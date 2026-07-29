Три года в отеле Marco Polo by MOSS Hospitality работает авторский номер newnow, полтора года — комиссионка современного искусства (un)seen, а недавно здесь же развернулся сноведческий перформанс «Нам и не снилось». За всем этим стоят Марго Макарова и Уля Савич — кураторы и художники, которые выбрали гостиничные стены в качестве главной сцены. Почему искусство не должно бояться быта, как проект «приживается» в пространстве со сложной архитектурой и что значит «не давать зрителю лёгкого пути» — в интервью RTVI.

— В чем для вас суть кураторской практики сегодня — это про отбор, про нарратив, про контекст или про что-то еще? Какой подход вы считаете своим «фирменным»?

— newnow — проект созданный двумя художниками. Выставка или любой другой формат проекта в современном искусстве — это наш медиум, форма художественного высказывания.

Суть нашей кураторской практики — поднимать вопросы и собирать различные точки зрения, выстраивать диалог между художником и художником, между художником и зрителем, между человеком и человеком.

Искусство — это голос, а режиссура зрительского опыта — метод коммуникации. Здесь важны все элементы: контекст, нарратив или его отсутствие, сопоставление или противопоставление мнений, формат экспонирования.

У нас нет «работающей» формулы, к каждому проекту мы ищем свой подход. Но если задуматься, то есть любопытное наблюдение: мы не стремимся создать для зрителя легкий путь. Зачастую создаем условия, когда ему нужно приложить дополнительные усилия, чтоб увидеть больше.

— Как вы определяете, когда проект «готов» к показу? Есть ли у вас внутренние критерии или это скорее интуитивный процесс?

Не существует в нашей природе стопроцентов готовых проектов, как и точного момента, когда начинается диалог. Мы работаем в области размышлений и не преследуем цели решить задачу и дать «правильный» ответ.

Проект — это путь размышлений наших и размышлений авторов, которых мы приглашаем к со-участию, а также диалог искусства уже со зрителем в открытом поле, из которого рождаются новые процессы. Этот цикл может быть бесконечным, но не беспрерывным, и процесс не менее важен, чем результат.

Если оглядываться, то всегда есть что улучшить, усилить, усложнить, но мы не стремимся к идеалу. Для нас важнее оставлять этот процесс живым, иногда недосказанным. Порой, в этой недосказанности сказано больше, чем мы могли бы ожидать. Это поле для множества интерпретаций.

Интуиция — безусловно, наш инструмент. Будем честны: часто мы работаем на повышенных скоростях, где путь проекта от первого касания до реализации очень быстрый, мы просто не успеваем сами себя «съесть» по пути. К тому же, мы не останавливаемся после первой встречи со зрителем. Уже в процессе коммуникации мы стараемся обращать внимание на детали: чего не хватает для диалога, а что, напротив, становится маячком. Вернисаж — это не финиш, а краш-тест. Тут мы подмечаем, какие гайки надо подкрутить, чтоб проект говорил сам, без поддержки.

В нашей копилке опытов есть проект, который мы готовили «слишком долго». Аукцион «ликвидация.game» состоялся в апреле 2024 года, а собирать мы его начали за год.

Он перетерпел столько трансформаций, начиная от состава участников, заканчивая собственным пониманием масштабов игры в жизни человека. Игры разума, как есть. Да, он должен был в конечном счете случиться в том формате, в котором случился, даже если не все эксперименты с играми мы считаем удачными, но если отмотать назад — сделали бы мы что-то по-другому? Нет. Чтоб сделать хоть какие-то выводы о прожитом опыте, его для начала нужно прожить.

— Вы часто работаете на стыке дисциплин. Что для вас становится точкой сборки разных практик — тема, пространство или конкретный автор?

— Мы работаем на стыке дисциплин именно потому, что разные сферы человеческой жизни сталкиваются так или иначе, переплетаются — это все и есть искусство, в самых разных его проявлениях. Искусство — это скорее язык, чем форма. Звук, действие, объект или изображение объекта, слово, среда, технологии, быт — это разные способы говорить о человеке и времени, разные способы размышлять о современности. Микс форматов рождает что-то третье, стыкуя формы в одном проекте, мы обогащаем опыт через множество точек касания.

Нет неважных факторов. Эффект бабочки помните? Любое спотыкание, дуновение ветерка, восприятие места, характер пространства, контекст сегодняшнего дня, столкновение с прохожим и непринужденная беседа гарантированно повлияют на точку сборки. Для примера: авторский номер в отеле 404 — выставка-интервенция в жилое пространство, где размышления тринадцати современных художников о природе ошибки представлены через быт постояльцев. Мы его вообще не планировали! Проект родился буквально в момент встречи с цифрой 404 на двери гостиничного номера во время обзорной экскурсии. Это точка невозврата, мы даже не обсуждали — решение было принято подсознательно.

404 — не ошибка, а новый опыт.

— Есть ли у вас проекты, которые не состоялись, но сильно повлияли на то, как вы работаете сейчас?

— Если что-то не состоялось, то, наверное, оно не должно было состояться. Или пока не время. Мы твердо убеждены, что нет ничего случайного или сделанного зря, любое принятое решение нас определяет. Сейчас вспомнился случай пятилетней давности.

На заре, когда newnow как единого организма еще не существовало, мы планировали одну выставку — (недо)сказано.

Она не состоялась, потому что мы уже тогда, не имея ресурсов и возможностей для ее реализации, мечтали по-крупному. Объективно, мы были для него слишком юными, а сейчас на эту тему смотрим уже по-другому: другими глазами, другими головами. Это не закрытая книга. Придет время, когда нужно будет договорить то, что (надо)сказано. С тех пор ничего не изменилось: все или ничего. Если у нас не хватает мощностей для реализации задуманного — отложим ненадолго, но не станем скромничать (это вообще не наш скилл). Любое высказывание соответствует своему времени и месту и нашему в нем состоянию.

