Новый талисман олимпийской сборной России и забег Санта-Клаусов: прошедшая неделя в фотографиях
Подводная новогодняя ёлка, кремлевский благотворительный кадетский бал, сотни золотистых ретриверов в одном парке и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.
Прохожий обнимает аниматора в костюме белого медведя. Санкт-Петербург, Россия Dmitri Lovetsky / AP
Здание высотного комплекса «Грозный-Сити», которое было повреждено в результате атаки БПЛА 5 декабря. Грозный, Россия Таисия Боршигова / ТАСС
Участница фестиваля циркового искусства «На языке мира» на арене Тульского государственного цирка Ирина Бужор / Коммерсанть
Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Большом Кремлевском дворце Кристина Кормилицына / TACC
Участники Международного кремлевского кадетского бала в Гостином дворе Антон Великжанин / Коммерсанть
Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре) на открытии скульптурной композиции в память о Юрии Любимове у входа в Театр на Таганке Глеб Щелкунов / Коммерсанть
Экспонат Международной выставки «100 рождественских вертепов в Ватикане» на площади Святого Петра в Ватикане Gregorio Borgia / AP
Установка противодронных сетей в центре города Изюм, Харьковская область, Украина Diego Fedele / Getty Images
Посетительница VII Московской недели интерьера и дизайна Михаил Терещенко / ТАСС
Награждение лауреатов премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства «Путеводная звезда 2025» в концертном зале «Зарядье» Антон Великжанин / Коммерсантъ
Женщина, сидя между флагов Венесуэлы, смотрит прямую трансляцию церемонии вручения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо. Буэнос-Айрес, Аргентина Rodrigo Abd / AP
Участники ежегодного забега Санта-Клаусов в Михендорфе под Берлином, Германия Markus Schreiber / AP
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на борту самолета перед вылетом в Ашхабад, где Владимир Путин 12 декабря встречался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Дмитрий Азаров / Коммерсанть
Открытие мультимедийного катка на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве Евгений Мессман / ТАСС
Житель Таиланда сидит в укрытии, спасаясь от вооруженного конфликта с камбоджийскими военными. Провинция Бурирам, Таиланд Wason Wanichakorn / AP
Застывший Якутск: 12 декабря температура там опустилась до —45 градусов по Цельсию Вадим Скрябин / ТАСС
Министр спорта Михаил Дегтярев представил попечительскому совету Российского спортивного фонда новый талисман олимпийской сборной России @degtyarevonamur / Telegram
Мужчина держит на руках свою собаку Манолу. В парке «Боскес-де-Палермо» собрались 2397 золотистых ретриверов, поставив мировой рекорд. Буэнос-Айрес, Аргентина Natacha Pisarenko / AP
В парке «Боскес-де-Палермо» собрались 2397 золотистых ретриверов, поставив мировой рекорд. Буэнос-Айрес, Аргентина Cristina Sille / Anadolu via Getty Images