Министр иностранных дел России прилетел в карнавальную столицу Бразилии — Рио-де-Жанейро. Здесь 18-19 ноября проходит саммит лидеров «Группы двадцати», на который собрались главы всех государств-членов G20. Президент России Владимир Путин стал исключением, вместо него и прилетел Лавров после форума в ОАЭ. Для безопасности гостей в районе саммита выставлена бронетехника, а в заливе курсируют военные корабли. Подробности — в репортаже RTVI.

Из пустыни в тропики

Глава российской делегации прилетел на саммит из Абу-Даби, столицы ОАЭ, где проходил закрытый форум по безопасности «Сир Бани Яс».

Чтобы добраться до другого конца света, министру иностранных дел, делегации и сопровождающим его журналистам понадобилось около 20 часов, не считая дозаправки. И вот спустя почти сутки, борт главы МИД России, пролетев над всей Африкой и Атлантическим океаном, днем 17 ноября оказался на бразильском побережье.

Рио встретил российскую делегацию жарким солнцем и усиленной охраной. На улицах по всему городу дежурят не только сотрудники полиции, но и военные, причем во всеоружии. И дело, скорее всего, не только в том, что здесь собираются главы наиболее влиятельных стран земного шара, но и недавним терактом в Бразилиа — 13 ноября у здания Верховного суда прозвучало два взрыва, сам подрывник погиб на месте, но до этого пытался проникнуть в здание.

«Хочу отметить серьезность ситуации, с которой мы столкнулись вчера. Она указывает на то, что эти экстремистские группировки активны и требуют от нас энергичных действий. <…> Мы понимаем, что вчерашний эпизод не является изолированным событием, а связан с несколькими другими действиями», — заявил глава федеральной полиции Андрей Родригеш.

Корабли, полиция и военные

Рио-де-Жанейро — не самый безопасный город, о чем российское посольство в Бразилии заранее предупредило журналистов. Только за первые полгода 2024-го в городе было совершено 1790 убийств.

Поскольку Рио принимает лидеров главных экономик планеты, безопасность в городе должна быть на высшем уровне. Как пишет Reuters, для этого безопасность саммита обеспечивают 26 тысяч сотрудников правоохранительных органов, включая 2,9 тысячи военнослужащих.

Полиция и военные находятся не только в районе музея современного искусства — площадки саммита G20, но и патрулируют практически весь город. К примеру, в районе отеля, где расположилась российская делегация и журналисты, дежурили как полицейские, так и военные с автоматами, в бронежилетах и касках.

К тому же залив, на берегу которого и находится площадка саммита, патрулируется военными кораблями. Использование воздушного пространства, в том числе беспилотниками, было ограничено, а все рейсы в аэропорту Сантос-Дюмон, который находится неподалеку, были отменены на два дня.

Район музея современного искусства перекрыт. Чтобы добраться до здания, где собираются лидеры «двадцатки», а также до пресс-центра, расположенного по соседству, необходимо пересесть на специальные шаттлы. А до этого пройти досмотр. А по пути до места назначения у дороги стоит бронетехника. К тому же федеральная полиция проверила, есть ли в музее взрывчатка, а также разместила снайперов вокруг здания.

В прошлый раз, когда Лавров посещал Рио в феврале — на саммите министров иностранных дел G20 — безопасность тоже была усилена, но в этот раз — это совершенно другой уровень, передает корреспондент RTVI.

Отличилась не только Бразилия — хозяйка G20, но и некоторые делегации. К примеру, после приземления американского борта из аэропорта выехали семь грузовиков с едой и водой. Китайская сторона тоже обеспокоена своей безопасностью, поэтому попросила проверить все 400 номеров в отеле.

Почти все в сборе

На G20 в Бразилии прилетели как «старички», не раз бывавшие на саммите, так и новенькие, которые лишь недавно избрались на свои должности. К примеру, впервые в «двадцатке» участвуют президент Аргентины Хавьер Милей, глава Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и глава японского правительства Сигэру Исиба.

Из старой же гвардии в Рио-де-Жанейро прилетели президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц (чья коалиция недавно распалась), глава итальянского правительства Джорджа Мелони, которая впервые участвовала в саммите в прошлом году в Индии, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава канадского правительства Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и американский лидер Джо Байден.

Для него этот саммит — одно из последних мероприятий на посту 46-го президента США, в январе эта обязанность вернется к Дональду Трампу, победившему на выборах.

На уровне министров иностранных дел представлены только Россия в лице Сергея Лаврова и Саудовская Аравия — от королевства в саммите «двадцатки» участвует Фейсал ибн Фархан Аль Сауд.

Также в Рио прилетели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с уходящим главой Евросовета Шарлем Мишелем и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Всех своих гостей перед зданием музея тепло встречал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и терпеливо ожидал, когда подъедет очередной кортеж. В том числе президента ЮАР Сирила Рамафосы, которому Лула да Силва должен торжественно передать эстафету председателя G20 на 2025 год.

Ближний Восток, Украина и… Аргентина?

Несмотря на то, что G20 — экономическое объединение, от политики никуда не деться. Особенно когда уже почти 1000 дней длится военный конфликт на Украине, а также война между Израилем и ХАМАС, которая затрагивает весь Ближний Восток.

Так, британский премьер Кир Стармер заверил, что тема украинского конфликта будет для него центральной.

«Я думаю, что нам нужно удвоить усилия по укреплению нашей поддержки Украины, и это главный пункт моей повестки дня на G20», — сказал он журналистам по пути на саммит.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напротив, хочет предложить свой план по урегулированию военного конфликта. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, среди предложений будет заморозка конфликта на текущих позициях, а также создание демилитаризованной зоны на востоке Донбасса. Причем турецкий лидер предлагает разместить там международные воска для дополнительной гарантии.

При этом вопрос о вступлении Украины в НАТО, по его плану, стоит отложить как минимум на 10 лет, но в качестве компенсации — обеспечить Киев военной техникой.

Украина наверняка будет одной из центральных тем, учитывая, что накануне появилась сенсационная новость: по данным СМИ, Соединенные Штаты разрешили Киеву наносить удары по территории России ракетами ATACMS. Впоследствии это публично подтвердил Боррель.

Еще одна тема, которая волнует мировых лидеров, — продолжающаяся война между Израилем и ХАМАС, которая давно вышла за пределы Сектора Газа. Итогового коммюнике саммита лидеров G20 не было до последнего — согласование находилось под угрозой срыва, израильская сторона называла проект несбалансированным.

Министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар рассказал, что в преддверии саммита пообщался со своими коллегами, чьи страны входят в «двадцатку», и судя по полученной информации, проект коммюнике «предвзят по отношению к Израилю».

«В беседах с коллегами я сказал, что в итоговое заявление по поводу войны в нашем регионе уместно включить признание права Израиля на самооборону, требование освобождения всех похищенных, удерживаемых убийцами из ХАМАС более 400 дней в ужасающих условиях, а также осуждение ХАМАС и «Хезболлы»», — заявил Саар.

Заблокировать коммюнике могла и Аргентина, так как не согласна с пунктами о налогообложении и экологии, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Но в итоге лидеры все-таки пришли к компромиссному варианту.

Тем временем Сергей Лавров в первый день встретился «на полях» с китайским коллегой Ван И. По словам российского министра, Москва и Пекин действую «в унисон на всех площадках».

18 ноября — лишь первый день саммита, так что у представителей «Большой двадцатки» еще есть время прийти к консенсусу по всем животрепещущим вопросам, которые волнуют не только членов G20, но и весь мир.

Рио-де-Жанейро