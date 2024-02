В Бразилии завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел стран G20. Она проходила 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро, охваченном эпидемией лихорадки денге, а самыми обсуждаемыми гостями оказались глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Которые так и не встретились тет-а-тет. Хотя G20 — это, прежде всего, площадка для обсуждения экономических вопросов, делегации не могли обойти стороной политику. Неудивительно, ведь скоро вторая годовщина начала конфликта на Украине, а также продолжающаяся война в секторе Газа. В какой обстановке прошла министерская «двадцатка», ставшая подготовкой к ноябрьскому саммиту лидеров, наблюдала корреспондент RTVI.

Кульминацией латиноамериканского турне Сергея Лаврова стал визит в бразильский Рио-де-Жанейро — город солнца, пляжей и танцев. Правда, российская делегация прилетела уже после того, как здесь отгремел знаменитый карнавал — визитная карточка Рио. Он закончился 17 февраля, так что 21 февраля на улицах уже не было и следа от карнавального веселья.

А вот опасность, на фоне которой проходил масштабный праздник, осталась. И имя ей — лихорадка денге. Несмотря на то, что власти города объявили режим чрезвычайной ситуации еще в начале февраля, карнавал, решили не отменять — как и переносить место встречи министров G20.

В первый день пленарных заседаний уже губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро официально объявил об эпидемии денге. По его словам, в штате зарегистрировано более 49 тысяч случаев лихорадки, причем четыре человека погибли. Журналистов заранее предупредили о тяжелой ситуации в Рио и попросили запастись фумигаторами и репеллентами, так как денге передается через укусы комаров.

Иностранные делегации усиленно защищали не только от денге. В дни министерской встречи G20 в Рио-де-Жанейро серьезно усилили безопасность. Как пишут местные СМИ, схема охраны включала в общей сложности 1200 сотрудников разных ведомств — от дорожной полиции до военно-морского флота и военно-воздушных сил. Говорят, что в последний раз такое было только во время Олимпийских игр в 2016 году.

Оба дня саммита G20 встретили делегации 19 стран солнечной погодой и температурой выше 25 градусов. Сергей Лавров 21 февраля одним из первых прибыл в Марина-да-Глория — место проведения встречи в местной бухте и заходил в здание через вход, соседствующий с пресс-центром.

Из западных лидеров на виду у журналистов также прошли, к примеру, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и глава МИД Канады Мелани Жоли. А вот недавно назначенный главой британского Форин-офис Дэвид Кэмерон, глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен предпочли проследовать по красной ковровой дорожке, которую пресса могла видеть только издалека или на экранах мониторов, установленных в пресс-центре.

Представитель Вашингтона, к слову, прибыл практически впритык к началу пленарного заседания, когда большинство из его коллег по G20 уже были на месте. А все потому, что еще утром 21 февраля Блинкен побывал в Бразилиа на переговорах с президентом республики Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Кстати, после второго дня саммита Сергей Лавров также решил заглянуть в столицу и встретиться с да Силвой перед тем, как возвращаться в Москву.

На этом фоне в местных СМИ появились сообщения, будто поездка Лаврова в Бразилиа оказалась под вопросом, поскольку у его самолета возникли проблемы с дозаправкой. Бразильские издания утверждали, что местные дистрибьютеры опасались заправлять правительственный борт из-за возможных санкций, введенных против России.

«Не хочу подробно комментировать проблему заправки топливом самолетов иностранных гостей, которую испытывают наши бразильские хозяева. Так получилось. Это хороший пример для того, чтобы понять, как геополитика влияет даже не просто на экономику, а на нормальные межгосударственные связи. В Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям. Хочу отметить действия наших бразильских партнеров, предпринявших все, чтобы этот вопрос решился», — уклончиво пояснил сам Лавров.

В итоге на встречу с президентом Лулой да Силвой глава российской дипломатии все же добирался на бразильском самолете. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сказала ТАСС, что «самолет заправлен, логистику бразильская сторона обеспечила».

Как и ожидалось, из-за политического раскола внутри «двадцатки» никаких контактов главы МИД России с коллегами из западных стран на полях встречи не случилось.

«Они, видимо, следовали своей договоренности всячески избегать общения с нашей делегацией», — так прокомментировал обстановку сам Лавров.

В соцсетях появились фотографии, на которых шефы российской и американской дипломатий сидят в зале по разные стороны большого стола пленарных заседаний. При этом Сергей Лавров вступил в заочную пикировку с Блинкеном, процитировав на пресс-конференции недавний афоризм госсекретаря. На Мюнхенской конференции по безопасности тот заявил, что у всех стран «есть выбор: быть за столом международной системы или быть в меню».

«Я только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим «демократическим» столом не подавились», — парировал Лавров.

При этом у главы МИД России был марафон двусторонних встреч, в том числе с партнерами из стран, не входящих в БРИКС . Так, 21 февраля Лавров еще до начала заседания успел поговорить со своими визави из Мексики, Бразилии, Египта, Боливии и Парагвая.

«Почти все указанные страны выступают важными политическими и экономическими партнерами России», — отметил в беседе с RTVI ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин.

При этом он обратил особое внимание на Боливию, с которой двустороннее сотрудничество активно развивается с 2006 года. В частности, эксперт отметил нефтегазовую и атомную отрасли, а также победу «Росатома» в тендере на разработку литиевого месторождения в стране.

«Парагвай же политически тяготеет скорее к западным странам, однако в последнее время стремится диверсифицировать свои торгово-экономические связи. Например, сегодня Парагвай входит в тройку по поставке говядины в Россию — после Беларуси и Бразилии», — добавил Никулин.

На 22 февраля у Лаврова были назначены переговоры с представителями Турции и ЮАР. А вот двусторонней встречи с новой главой МИД Аргентины Дианой Мондино на поля G20 не было — как и визита министра иностранных дел России в Аргентину в рамках нынешнего турне.

Эксперт RTVI предположил, что это может быть связано с «отдельными политическими шагами» нового руководства в Буэнос-Айресе. Хотя ранее республика была одним из основных партнеров Москвы в Южной Америке.

«Во-первых, Буэнос-Айрес отозвал свою заявку на членство в БРИКС. Кроме того, новое правительство открыто заявило, что будет в первую очередь ориентироваться на США и Израиль в своей внешней политике. Во-вторых, президент Хавьер Милей никогда не скрывал своих проукраинских взглядов», — сказал Максим Никулин.

«Двадцатка» (The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — клуб государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. На G20 приходится 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Группа включает 19 крупнейших национальных экономик, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективных участников. Страны-участницы G20 — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, США, Саудовская Аравия, Турция, Франция, ЮАР, Япония.