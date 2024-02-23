В Бразилии завершилась двухдневная встреча министров иностранных дел стран G20. Она проходила 21-22 февраля в Рио-де-Жанейро, охваченном эпидемией лихорадки денге, а самыми обсуждаемыми гостями оказались глава российского МИДа Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Которые так и не встретились тет-а-тет. Хотя G20 — это, прежде всего, площадка для обсуждения экономических вопросов, делегации не могли обойти стороной политику. Неудивительно, ведь скоро вторая годовщина начала конфликта на Украине, а также продолжающаяся война в секторе Газа. В какой обстановке прошла министерская «двадцатка», ставшая подготовкой к ноябрьскому саммиту лидеров, наблюдала корреспондент RTVI.

Танцы закончились, а денге осталась

Кульминацией латиноамериканского турне Сергея Лаврова стал визит в бразильский Рио-де-Жанейро — город солнца, пляжей и танцев. Правда, российская делегация прилетела уже после того, как здесь отгремел знаменитый карнавал — визитная карточка Рио. Он закончился 17 февраля, так что 21 февраля на улицах уже не было и следа от карнавального веселья.

А вот опасность, на фоне которой проходил масштабный праздник, осталась. И имя ей — лихорадка денге. Несмотря на то, что власти города объявили режим чрезвычайной ситуации еще в начале февраля, карнавал, решили не отменять — как и переносить место встречи министров G20.

В первый день пленарных заседаний уже губернатор штата Рио-де-Жанейро Клаудио Кастро официально объявил об эпидемии денге. По его словам, в штате зарегистрировано более 49 тысяч случаев лихорадки, причем четыре человека погибли. Журналистов заранее предупредили о тяжелой ситуации в Рио и попросили запастись фумигаторами и репеллентами, так как денге передается через укусы комаров.

Иностранные делегации усиленно защищали не только от денге. В дни министерской встречи G20 в Рио-де-Жанейро серьезно усилили безопасность. Как пишут местные СМИ, схема охраны включала в общей сложности 1200 сотрудников разных ведомств — от дорожной полиции до военно-морского флота и военно-воздушных сил. Говорят, что в последний раз такое было только во время Олимпийских игр в 2016 году.

Солнце, марина, самолет

Оба дня саммита G20 встретили делегации 19 стран солнечной погодой и температурой выше 25 градусов. Сергей Лавров 21 февраля одним из первых прибыл в Марина-да-Глория — место проведения встречи в местной бухте и заходил в здание через вход, соседствующий с пресс-центром.

Из западных лидеров на виду у журналистов также прошли, к примеру, новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне и глава МИД Канады Мелани Жоли. А вот недавно назначенный главой британского Форин-офис Дэвид Кэмерон, глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок и госсекретарь США Энтони Блинкен предпочли проследовать по красной ковровой дорожке, которую пресса могла видеть только издалека или на экранах мониторов, установленных в пресс-центре.

Представитель Вашингтона, к слову, прибыл практически впритык к началу пленарного заседания, когда большинство из его коллег по G20 уже были на месте. А все потому, что еще утром 21 февраля Блинкен побывал в Бразилиа на переговорах с президентом республики Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Кстати, после второго дня саммита Сергей Лавров также решил заглянуть в столицу и встретиться с да Силвой перед тем, как возвращаться в Москву.

На этом фоне в местных СМИ появились сообщения, будто поездка Лаврова в Бразилиа оказалась под вопросом, поскольку у его самолета возникли проблемы с дозаправкой. Бразильские издания утверждали, что местные дистрибьютеры опасались заправлять правительственный борт из-за возможных санкций, введенных против России.

«Не хочу подробно комментировать проблему заправки топливом самолетов иностранных гостей, которую испытывают наши бразильские хозяева. Так получилось. Это хороший пример для того, чтобы понять, как геополитика влияет даже не просто на экономику, а на нормальные межгосударственные связи. В Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежали бы западным корпорациям. Хочу отметить действия наших бразильских партнеров, предпринявших все, чтобы этот вопрос решился», — уклончиво пояснил сам Лавров.

