С 25 по 27 июля 2025 года в арт-парке Никола-Ленивец состоится юбилейный 20-й Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Тема этого года — «Моё главное».

Фестиваль представит 13 новых арт-объектов и пространственных инсталляций от художников, включая Бориса Орлова, Сергея Шеховцова и Нарин Тютчеву. Объекты оформят территорию парка как «белый город-мираж» с условными зданиями: аэропортом, лечебницей, музеем, школой и другими. Помимо этого, запланированы танцевальный перформанс фестиваля Context и проекты арт-резиденций.

Музыкальная программа включает выступления на нескольких сценах. На Главной сцене, созданной при поддержке банка «Точка», выступят Дельфин, Линда, Антоха МС совместно с группой ЛАУД, DRIADA, а также состоится совместное выступление группы Oligarkh с казачьим хором «Талан».

На Огненной сцене в Городище вечером пройдут выступления тувинской этно-группы Huun Huur Tu и электронного дуэта Geju. Сцена среди березовой рощи примет группу POLE, Детей Picasso, Wozhd и Татьяну Калмыкову. Отдельные танцевальные зоны будут организованы лейблами «ГОСТ Звук» и Leveldva.