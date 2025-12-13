Визуал
13.12.2025 / 09:41

Новый талисман олимпийской сборной России и забег Санта-Клаусов: прошедшая неделя в фотографиях

Мужчина в костюме Деда Мороза погружается к новогодней ели, которая установлена на глубине 4 метров в «Москвариуме» на ВДНХ
Сергей Фадеичев / ТАСС

Подводная новогодняя ёлка, кремлевский благотворительный кадетский бал, сотни золотистых ретриверов в одном парке и другие события последних семи дней в кадрах лучших мировых фотожурналистов.

Прохожий обнимает аниматора в костюме белого медведя. Санкт-Петербург, Россия
Dmitri Lovetsky / AP

Здание высотного комплекса «Грозный-Сити», которое было повреждено в результате атаки БПЛА 5 декабря. Грозный, Россия
Таисия Боршигова / ТАСС

Участница фестиваля циркового искусства «На языке мира» на арене Тульского государственного цирка
Ирина Бужор / Коммерсанть

Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Большом Кремлевском дворце
Кристина Кормилицына / TACC

Участники Международного кремлевского кадетского бала в Гостином дворе
Антон Великжанин / Коммерсанть

Художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов (в центре) на открытии скульптурной композиции в память о Юрии Любимове у входа в Театр на Таганке
Глеб Щелкунов / Коммерсанть

Экспонат Международной выставки «100 рождественских вертепов в Ватикане» на площади Святого Петра в Ватикане
Gregorio Borgia / AP

Установка противодронных сетей в центре города Изюм, Харьковская область, Украина
Diego Fedele / Getty Images

Посетительница VII Московской недели интерьера и дизайна
Михаил Терещенко / ТАСС

Награждение лауреатов премии правительства Москвы в области туризма и гостеприимства «Путеводная звезда 2025» в концертном зале «Зарядье»
Антон Великжанин / Коммерсантъ

Женщина, сидя между флагов Венесуэлы, смотрит прямую трансляцию церемонии вручения Нобелевской премии мира лидеру оппозиции Марии Корине Мачадо. Буэнос-Айрес, Аргентина
Rodrigo Abd / AP

Участники ежегодного забега Санта-Клаусов в Михендорфе под Берлином, Германия
Markus Schreiber / AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на борту самолета перед вылетом в Ашхабад, где Владимир Путин 12 декабря встречался с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом
Дмитрий Азаров / Коммерсанть

Открытие мультимедийного катка на территории олимпийского комплекса «Лужники» в Москве
Евгений Мессман / ТАСС

Житель Таиланда сидит в укрытии, спасаясь от вооруженного конфликта с камбоджийскими военными. Провинция Бурирам, Таиланд
Wason Wanichakorn / AP

Застывший Якутск: 12 декабря температура там опустилась до —45 градусов по Цельсию
Вадим Скрябин / ТАСС

Министр спорта Михаил Дегтярев представил попечительскому совету Российского спортивного фонда новый талисман олимпийской сборной России
@degtyarevonamur / Telegram

Мужчина держит на руках свою собаку Манолу. В парке «Боскес-де-Палермо» собрались 2397 золотистых ретриверов, поставив мировой рекорд. Буэнос-Айрес, Аргентина
Natacha Pisarenko / AP

В парке «Боскес-де-Палермо» собрались 2397 золотистых ретриверов, поставив мировой рекорд. Буэнос-Айрес, Аргентина
Cristina Sille / Anadolu via Getty Images