В итоге на встречу с президентом Лулой да Силвой глава российской дипломатии все же добирался на бразильском самолете. Позже официальный представитель МИД Мария Захарова сказала ТАСС, что «самолет заправлен, логистику бразильская сторона обеспечила».

Место невстречи изменить нельзя

Как и ожидалось, из-за политического раскола внутри «двадцатки» никаких контактов главы МИД России с коллегами из западных стран на полях встречи не случилось.

«Они, видимо, следовали своей договоренности всячески избегать общения с нашей делегацией», — так прокомментировал обстановку сам Лавров.

В соцсетях появились фотографии, на которых шефы российской и американской дипломатий сидят в зале по разные стороны большого стола пленарных заседаний. При этом Сергей Лавров вступил в заочную пикировку с Блинкеном, процитировав на пресс-конференции недавний афоризм госсекретаря. На Мюнхенской конференции по безопасности тот заявил, что у всех стран «есть выбор: быть за столом международной системы или быть в меню».

«Я только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим «демократическим» столом не подавились», — парировал Лавров.

При этом у главы МИД России был марафон двусторонних встреч, в том числе с партнерами из стран, не входящих в БРИКС . Так, 21 февраля Лавров еще до начала заседания успел поговорить со своими визави из Мексики, Бразилии, Египта, Боливии и Парагвая.

«Почти все указанные страны выступают важными политическими и экономическими партнерами России», — отметил в беседе с RTVI ведущий эксперт Центра прикладного анализа международных трансформаций РУДН Максим Никулин.

При этом он обратил особое внимание на Боливию, с которой двустороннее сотрудничество активно развивается с 2006 года. В частности, эксперт отметил нефтегазовую и атомную отрасли, а также победу «Росатома» в тендере на разработку литиевого месторождения в стране.

«Парагвай же политически тяготеет скорее к западным странам, однако в последнее время стремится диверсифицировать свои торгово-экономические связи. Например, сегодня Парагвай входит в тройку по поставке говядины в Россию — после Беларуси и Бразилии», — добавил Никулин.

На 22 февраля у Лаврова были назначены переговоры с представителями Турции и ЮАР. А вот двусторонней встречи с новой главой МИД Аргентины Дианой Мондино на поля G20 не было — как и визита министра иностранных дел России в Аргентину в рамках нынешнего турне.

Эксперт RTVI предположил, что это может быть связано с «отдельными политическими шагами» нового руководства в Буэнос-Айресе. Хотя ранее республика была одним из основных партнеров Москвы в Южной Америке.

«Во-первых, Буэнос-Айрес отозвал свою заявку на членство в БРИКС. Кроме того, новое правительство открыто заявило, что будет в первую очередь ориентироваться на США и Израиль в своей внешней политике. Во-вторых, президент Хавьер Милей никогда не скрывал своих проукраинских взглядов», — сказал Максим Никулин.

«Двадцатка» (The Group of Twenty, major advanced and emerging economies) — клуб государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. На G20 приходится 85 % мирового валового национального продукта, 75 % мировой торговли (включая торговлю внутри ЕС) и две трети населения мира. Группа включает 19 крупнейших национальных экономик, а также Африканский союз и Европейский союз как коллективных участников. Страны-участницы G20 — Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Корея, Мексика, Россия, США, Саудовская Аравия, Турция, Франция, ЮАР, Япония.

Геополитика против экономики

Еще осенью 2023-го Лула да Силва, готовясь к председательству, заявлял: «Мы не можем позволить, чтобы геополитические проблемы подменяли повестку различных инстанций G20». Однако без обсуждения дипломаты обойтись просто не могли. И неудивительно, ведь приближается двухлетие с начала вооруженного конфликта на Украине, а также продолжается война между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС.

Например, глава МИД Турции Хакан Фидан призвал международное сообщество сыграть более активную роль в регулировании палестино-израильского конфликта на основе принципа создания двух государств, сообщило Reuters со ссылкой на источник.

