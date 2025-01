Президент США Дональд Трамп пригрозил Международному уголовному суду (МУС) сокрушительными санкциями. В самом МУС опасаются, что они способны парализовать его работу, или и вовсе уничтожить этот институт. RTVI поговорил с экспертами о вероятности такого сценария и о том, как это сказажется на России.

Драконовские меры

О том, что избранный президент США готовится ввести небывалые по своей силе санкции против МУС, в середине января сообщила газета The Guardian. В частности, речь идет о законопроекте, который позволит американским властям вводить финансовые ограничения в отношении сотрудников суда, в том числе прокурора и судей, и ограничения на их поездки. Но наибольшие опасения в МУС вызывает то, что этим Трамп может не ограничиться, и якобы готовится к рестрикциям против всей структуры целиком, что в свою очередь будет представлять угрозу для ее существования.

«Опасение заключается в том, что санкции будут использованы для закрытия суда, для его уничтожения, а не просто для того, чтобы связать ему руки», — сказал один из собеседников The Guardian, знакомый с ситуацией. По его словам, санкции коснутся банковских и платежных систем, которые использует МУС, а также IT-инфраструктуры и страховых компаний. Последние не смогут вести бизнес и совершать с судом никаких сделок.

Более того, все данные по своим расследованиям МУС хранит в облачном сервисе Microsoft Azur. Если доступ к платформе будет приостановлен, все расследования, которые ведет международный суд, окажутся парализованы.

«Отключение от облачной платформы для хранения доказательств Microsoft Azure может серьезно дестабилизировать деятельность суда, — считает старший партнер коллегии адвокатов Pen&Paper Антон Именнов. — Несмотря на сравнительно небольшое количество расследований МУС, они, как правило, длятся многие годы и включают в себя огромный объем доказательств, поэтому оперативно найти аналог и обеспечить бесперебойную работу системы хранения может оказаться затруднительно».

Что касается финансов, то, по мнению Именнова, введение санкций США также также приведет к невозможности осуществления платежей с участием американских лиц или в долларах США, что значительно ограничит круг возможных способов переводов и платежей. «Наконец, введение санкций может сказаться и на кадровой обеспеченности суда, — добавил эксперт. — Более того, санкционные ограничения могут спровоцировать выход государств-участников из организации, что может существенно уменьшить уровень финансирования МУС».

В МУС уже начали принимать срочные меры, призванные минимизировать ущерб от готовящихся санкций, пишет The Times of Israel. В частности, сотрудникам суда, которым грозит блокировка счетов, начали выплачивать зарплату за три месяца вперед. А чтобы попытаться спасти данные расследований, суд начал готовить цифровые копии.

Почему Трамп это делает?

По данным The Guardian, своими санкциями США пытаются повлиять на решение МУС, который в ноябре 2024 года выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа. Однако, уверены собеседники издания, Трамп хочет пойти дальше и, возможно, добиться полного разгрома МУС.

«По своей природе МУС является международной организацией, созданной на основе международного договора — Римского статута. Подписав и ратифицировав договор, государства-участники наделили его своей правосубъектностью, функциями и полномочиями, и их исполнение не зависит от какого-либо конкретного государства», — объяснил RTVI Антон Именнов из Pen&Paper.

Международный уголовный суд состоит из 125 судей, и финансируется 125 государствами, ратифицировавшими Римский статут. Это по сути постоянно действующий суд, который может привлекать людей к ответственности за военные преступления, преступления против человечности, геноцид и агрессию против территории государств-членов или их граждан (с 2005 года в списке обвиняемых МУС пять десятков человек). Однако загвоздка заключается в том, что США таким членом не являются, и в принципе к деятельности МУС относятся скептически.

Ордер на арест Путина Весной 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Москва назвала это решение юридически ничтожным, поскольку в 2016 году РФ покинула юрисдикцию МУС. В сентябре 2024 года Владимир Путин посетил Монголию, которая хотя и признает юрисдикцию международного суда, однако выполнять требования ордера отказалась, сославшись на политический нейтралитет. Позже МУС выдал ордеры на арест еще нескольких российских должностных лиц, включая министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова. В качестве ответных мер суд в России заочно арестовал выдавшего эти ордеры судью Хайкеля Бен Махфуда. Против прокурора МУС Карима Хана, причастного к выдаче ордера на арест Владимира Путина, Москва ввела санкции.

«США, как и Россия, не являются участниками, поэтому решения МУС не носят [для них] обязательный характер, но могут создавать трудности при посещении лицами стран, подписавших статут. США — ярые противники МУС и считают его деятельность нарушением их суверенитета», — сказала RTVI юрист в области международного права, кандидат юридических наук Марина Силкина.

