Прошло 1000 дней с начала военного конфликта на Украине, а в Рио-де-Жанейро в этот день, 19 ноября, завершается саммит лидеров «Большой двадцатки». Несмотря на разногласия между участниками, страны все же смогли принять итоговую декларацию. В ней члены G20 призвали к миру на Украине, свободе от ядерного оружия, а также выразили обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке. Подробности — в репортаже корреспондента RTVI.

Пришли к согласию

Итоговая декларация действительно была под вопросом, так как по многим пунктам лидеры «двадцатки» расходятся во мнениях. В частности, по ситуации вокруг Украины, где уже 1000 дней продолжаются боевые действия, к войне между Израилем и ХАМАС и к гуманитарной ситуации в Газе.

Кроме того, ходили слухи, что помешать итоговому коммюнике может Аргентина. Впрочем, в пресс-службе президента Хавьера Милея заверили, что не станут препятствовать, хотя Буэнос-Айрес и не согласен по некоторым пунктам.

«Не препятствуя декларации лидеров, президент Хавьер Милей четко обозначил во время выступления на саммите G20, что не согласен с различными пунктами повестки», — сообщили в администрации аргентинского лидера.

Среди этих пунктов пресс-служба Милея назвала: продвижение ограничения на свободу слова в соцсетях, налоговая схема, нарушение суверенитета глобальных институтов управления, а также представление о том, что государственное вмешательство — форма борьбы с голодом.

Так как ситуация на Ближнем Востоке усугубляется, лидеры «Группы двадцати» не могли обойти стороной и этот пункт повестки. В принятом документе страны «выразили глубокую озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в Секторе Газа и эскалацией в Ливане». Участники саммита призвали расширить поток гумпомощи, а также подтвердили право палестинцев на самоопределение.

«Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность видению решения о двух государствах, в котором Израиль и Палестинское государство живут бок о бок в мире в безопасных и признанных границах», — говорится в документе.

Один пункт по Украине

Несмотря на то, что украинский вопрос, как заявляли некоторые участники саммита, был одним из центральных, в декларации ему посвящен один пункт из 21-страничного документа. В нем лидеры G20 подчеркнули «человеческие страдания и негативные последствия» для глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

В дополнение участники поприветствовали «все актуальные и конструктивные инициативы», которые направлены на мир на Украине. Многие страны уже предлагали свои варианты того, как военный конфликт можно урегулировать, в том числе Бразилия — хозяйка саммита 2024 года, а также Китай — член G20. К тому же СМИ сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хотел рассказать «двадцатке» в Рио о своем видении урегулирования.

Обсуждения происходили на фоне того, что США разрешили Киеву наносить удары по территории России ракетами ATACMS. Официально о том, что американский лидер Джо Байден дал добро, в Белом доме ничего не сказали, однако эту информацию подтвердил уходящий глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«После длительных дискуссий президент Байден разрешил использование дальнобойного оружия — до 300 километров вглубь территории России. Это очень хорошая новость для Украины, они просили об этом», — заявил он.

Не только представитель ЕС поддержал решение уходящей администрации Соединенных Штатов. К примеру, президент Франции Эммануэль Макрон, который тоже приехал в Рио-де-Жанейро на саммит, сказал, что Вашингтон принял «хорошее решение». Как пишет Reuters, в кулуарах G20 французский лидер отметил, что это было вызвано участием северокорейских солдат в боевых действиях на Украине (в Москве это отрицают), добавив, что это было «эскалационным решением России».

Безъядерный мир

Особое место в тексте итоговой декларации занимает ядерное оружие. Участники саммита «Большой двадцатки» высказались за мир без него.

«Мы подтверждаем свою приверженность достижению цели создания мира, который будет свободен от ядерного оружия, и более безопасного места для всех», — говорится в документе.

При этом ни одна из ядерных стран избавляться от своих арсеналов не спешит. Так, 19 ноября президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину — Основы госполитики в области ядерного сдерживания.