Сергей Лавров в своем выступлении заявил, что «объективный процесс формирования многополярного миропорядка с опорой на самодостаточные страны и регионы» сталкивается с серьезным сопротивлением. По его словам, с «подачи Запада» подтачиваются базовые устои международного общения, «попираются» универсальные нормы и принципы Устава ООН. Об этом, к слову, глава российского МИДа упоминал на всех пресс-конференциях во время турне.

«Дипломатия как разрешение споров мирными средствами приносится в жертву силовому противоборству, «гибридным войнам», тотальной конфронтации, стремлением нанести сопернику стратегическое поражение. В ход пущены «двойные стандарты», лицемерие, прямая ложь», — объявил Лавров.

По традиции он обвинил «коллективный Запад» в том, что тот взял курс на «глобальную экспансию».

На пресс-конференции по итогам министерской встречи Лавров рассказал, что во второй день участники саммита обсуждали реформирование глобальных институтов, так как развивающиеся страны в них «недопредставлены». Глава российского МИД остановился и на реформе Совета Безопасности ООН, где доминируют «союзники США», а также на ситуации с реформированием взносов в Международный валютный фонд, которое блокирует Вашингтон.

Все друг друга критиковали

В то же время на площадке G20 западные страны критиковали Россию за вооруженный конфликт на Украине.

«Россию необходимо заставить заплатить за свою агрессию», — заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на заседании в первый день саммита.

С аналогичными заявлениями выступили дипломаты США, Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции и Норвегии.

На встрече «двадцатки» не осталась без внимания и смерть Алексея Навального. В то самое время, когда министры встречались в Рио, Лондон ввел санкции против руководства исправительной колонии №3 «Полярный волк», где умер оппозиционер. А представители Великобритании, Франции, Канады и Германии в своих выступлениях возложили ответственность за смерть Навального на Россию.

На пресс-конференции Лавров назвал реакцию Запада «истерикой».

«Не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела, тем более что у них у самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, с Гонсало Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме. Ни американцы, ни кто-либо другой из западных деятелей никоим образом это даже не комментировали. Еще раз убеждаюсь: нацистам все можно», — сообщил Лавров.

А еще глава МИД России добавил, что «никто не знает, что с Навальным сделали в Германии».

Зачем нужна «двадцатка»

Хозяин встречи, глава бразильского МИД Мауру Виейра в своей речи настаивал, что «двадцатка» все еще «может играть важнейшую роль в разрешении международных кризисов». «Бразилия не принимает такой мир, в котором противоречия решаются при помощи военной силы. Не в наших интересах жить в расколотом мире»,— заявил бразильский дипломат.

Он даже дал понять, что «двадцатка» могла бы выступить площадкой для переговоров по самым острым конфликтам. Однако ни одна из горячих тем — от Украины до Газы — в итоге так и не встретила согласия в рамках G20.

Со скепсисам к посредническому потенциалу Группы двадцати относится и глава МИД России.

«Не думаю, что в «двадцатке» мы найдем развязки накопившихся вызовов и угроз глобальной безопасности»,— признал министр.

Как рассказал RTVI старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, G20 появилась еще в 2000-е годы в связи с эконмическими проблемами и пониманием того, что прежде в достаточной степени не учитывалось мнение стран, которые не входят в «большую семерку».

«G20 более демократичная организация по своему составу. Обсуждаемые тематики, прежде всего, были экономическими. Но так было раньше. Сейчас, к сожалению, происходит некая политизация. Но важно, чтобы не происходило некое смещение: когда организация для решения одних вопросов начинает использоваться в качестве пропагандистской площадки для обвинений», — считает Офицеров-Бельский.

А Максим Никулин обращает внимание, что «большая двадцатка» в отличие от G7, — это площадка, которая, несмотря на ее нынешний раскол, все же объединяет различные глобальные и региональные центры силы. А потому списывать формат со счетов не стоит.

«На эти страны приходится более 85% мирового экономического производства, около 75% мирового экспорта и около 80% мирового населения. Фактически эта площадка будет играть важную роль как в формировании новой системы глобального управления, так и в реформировании мировой финансовой системы», — прогнозирует эксперт RTVI.

Евгения Чукалина, Рио-де-Жанейро