Относительно последнего тезиса достаточно привести лишь один пример. В начале нулевых в США был принят закон о защите американских военнослужащих. Он действует и по сей день. Согласно этому закону, президент Соединенных Штатов имеет полномочия в любой точке мира использовать «все необходимые и уместные средства для освобождения любого военнослужащего США или союзника, задержанного МУС, от имени МУС или по его запросу». Речь идет в том числе об использовании армии США, в случае необходимости. Кроме того, по этому закону Штатам запрещены по большому счету любые виды сотрудничества с МУС, если это касается американских граждан и национальной безопасности, включая оказание военной помощи странам-участницам МУС. Расследования МУС на территории США тоже запрещены.

В 2020 году во время своего первого президентского срока Дональд Трамп уже вводил санкции против МУС. Причиной стало намерение международного суда расследовать возможные преступления военнослужащих и разведки США в Афганистане, а также Израиля в отношении палестинцев.

«Соединенные Штаты продолжат использовать все необходимые средства для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования Международным уголовным судом», — комментировали тогда решение Трампа в Белом доме. Глава Госдепа США Марк Помпео заявлял, что США не будут стоять в стороне, «пока нашему народу угрожает суд Линча».

Решение, принятое Трампом, позволяло вводить экономические санкции в каждом конкретном случае против должностных лиц МУС. Прежде всего, речь тогда шла об ограничениях на въезд в США, причем не только для самих чиновников суда, но и членов их семей.

«Нам не доставляет радости наказывать их, но мы не можем позволить чиновникам МУС и их семьям приезжать в Соединенные Штаты, чтобы делать покупки, путешествовать и в целом пользоваться американскими свободами, в то время как эти же чиновники пытаются привлечь к ответственности защитника этих самых свобод», — заявлял Помпео.

В самом МУС тогда отметили, что нападки на международный суд — это нападки «на интересы жертв жестоких преступлений, для многих из которых суд является последней надеждой на правосудие».

Тем не менее администрация Трампа тогда ввела персональные санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и руководителя отдела судопроизводства, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Что ждет МУС

В начале 2025 года «Глобальный центр ответственности за защиту» (Global Centre for the Responsibility to Protect) выпустил заявление, подписанное рядом неправительственных организаций в области защиты прав человека. В нем подписанты выражали опасения по поводу запланированных действий Трампа против МУС. В заявлении, в частности, было сказано, что агрессия со стороны Штатов в адрес международного суда «является моральным оскорблением для всех, кто находится в опасности, и нарушением универсальности прав человека». «Нападение на МУС в данной ситуации — это нападение на само верховенство закона», — говорилось в заявлении. Авторы заявления также увидели в санкциях «сигнал, который может воодушевить авторитарные режимы и других лиц, у которых есть основания опасаться ответственности и которые стремятся избежать правосудия».

Опрошенные RTVI эксперты считают, что даже «драконовские меры», которые может принять Трамп, вряд ли смогут разрушить МУС. Но затруднить его деятельность действительно способны.

«Санкции США вряд ли способны привести к полному закрытию МУС. США давно и открыто критикуют МУС, однако 125 стран-участниц сохраняют свою поддержку. В частности, от них МУС получает финансирование и не зависит в этом вопросе от США, — говорит юрист Антон Именнов.

Он напомнил, что физическая инфраструктура и сотрудники МУС сосредоточены в ЕС, а именно в Гааге (Нидерланды). Это значит, что при своевременном закрытии счетов в американских финансовых учреждениях и постепенном переориентировании цепочек поставок услуг и товаров на европейском рынке, можно будет минимизировать риски.

«При таком сценарии сохраняется риск введения вторичных санкций в отношении иностранных контрагентов МУС и соответствующий отказ последний от сотрудничества с организацией. Однако, данный риск будет зависеть от конкретных положений потенциальных санкций, а также, возможно, будет несколько сглаживаться за счет репутации МУС в странах-участницах», — добавил Именнов.

Член Российской ассоциации международного права, юрист Владимир Тихоньков в беседе с RTVI призвал россиян не волноваться за судьбу МУС. По его словам, если бы властям РФ был важен собственный статус в делопроизводстве МУС, то против его деятельности велась бы «очень активная работа в направлении дезорганизации». «Но, похоже, это никого не волнует. Когда первому лицу РФ надо куда-то лететь на встречу, он просто летит», — сказал Тихоньков.

Юрист-международник Марина Силкина добавила, что желание Трампа навредить МУС может быть связано не только с неудобствами, связанными с перемещением по миру для его израильского коллеги Нетаньяху, но и с возможными опасениями насчет того, что МУС в какой-то момент может выдать ордер на арест самого президента США. «Учитывая активный старт Трампа, полагаю, он этим обеспокоен», — сказала собеседница RTVI.