Новым президентом Аргентины станет ультраправый политик и экономист Хавьер Милей, которого прозвали «панк-кандидатом» и «аргентинским Трампом». Во втором туре выборов 19 ноября несистемный политик одолел действующего министра экономики Серхио Массу (55,69% голосов против 44,3%). Официально новый глава государства должен вступить в должность 10 декабря, когда закончится срок полномочий Альберто Фернандеса. Во время предвыборной кампании Милей обещал радикально изменить как внутреннюю политику страны, так и ее внешнеполитический курс. Откажется ли Аргентина вступать в БРИКС с 1 января 2024 года, ухудшатся ли отношения страны с Россией — об этом говорят эксперты RTVI в Москве и Буэнос-Айресе.

Что обещает Милей

Известный своими радикальными планами 53-летний Хавьер Милей намерен всерьез взяться за госаппарат. Он пообещал сократить число министерств с 18-ти до восьми. В его планах — упразднить министерства образования и здравоохранения, объединив их с министерством социального развития и труда в новое министерство «человеческого капитала». Он также предлагает распустить Центральный банк для борьбы с инфляцией, чей показатель за год в октябре достиг 142,7%, перейти с песо на доллар, а еще урезать социальную помощь населению и запретить аборты.

«Сегодня начинается восстановление Аргентины. Это конец аргентинского упадка, — объявил победитель. — Если мы быстро не приступим к структурным изменениям, в которых нуждается Аргентина, то будем двигаться в сторону худшего кризиса в истории».

Во внешней политике Милей обещает кардинальную смену курса. Он выступает за отказ от дальнейшего развития отношений с соседней Бразилией, с Китаем и с Россией.

«Я не собираюсь вести дела не только с Китаем, но и ни с кем из коммунистов. Я защитник свободы, мира и демократии. Коммунисты [в эту картину мира] не входят. Китайцы туда не входят. [Президент России Владимир] Путин туда не входит. [Президент Бразилии] Лула да Силва туда не входит. Мы хотим быть нравственным маяком континента», — заявил Милей в интервью скандальному американскому журналисту Такеру Карлсону.

В частности, он дал понять, что не намерен поддерживать вступление Аргентины в БРИКС, хотя страна подала заявку еще в 2022 году и на недавнем саммите в Йоханнесбурге получила официальное приглашение присоединиться к клубу крупнейших развивающихся экономик мира. Ожидалось, что Аргентина вместе с еще пятью государствами (Египтом, Ираном, ОАЭ, Саудовской Аравией и Эфиопией) присоединится к объединению 1 января 2024 года.

Отказ от вступления подтвердила в разговоре со Sputnik Brasil кандидат на пост главы МИД Аргентины Диана Мондино. «Нет. Не знаю, почему к БРИКС такой большой интерес», — сказала Мондино.

Правда, в России все же надеются на «преумножение дружбы, доверия и сотрудничества» между Москвой и Буэнос-Айресом.

«Рассчитываем, что курс на приверженность многополярности, независимости внешнеполитической линии и твердому отстаиванию национальных интересов получит дальнейшее развитие. Уверены, что этому будет способствовать присоединение Аргентины к БРИКС, открывающее для нее новые горизонты и возможности», — отметил посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов.

«Повысилась непредсказуемость»: об отношениях с Россией и Китаем

Главный научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский:

— Резкого ухудшения отношений с Россией все-таки не будет. Думаю, что он будет стремиться выполнить свои предвыборные обещания. Но при этом он достаточно прагматичный политик и экономист. Так что экономические связи [с Москвой] все же сохранятся, по крайней мере, на том же уровне, на котором они были до настоящего времени.

Торгово-экономические отношения у нас достаточно давние. На них и ранее не отражались политические изменения, ведь Аргентина давно считается стратегическим партнером России. Все зависит, в первую очередь, от состояния аргентинской экономики, которая сейчас переживает глубокий кризис.

Думаю, что в любом случае новый президент будет заинтересован в развитии торгово-экономических отношений. Но другое дело, что он пытается дистанцироваться от Китая, от России, и, в общем, в Буэнос-Айресе уже заявили об отказе от вступления в БРИКС. Так что стратегическое партнерство с Москвой вряд ли будет возможно, поскольку основными приоритетами во внешней политике Аргентины теперь считаются США и Израиль.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев:

— С победой кандидата-либертарианца, выступившего на выборах с радикальной программой реформирования аргентинской экономики, повысилась непредсказуемость как внутренней, так и внешней политики Буэнос-Айреса. Хавьер Милей в своих выступлениях однозначно дал понять, что с его приходом Аргентина откажется от вступления в БРИКС, ограничит контакты с Россией и Китаем, хотя развитию двусторонних бизнес-отношений он обещал не мешать.

Сегодня очень сложно с какой-либо долей уверенности говорить о том, насколько обещания политика-популиста будут реализованы на практике. Годы правления Фернандеса показали, что Аргентина объективно заинтересована в хороших отношениях с Россией, а Китай — один из крупнейших торговых партнеров страны. Китайское экономическое влияние вполне способно преодолеть силу предвыборных обещаний команды Милея.