В ней, в частности, отмечается, что агрессия против России любой страны, которая состоит в военном блоке, будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, если неядерное государство совершает агрессию, но при этом его поддерживает ядерная держава (или участвует в этой агрессии), то это рассматривается как совместное нападение.

Российский лидер выступил с предложением изменить ядерную доктрину еще 25 сентября, а спустя почти два месяца она была утверждена. При этом глава государства отмечал, что применение ядерного оружия — крайняя мера защиты суверенитета.

Вместе с Ван И

Министр иностранных дел Сергей Лавров, который возглавил российскую делегацию в Рио, большую часть 18 ноября провел в Музее современного искусства вместе с другими участниками саммита, так что журналисты, которые находились в пресс-центре, его практически не видели.

Как рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова, он выступил на первом пленарном заседании, посвященном борьбе с бедностью и голодом.

«Глава российской делегации поддержал инициативу Бразилии создать Глобальный альянс по борьбе с голодом и бедностью, рассказал об усилиях нашей страны по обеспечению продовольственной безопасности развивающихся стран», — сообщила она журналистам.

Сергей Лавров не обошел стороной и роль БРИКС, отметив «значительный вклад объединения в решение проблем глобального развития», а также говорил о «неоколониальных практиках коллективного Запада, затрудняющих налаживание подлинно равноправного международного сотрудничества».

После саммита главу российского МИД ждала встреча с министром иностранных дел КНР Ван И. Встреча прошла в отеле, где расположилась китайская делегация. Тема БРИКС поднималась и вовремя этих двусторонних переговоров, особенно учитывая, что в октябре прошел саммит БРИКС в Казани.

«Модель равноправного, взаимовыгодного сотрудничества двух великих держав является привлекательной для других государств-единомышленников. Это проявляется в деятельности БРИКС», — отметил Сергей Лавров в своем вступительном слове.

В пресс-службе МИД добавили, что министры «дали высокую оценку развитию политического диалога и практического взаимодействия» между Москвой и Пекином на фоне «сохраняющейся турбулентности мировой системы».

Других двусторонних встреч у главы российской делегации не было.

Чем еще занимались участники G20

Хотя разрешение наносить удары вглубь России президент США не подтвердил, он сделал другое заявление. Правда, оно не касается Украины. Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Байдена сообщило, что глава Белого дома пообещал выделить $4 млрд в фонд Международной ассоциации развития Всемирного банка для беднейших стран мира. Об этом он объявил во время закрытого заседания в Рио.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который недавно провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, хотел обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином поставки товаров двойного назначения. Кроме того, во время переговоров он планировал поднять и тему предполагаемых солдат КНДР на Украине.

Сам же Си провел несколько двусторонних встреч. Во время переговоров на полях G20 с премьер-министром Великобритании Киром Стармером он заявил, что у двух стран есть обширное пространство для сотрудничества. Также он встретился с новой главой Мексики Клаудией Шейнбаум, которой предложил возобновить дружбу и извлекать пользу из «взаимодополняемости двух экономик».

Кстати, о Британии: на полях саммита Стармер встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Как сообщила канцелярия главы правительства Соединенного Королевства, Лондон в 2025 году возобновит переговоры с Нью-Дели по соглашению о свободной торговле. В офисе Стармера добавили, что Великобритания будет стремиться к «новому стратегическому партнерству».

Для большинства гостей G20 саммит прошел в дискуссиях и двусторонних переговорах. Но только не для президента Парагвая Сантьяго Пеньи. 18 ноября стало известно, что 46-летнего политика увезли на машине скорой помощи из-за боли в груди.

Сначала его доставили в медцентр при Музее современного искусства, где и проходил саммит «двадцатки». Потом вице-президент Парагвая Педро Аллиана сообщил, что говорил с главой государства, который находится в частной больнице Самаритано в Рио «после легкого недомогания». Он заверил, что с президентом все в порядке, он ждет результатов анализов.