадырова

До сентября 2022 года, когда в России объявили частичную мобилизацию, военная операция занимала в губернаторских пабликах относительно мало места — около 4% постов. С началом мобилизации она вышла на первое место — до 15%, и эта доля не снижалась в течение двух месяцев, лишь к концу года постепенно уступив место привычным “новостям нашего региона”.

Среди постов о военной операции тема мобилизации была основной, начиная с сентября 2022 года и до февраля 2023-го.

После этого ее стали вытеснять помощь участникам военной операции и их семьям и посты общего характера в поддержку армии, с объяснениями и воззваниями к гражданам. В этот же период увеличилось число публикаций о передаче помощи разного вида в зону военных действий.

Начиная с апреля 2023 года среди всех постов о военной операции все больше и больше места стали занимать обстрелы российских территорий.

Доля постов о военной операции стабильно занимает 9-10% в губернаторских пабликах, начиная с лета 2023 года. Но между регионами — настоящая пропасть. Каждый десятый пост о военной операции принадлежит Рамзану Кадырову. На 2,5 тыс его постов приходится едва ли несколько десятков публикаций из Москвы, регионов Сибири, Поволжья. Это не значит, что главы этих регионов вовсе не пишут о военной операции. Она может упоминаться в сборных новостных и отчетных постах — просто не является предметом отдельных публикаций.

Также сильно различаются и язык и содержание постов, посвященных военной операции. Чем дальше от границы, тем реже в губернаторских каналах слышны разрывы снарядов — только благодарности бойцов за доставленную на передовую воду и теплые варежки. Основные темы их постов о военной операции — общие слова поддержки участникам, снабжение армии, помощь семьям. Кроме Рамзана Кадырова, почти никто не пишет о ходе военных действий. Также исключительная тема Кадырова — добровольцы: он постоянно рассказывает об их эффективной подготовке в стенах тренировочного центра так называемого “Российского университета спецназа” в Грозном, который отсутствует в реестре лицензий образовательных учреждений.

Чем дальше от границы, тем реже упоминания Украины, хотя для 53 регионов она все равно на первом месте по упоминаниям.

Только некоторые главы регионов, и чаще всего Кадыров, активно используют радикальный язык для описания военной операции и противника.

Упоминания целей военной операции — “демилитаризации” и “денацификации” — в постах губернаторов фигурировали только в 2022 году, а сейчас почти сошли на нет.

Единственные регионы, где число постов о военной операции растет, это Белгородская и Брянская области, которые регулярно подвергаются обстрелам. У остальных оно или снижается, или остается на постоянном минимальном уровне. Даже Рамзан Кадыров в последние месяцы перестал посвящать военной операции большую часть своих сообщений — стал как все тихим губернатором.

Военные действия способствовали тому, что власти прифронтовых регионов стали ближе к народу, полагает депутат Госдумы Сергей Гаврилов, который представляет Белгородскую и Воронежскую области,. «Мы видим, что после начала СВО ситуация в соцсетях многих губернаторов, особенно Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской областей, изменилась. Реакция губернаторов и в целом власти стала более оперативной, менее формальной, более личностной и ответственной», — сказал он RTVI.

Гаврилов особо обратил внимание на Белгородскую область, которая чаще других страдает от обстрелов: «Отмечу возникший особый режим личностного, близкого, но в то же время коллективного общения, в Белгородской области. Там смогли преодолеть различия понимания между властью и основной частью населения, стали говорить на одном языке. Это стало следствием не только начала боевых действий, но и личности губернатора Вячеслава Гладкова, и самих белгородцев».

Логично и первенство Рамзана Кадырова в количестве постов военной тематики, считает политолог Константин Калачев. “Глава Чечни позиционирует себя как воина. Это позволяет ему выделить себя из общего ряда. У его тг-канала 2 млн. подписчиков в том числе благодаря оценочным суждениям, средствам выразительности, военному контенту”, — пояснил он RTVI.

Слова Кадырова подтверждаются делом, отмечает Калачев: “Кадыров сохраняет идентичность и получает преференции. Его особые права — производное от готовности в любой момент вступить в битву. Чеченцы в любой момент готовы к битве. Он это подтверждает жесткой риторикой”.

«А Путину это импонирует.Это напоминает ему горцев на службе русскому царю. Это ведь эффективная коммуникация. Это работает».

По мнению политолога, дополнительную окраску в коммуникацию Кадырова вносит противостояние с эмигрировавшими чеченскими сепаратистами. ”Добавляет задору то, что на стороне Украины чеченцы тоже воюют. Только другие. Сторонники полной независимости Чечни. Так что, тут есть еще и этот немаловажный фактор”, — подчеркнул Калачев.

В целом, снижение числа упоминаний о конфликте говорит о том, что в обществе накопилась усталость от него, полагает эксперт: «Это не только рутинизация военных действий, это понимание, что в народной повестке есть запрос на их завершение. Конечно на условиях России, но чем скорей, тем лучше».

Схожее мнение высказал и политолог Александр Кынев: «Эта ситуация [непопулярность темы военной операции] не новая, она уже существует довольно продолжительное время. Скажем, мониторинг избирательной кампании, который был в 2023 году, показал, что в ходе кампании эта тема тоже практически не обсуждалась. Если говорить о медийной активности, то картина год назад была примерно такой же, в основном больше всего тема СВО присутствовала в приграничных регионах, то есть в регионах не непосредственной близости к спецоперации».

Кынев выделяет три основных причины того, что в целом в губернаторских соцсетях военная тема занимает относительно небольшое место: «Первая причина — рутинизация. Новость не может быть бесконечной, то есть к ней рано или поздно привыкают и обращают на нее внимание, только когда происходит нечто из ряда вон выходящее».

Во-вторых, считает Кынев, государство сделало все, чтобы максимально ограничить дискуссии на тему военной операции, установив уголовные и административные наказания за дискредитацию вооруженных сил и фейки:

«В таких условиях любой человек много раз подумает, прежде чем об этом говорить. В результате тема была табуирована, в том числе силовыми усилиями, просто потому, что людям запретили об этом говорить, а рисковать никто не хочет».

Политолог выделяет и третий момент, который связан с тем, что российская власть технократична. «Технократия это в первую очередь выполнение текущих функций, связанных с жизнедеятельностью, никакой идеологии в ней нет, поэтому то, что технократы не говорят о вещах этиологических, это само по себе априори неизбежно. <..,> В таких условиях разговоры обо всем, что, что, что выходит за формальные рамки, является скорее исключением, чем правилом», — пояснил Кынев.

Ольга Петрова, при участии Ольги Зенькович и Дарьи Баевой

