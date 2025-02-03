Взрыв в жилом комплексе «Алые паруса» по адресу ул. Авиационная, 77 произошёл сегодня в 9:45 утра в холле на первом этаже. По предварительным данным, при взрыве тяжёлые ранения получил бизнесмен, глава Федерации бокса ДНР и создатель батальона «АрБат» («Армянский батальон») Армен Саркисян. Он впал в кому и не приходя в сознание умер. Ранения получил товарищ Саркисяна подполковник Олег Каспирович, ранее он был заместителем командира отдельного отряда спецназначения управления Крымского территориального командования ВВ МВД. RTVI рассказывает, кто такой Саркисян и что про него известно.

Кто такой Саркисян

Бизнесмену Армену Саркисяну 46 лет, уроженец Армении, но детство и всю сознательную жизнь провел в Горловке. Агентство «Москва» пишет, что Саркисян является совладельцем московской фирмы ООО «АБ Групп», а также нескольких компаний, в том числе в ДНР. Украинские спецслужбы называют Саркисяна «криминальным авторитетом также известным под именем Армен Горловский. Его называют входим в близкое окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

До Майдана Саркисян работал помощником народного депутата Украины Юрия Иванющенко — одного из спонсоров «Партии регионов». По данным украинского журнала «Фокус» Иванющенко в 2013 году занимал 24 место в списке 200 самых влиятельных людей Украины. Его состояние было оценено в $756 млн.

Саркисян и Иванющенко часто упоминались в украинских СМИ в связи с движением «Антимайдан» в 2014 году. Их обвиняли в подвозе «титушек» с Донбасса вовремя Евромайдана в Киеве.

Генпрокурор Украины Виталий Ярема в феврале 2015 года заявил: «под руководством Виталия Захарченко, который работал на должности министра внутренних дел, а также руководителя службы тылового обеспечения Павла Зинова непосредственно через помощника народного депутата Украины Юрия Иванющенко Армена Саркисяна была создана преступная организация, у которой стояла задача не пускать митингующих с Майдана, чтобы они не поднимались по улице Михайловской, и они расстреливали людей в упор». Под расстрелами в упор имеется ввиду убийство журналиста киевской газеты «Вести» Вячеслава Веремия.

В ночь 19 февраля Веремий вместе с коллегой по изданию Алексеем Лымаренко ехали с работы. На углу Владимирской и Большой Житомирской он заметил вооружённых людей в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины, но они заметили съемку и остановили машину. Лымаренко и водитель сбежали, а Веремия позже обнаружили избитым с пулевым ранением в спину.

Позже эту информацию на телевидении озвучил экс-заместитель главного редактора интернет-издания «Украинская правда», депутат Верховной Рады Сергей Лещенко. Адвокаты Иванющенко подали на него в суд и выиграли. Киевский апелляционный суд 30 ноября 2016 года встал на сторону Лещенко и признал эти сведения недостоверными, а также постановил удовлетворить претензию Иванющенко к Сергею Лещенко о защите чести, достоинства и бизнес репутации.

Однако Саркисян на Украине был объявлен в розыск по линии МВД, как один из организаторов убийств протестующих Евромайдана, в том числе журналиста Вячеслава Веремия.

Во время «Русской весны» Саркисян поддержал ополчение и якобы участвовал лично в захвате здания УВД в Горловке. С 2015 находится в базе «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Что такое «АрБат»

В сентябре 2022 года Саркисян объявил о создании Армянского батальона («АрБат»). Первоначально это был отряд специального назначения в составе интербригады «Пятнашка» Ахры Авидзба. Летом 2023 года «АрБат» вошел в систему Минобороны после переподчинения министерству всех добровольческих формирований.

«АрБат» состоит преимущественно из жителей Горловки. Им командует Айк Гаспарян (позывной «Абрек»). На передовой у батальона нет постоянных позиций, но есть задачи. «АрБат» — это выездная группа штурмовиков, которые работают как подразделение cил специальных операций, рассказывал в интервью RT Гаспарян.

«В основном {в «АрБате»} ребята стреляные, новичков у нас очень мало. Есть те, кто был в ополчении с 2014 года, есть ребята, которые были артиллеристами у Корсы, есть бойцы ЧВК «Вагнер», есть военнослужащие Министерства обороны. В «АрБате» людей не так много, если сравнивать с другими формированиями, но наш коллектив можно назвать семьёй: все друг друга знают и, как говорится, залётных людей у нас нет», — рассказал Гаспарян.

Операторы БПЛА и корректировщики «АрБата» участвовали в боях за Угледар вместе с ОБТФ «Каскад», участвовали в боях за Горловку, когда была попытка прорыва в пригороде. Телеграм-канал WarGonzo в августе 2024 года писал, что «АрБат» одним из первых прибыл в Курскую область после вторжения ВСУ.

СК Армении в сентябре 2024 года утверждал, что «АрБат» якобы занимался вербовкой жителей республики для организации в стране государственного переворота. Трое членов «АрБата» были арестованы, ещё четверо объявлены в розыск.

ДТП дочери в Москве

В феврале 2024 года имя Саркисяна попало в ленты новостных телеграм-каналов в связи с тем, что его дочь вступила в центре Москвы в дорожный конфликт с уроженцем Чечни, бойцом ММА Расулом Очаевым. Стороны не смогли урегулировать ситуацию мирно, что привело к стрельбе у гостиницы «Золотое кольцо» неподалеку от здания МИД России. В результате конфликта двое телохранителей Саркисяна и Очаев получили огнестрельные ранения. Очаева позже приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Большинство околовоенных блогеров предполагает, что за терактом стоят спецслужбы Украины. Некотрые телеграм-каналы предположили, что в убийстве может быть «чеченский след». На эту информацию отреагировал военкор РИА «Новости» Александр Харченко:

«Наши источники уточняют, что все конфликты Саркисяна с чеченцами были давно улажены. На данный момент стороны были в дружеских отношениях», — написал военкор.