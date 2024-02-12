В этом году впервые в Москве празднуют китайский Новый год (или праздник Весны). На Тверской площади, на Новом Арбате и на ВДНХ проводят тематические мероприятия, а многие улицы столицы украшены китайской символикой. Праздник проходит в рамках перекрестных годов культуры России и Китая. На этот раз к поздравлениям присоединились и политики, включая некоторых губернаторов, дипломатов и президента.

В честь праздника украсили и Санкт-Петербург — включили красную подсветку сводов Троицкого моста, а в Эрмитаже проводят квесты в экспозиции китайского искусства. Жителей города решили поздравить и власти — губернатор Александр Беглов и спикер заксобрания Александр Бельский. Но в их поздравлениях использовалась формулировка «Новый год по восточному календарю» — напомним, что по восточному календарю Новый год отмечают все буддисты России, в том числе буряты, калмыки, тувинцы и другие народы.

С Новым годом китайцев поздравили и официальные лица. Например, губернатор приграничной с КНР Амурской области Василий Орлов записал видеообращение к соседям на китайском языке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, изучавшая китайский в студенческие годы в МГИМО, также выпустила поздравление на китайском. С праздником Весны китайский народ поздравил и президент России Владимир Путин — 8 февраля во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

Еще в Советском Союзе люди всегда неформально отмечали восточный Новый год, отметил в беседе с RTVI директор Центра исследований Китая, Восточной Азии и ШОС ИМИ МГИМО Александр Лукин. «Все интересовались, какого животного наступает год и какого цвета носить одежду. Эта традиция сформировалась независимо от Китая — в те годы отношения с ним были плохие, скорее, это пришло в Россию из-за популярности Японии», — отметил он

Сейчас, уже в связи с улучшением отношений с КНР, люди стали знать, что это изначально китайский Новый год, так как вся восточноазиатская культура распространилась по другим странам из Китая. «Стали более осознанно относиться к тому, что это именно китайский Новый год. В этом году даже начали поддерживать празднование официально, по крайней мере, на городском уровне в Москве», — объяснил Лукин.

Впрочем, в праздновании китайского Нового года не так важен политический аспект, считает эксперт. «Конечно, Китай — это наш важный партнер, главный торговый партнер. В Москве появляются названия разных учреждений и достопримечательностей на китайском языке, растет поток китайских туристов. Наверное, в праздновании китайского Нового года есть небольшой политический подтекст, но не думаю, что это самое главное. Скорее, это выражение интереса к китайской культуре», — заключил Александр Лукин.

Россия тоже косвенно фигурировала в праздновании китайского Нового года в самом Китае. На телеканале CCTV-1 в честь Нового года показали выступление китайских балерин — они исполнили балет «Лебеди, лебеди» под музыку Петра Чайковского из «Лебединого озера».