Для Москвы эти двусторонние отношения, конечно, важны, пусть и не столь принципиальны. Во-первых, Аргентина — важный поставщик сельхоз продукции на российский и мировой рынок. Во-вторых, сама Аргентина, будучи крупнейшей страной «Южного конуса», — важный игрок, влияющий на нашу дипломатию в регионе. В-третьих, хотя Аргентина и находится в тяжелом экономическом положении, это все же влиятельная и богатая страна, отношениями с которой Москва не может не дорожить. Едва ли можно сегодня говорить о том, что результаты выборов однозначно повредят нашим отношениям с Буэнос-Айресом. Хотя, конечно, победа Серхио Массы, скорее всего, была бы для нас более удобным вариантом.

Ведущая аргентинской радиопередачи Pax Russika на Radio Rebelde AM 740 Сильвана Ярмолюк-Строганова:

— Думаю, все-таки новым властям придет мысль, что Аргентина должна сохранить отношения с Россией, с Китаем и с другими государствами. Конечно, [у новой администрации] будет не такой острый многополярный взгляд, но все-таки он будет.

«Заявку могут пересмотреть»: о перспективах вступления в БРИКС

Главный научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский:

— Я думаю, что процесс вступления Аргентины в БРИКС заморозят в любом случае. Если правительство не захочет вступать в организацию, то, очевидно, заявку пересмотрят.

Но вряд ли позиция Аргентины повлияет на позицию других стран, которые намереваются вступить или развивать сотрудничество с БРИКС, потому что каждая страна защищает свою собственные интересы. К тому же, учитывая кризис в самой Аргентине, встает вопрос о том, насколько БРИКС выгодно принимать Аргентину. В стране очень сложная ситуация — более 140% инфляция, бедность, нестабильность.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев:

— Аргентина могла бы серьезно укрепить позиции БРИКС в Западном полушарии. Если она откажется от дальнейших шагов на этом направлении, вряд ли ее демарш воспримут как враждебный акт в отношении кого-либо из членов объединения. Жизнь все расставит по своим местам и, вполне возможно, внесет некоторые коррективы в подходы нового президента к внешней политике.

Думаю, БРИКС, чья основная идея изначально состояла в невмешательстве и взаимном уважении всех участников международных отношений, воздержится от любых попыток давления на новую администрацию и остережется давать невзвешенные оценки суверенному решению латиноамериканской страны.

Ведущая аргентинской радиопередачи Pax Russika на Radio Rebelde AM 740 Сильвана Ярмолюк-Строганова:

— Отказаться от вступления в БРИКС будет непросто. За это решение нужно еще проголосовать, этим вопросом должен будет заняться Национальный конгресс. А в конгрессе не все поддерживают от нового президента, большинство принадлежит другим партиям, так что все будет не очень просто.

«Он натолкнется на сопротивление»: о реформах внутри страны

Главный научный сотрудник Центра политических исследований Института Латинской Америки РАН Збигнев Ивановский:

— У Милея очень много ограничений. Его ультрарадикальная программа, которая декларировалась, столкнется с большими трудностями. Все-таки 44% жителей проголосовали против. У него нет парламентского большинства ни в одной из палат Национального конгресса, нет поддержки среди губернаторов.

К тому же Аргентина — страна, где очень сильны профсоюзы, где очень сильное гражданское общество. Там традиционно были сильная социальная защита, бесплатное образование, здравоохранение — то есть все то, что он планирует разрушить. Я думаю, что он натолкнется на сопротивление со стороны гражданского общества и профсоюзов в парламенте, так что его политика будет скорректирована.

Старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Магомед Кодзоев:

— Милей воспринимается в обществе как популист высшей пробы, способный перещеголять даже бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Во время своей кампании он дал множество резких и крайне амбициозных обещаний. Но то, сможет ли он в итоге их выполнить, и даже то, является ли он на самом деле таким уж безумцем, каким его изображают многие СМИ, конечно, остается открытым вопросом. Результаты его политики будут видны на практике, а к предвыборной кампании, мне кажется, следует относиться весьма и весьма осторожно.

К тому же у Милея нет и, возможно, не будет (если президент не сможет сформировать собственный блок в Национальном конгрессе) парламентского большинства, что должно создать определенные сложности в реализации его амбициозных планов.

Ведущая аргентинской радиопередачи Pax Russika на Radio Rebelde AM 740 Сильвана Ярмолюк-Строганова:

— Я не ожидала, что Милей придет к власти. Не знаю, как он будет претворять свои идеи в жизнь. У него нет поддержи большинства губернаторов провинций Аргентины, большинства мэров городов. Поэтому ему будет очень сложно выдавать какие-то законы, в частности, закрывать Центрального банка, проводить реформы в области образования и здравоохранения. Думаю, у него это так просто не получится.