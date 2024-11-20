Пока канцлер ФРГ летел домой с саммита «двадцатки» в Рио-де-Жанейро, в Социал-демократической партии Германии обсуждали возможную замену Олафу Шольцу на предстоящих досрочных выборах в бундестаг. Альтернативный претендент на выдвижение — министр обороны Борис Писториус, который в опросах обошел по популярности не только Шольца, но и всех политиков в стране. Решение о кандидате от СДПГ может быть озвучено в среду, 20 октября. Чем известен Писториус, которому в любом случае прочат роль в новом правительстве, — в материале RTVI.

Борису Писториусу — 64 года, он на два года младше Шольца. Юрист родом из Нижней Саксонии. Был мэром Оснабрюка, заседал в нижнесаксонском ландтаге и работал в местном правительстве.

С 2017 года был членом германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве между бундесратом и Советом Федерации.

«Шольц выбрал Писториуса на пост министра обороны в январе 2023 года. <…> В то время этот выбор сбил с толку многих наблюдателей, поскольку у Писториуса не было опыта национального лидерства. Его предыдущая должность — министр внутренних дел и спорта земли Нижняя Саксония. Однако с тех пор он превратился в самого популярного политика страны, утверждая, что немецкие вооруженные силы, бундесвер, нуждаются в надежных инвестициях после десятилетий разоружения после холодной войны», — пишет Politico.

«Цель, как он часто говорил, состоит в том, чтобы сделать немецкие вооруженные силы «готовыми к войне». Писториус также возглавил кампанию по набору [военных] кадров, основанную на добровольной модели, в попытке укрепить истощенные военные ряды Германии, — напоминает издание. — Его частые призывы к Берлину достичь или превзойти целевой показатель расходов НАТО в два процента от ВВП завоевали ему множество поклонников среди западных союзников, которые давно призывали германских лидеров больше инвестировать в свою армию».

«На международной арене Писториус рассчитывал создать дуэт со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню, с которым говорит по-французски. Два министра стали настолько близки, что через несколько часов после подтверждения победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября Писториус отправился в Париж на переговоры с Лекорню, чтобы обсудить, как Европа может укрепить свою безопасность», — продолжает Politico.

Писториус также часто ездил в Литву, чтобы согласовать условия размещения там 5000 солдат бундесвера на постоянной основе в этом десятилетии. «В рамках фундаментального переосмысления, которое произошло за последние несколько лет, миссия в Прибалтике станет первым постоянным зарубежным размещением войск Германии со времен Второй мировой войны», — констатирует Politico.

«Хотя Шольц стал во главе германской поддержки [Украины], сделав Берлин вторым по величине поставщиком оружия Киеву после США, его осторожная риторика отличается от более ястребиного подхода Писториуса. Министр обороны выступил в поддержку поставок ракет большой дальности Taurus, которых давно требует Украина, в то время как Шольц снова исключил такой шаг из-за опасений эскалации войны», — отмечает The Guardian.

«Писториус известен довольно воинственными взглядами, когда дело касается поставок оружия на Украину и расширения вооруженных сил Германии. По этой причине он не обязательно является естественной кандидатурой для партии, которая традиционно стремилась поддерживать связи с Москвой и скептически относилась к размахиванию военной силой», — уточняет Politico.

«Ничто из этого не означает, что СДПГ откажется от Шольца в пользу Писториуса — по крайней мере, пока. Однако Писториус, скорее всего, останется и может сыграть важную роль в любом новом правительстве, которое возглавит вероятный следующий канцлер — лидер ХДС Фридрих Мерц. Согласно нынешним опросам, христианским демократам понадобится как минимум один партнер по коалиции — и это, скорее всего, будет СДПГ. Таким образом, Писториус вполне может снова занять пост министра обороны в следующем правительстве. Это, в свою очередь, может дать ему возможность стать кандидатом на пост канцлера от СДПГ на следующих федеральных выборах. Другими словами, каким бы ни был исход нынешних маневров внутри СДПГ, Писториус, по-видимому, будет играть ключевую роль для социал-демократов в течение многих лет», — заключает издание.