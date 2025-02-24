«У вахтера в лучшем случае есть палка и очки»: как охраняются элитные дома Москвы после нескольких терактов

За последний год в России участились теракты, в результате которых погибают известные военные деятели. Почти все подрывы происходят рядом с жильем жертв — на парковке, при входе в здание или в подъезде. Последним из таких случаев стал теракт в московском ЖК «Алые паруса», в результате которого погиб глава федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян. RTVI провел эксперимент, легко ли постороннему попасть в охраняемые жилые комплексы.

Теракты по месту жительства

Взрыв в ЖК «Алые паруса» в Москве произошел 3 февраля в 9:45 утра, когда в подъезд заходил глава федерации бокса ДНР и создатель добровольческого батальона «Арбат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. В холле дома на первом этаже сдетонировало взрывное устройство, мощность которого составила около 300-500 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной выбило стекла, а сам холл был сильно посечен осколками.

При взрыве погибли двое — Саркисян и его охранник. Еще три человека получили ранения и были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данным RT, за убийством Саркисяна могли стоять диверсанты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Собеседник издания назвал это приоритетной версией следствия, тогда как есть и другая, связанная с бизнес-разборками.

С мая 2014 года Саркисян по запросу Украины находится в международном розыске по подозрению в организации убийств в центре Киева. В сентябре 2024 года СК Армении утверждал, что основатель батальона «Арбат» вербовал жителей республики для организации в стране государственного переворота.

ТАСС отмечал, что в подготовке нападения на Саркисяна могли участвовать несколько человек, а взрывное устройство было приведено в действие дистанционно. Собеседник РИА Новости в силовых структурах, в свою очередь, предположил, что взрыв мог осуществить террорист-смертник. Такую же версию выдвинули телеграм-каналы 112 и Mash.

За полтора месяца до взрыва в «Алых парусах» произошел еще один — в результате погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов и его помощник. По данным следствия, в действие было приведено взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома Кириллова.





Источники РБК сообщали, что в качестве основной версии «рассматривается диверсия со стороны Вооруженных сил Украины». «Коммерсантъ» также писал, что следствие уверено в причастности к гибели Кириллова украинских спецслужб.

«Мы охране квартиру говорим и проходим»

Для того, чтобы проверить, так ли легко попасть на территорию охраняемых жилых комплексов, корреспондент RTVI побывал в пяти ЖК в разных концах Москвы вместе с небольшой (но увесистой) сумкой. Первым по плану был элитный жилой комплекс в самом центре Москвы — на Третьяковской.

Помимо калитки на магнитном замке, ведущей к огороженной парковке, вход в ЖК был только один — автоматические двери открывались лишь жильцам с ключом-картой. Посторонним вход в здание был запрещен. Наблюдавший за попытками попасть в ЖК молодой человек рассказал, что на территорию без приглашения не зайти.

«Я тут живу, если вам надо что-то забрать, то лучше позвонить, чтобы к вам кто-то спустился. Внутрь вы никак не попадете», — сказал он.

Точно такая же ситуация была и в жилом комплексе недалеко от метро Шаболовская. Территория ЖК полностью огорожена, на заборе — камеры. Попытки позвонить консьержу успехом не увенчались: на объяснение, что нужно «встретиться с жильцом из квартиры 50, который ждет посылку», на другом конце просто промолчали.

По-другому дела обстояли в двух жилых комплексах недалеко от метро Улица 1905 года. При входе на территорию ЖК несколько припаркованных курьерских велосипедов. Их владельцев на входе останавливает молодой человек — спрашивает, в какую квартиру и корпус они направляются. Пока идет «допрос», удается проскочить на территорию ЖК и направиться в один из дальних корпусов.

Магнитные двери открываются автоматически. При входе сидит мужчина в костюме: поднимает глаза, здоровается. И все. Мимо него направляюсь к лифту выхожу на верхнем этаже, через минуту спускаюсь и покидаю здание. Выйти с территории тоже удается беспрепятственно. Вскоре возвращается и тот же курьер, которого остановили у главного входа.

— Скажите, а вас сюда свободно пропускают? — Ну, тут охрана работает, но у нас квартира в приложении показана. Клиент пропуск делает, а потом мы охране просто квартиру говорим и проходим.

Без вопросов охрана пропустила и в соседний ЖК. Точно так же удалось попасть на закрытую территорию, недолго погулять по этажам и покинуть здание.

Последним «пунктом назначения» стала знаковая высотка на Котельнической — поплутав по внутреннему двору, удалось проскользнуть в один из корпусов за жильцом. С проходом через главный вход повезло меньше: там сидели три пожилые консьержки. Женщины оторвались от обсуждения платежей по коммуналке и лишь мельком взглянули на седого мужчину, который быстро прошмыгнул к лестничной площадке, а вот ко мне у них возникли вопросы. «Девушка, а вы это у нас куда?», — напористо спрашивает одна из консьержек.

— А меня продавец тут ждет, мы с ним договорились о встрече через один из маркетплейсов.

— А в какой квартире он? Скажите, в какой квартире и тогда посмотрим

Называю номер выдуманной квартиры, но женщины все равно не пропускают — видимо, номер не тот.

«Не путать охрану и вахтеров»

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в разговоре с RTVI заявил, что в России есть «серьезные охранные предприятия, в которых работают сотрудники спецслужб и военные, имеющие право носить оружие и проверять машины на взрывные устройства», но те люди, которые занимаются охраной жилых комплексов и школ, «к ним не относятся».

«Это просто вахтеры. У вахтера в лучшем случае есть палка и очки. Больше у него ничего нет. <…> Для того, чтобы быть охранником, надо иметь квалификацию, надо сдать экзамены, надо иметь право на ношение оружия. <…> Наша проблема в том, что мы путаем эти понятия. Так что в этом случае надо полностью менять концепцию охранного бизнеса в наших жилых комплексах», — сказал Гончаров.

«Теперь про „Алые паруса“. Охрана там была поставлена чисто символически, потому что тот начальник, который обеспечивал охрану этого комплекса, он или не имеет понятия об охране таких серьезных людей. Потому что консьерж, который в тот день работал, даже не может ответить, как он смог позволить каким-то людям установить взрывное устройство», — добавил он.

По словам Гончарова, после убийства Саркисяна «было много криков о том, что что-то поменяется и сделается». «Я вас уверяю, ничего не поменяется. После Крокус-сити тоже было столько обещаний: „мы введем то-то, мы сделаем охрану такую-то“. Сейчас кто-то об этих действиях вспоминает? И вообще, изначально надо вопрос ставить по-другому. Вот вы говорите — элитное жилье. А что, в “неэлитных” не наши граждане живут? Для того, чтобы обеспечить безопасность всех наших граждан, к вопросу надо подходить серьезно и не путать охрану и вахтеров», — заключил Гончаров.