— В чем разница между тем, как вы делаете проекты «в чистом» выставочном пространстве и в пространстве, где параллельно живут другие сценарии (гостеприимство, сервис, повседневность)?

— У каждого пространства, как и у каждого проекта, свои особенности, свой характер, свои цели и свое назначение. И каждое из них можно прочитать абсолютно по-разному, в зависимости от повестки, контекста и задач самого высказывания. Из этих особенностей складывается путь зрителя. И будь то белый куб, или альтернативная площадка со сложной архитектурой, или интеграция в среду обитания человека, наша первоочередная задача — выстроить комфортную коммуникацию, чтобы контакт состоялся. Разница лишь в открытости собеседника.

Если в галерею или другую институцию зритель приходит чаще всего подготовленный, даже скептически, то в общественных пространствах искусство может буквально вторгаться в маршрут. А дальше его выбор — пройти мимо, улыбнуться, отвернуться или вступить в диалог, пойти глубже, изучить, осмотреться, поделиться своим мнением. А здесь уже инструментарий не ограничен, в ход идет все! Мы многое черпаем из окружающей среды, наблюдаем за улицей, наполненной множеством сообщений, багов, триггеров, фонов. Наблюдаем за людьми.

Наш ключевой проект сегодня — комиссионка актуального искусства (un)seen, который расположился в отеле Marco Polo при поддержке MOSS Hospitality. Экспозиция выходит за пределы галереи.

Под кураторством newnow по этажам растянулся диалог между бытовым и мифологическим, цифровыми окнами и городскими отголосками, следами бытования и историей места. По нашим наблюдениям, путь постояльца очень предсказуем: кнопка лифта — нужный этаж — дверь номера — табличка «не беспокоить».

Чтобы сломать привычку, мы создали аудиогид по экспозиции, представленной в отеле — «реверсивный путь: маршрут обратный». Его автор Арина Завиялова задалась вопросами: возможно ли начать сначала обратный маршрут? Спуститься по лестнице, не поднявшись по ней? А если всю жизнь мы ходим по кругу? Туда-обратно, и снова туда. Что от этого меняется? Может ли вообще хоть что-то поменяться в жизни, если идти от обратного? Так искусство стало ближе к гостю, это шаг навстречу. Причем «войти» можно в любой точке, было бы желание, либо любопытство победит. Иногда самые важные встречи происходят именно тогда, когда их никто не планировал.

— Как площадка Marco Polo повлияла на форму проекта? Были ли ограничения или, наоборот, неожиданные возможности, которые вы смогли использовать?

— Отель вообще очень любопытное место со своей неповторимой романтикой. Сколько разных судеб здесь переплелось, сколько секретов хранят эти стены, историй, имен. Одни выезжают, заезжают другие. Этот удивительный маленький мир — театр, который разыгрывает сама жизнь. Мы уже не первый год наблюдаем, слышим истории из уст очевидцев, а также глубоко погружены в историю и мифологию самого здания. За весь период сотрудничества у нас сложилось свое представление места, которое мы старательно оберегаем. Не будем отрицать: Marco Polo обладает характерным интерьером: цвета, фактуры, следы былой жизни. Его не нужно менять, корректировать, украшать. Экспозиция встраивается в то бытование, которое мы «унаследовали» и дополняет его новыми слоями, альтернативными сценариями.

— Как разные форматы (перформанс, инсталляция, паблик-арт, событие) помогают «встроить» современное искусство в повседневные сценарии? Какие из них вы считаете самыми рабочими?

— Современное искусство — это язык, на котором можно говорить о современности, о том, что происходит здесь и сейчас. Эти высказывания могут быть выражены как в объектной или визуальной форме, так и в слове, в движении, в звуке. Этот язык международный, для него не требуется переводчик, и тут не может быть более или менее рабочих инструментов, для каждого свой зритель. Даже у одного человека, в зависимости от состояния, настроения, готовности воспринимать информацию, сегодня или завтра откликнется что-то свое.

— Что вам кажется самым интересным в формате «события на стыке дисциплин»? Какие риски и преимущества у такого подхода?

— Где преимущества, там и риски — просто факт. Современный человек не воспринимает мир только глазами или ушами. Мы реагируем на звук, движение, пространство, присутствие других людей. Поэтому разные формы искусства создают больше точек входа для взаимодействия. Но самое важное — не заполнить эфир, не заполнить пространство, не создать иллюзию выбора, а создать поле для диалога.

Междисциплинарность — это не повод собрать все лучшее сразу, а возможность рассмотреть повестку с разных сторон. Невозможно полностью контролировать процесс, да это и не нужно. Каждая новая форма привносит свою логику, и проект начинает жить собственной жизнью. Что, с одной стороны, слегка путает, а с другой — рождает новые интерпретации. Мы можем создать условия для встречи, а дальше она разворачивается по своему сценарию. Именно в этой непредсказуемости появляется многогранный зрительский опыт и наш художественный интерес. Что, конечно, рискованно.

— Расскажите про событие «Нам и не снилось» в Marco Polo by MOSS Hospitality: как родилась идея, и в чем была задача этого «соавторства» с командой Peter And Wolf?

— День рождения newnow — это традиция, которой мы вообще никогда не изменяем. Для нас это повод оглянуться назад, отрефлексировать пройденный путь и точку своего нахождения. Каждый год мы стремимся к тому, чтобы встретиться с партнерами и друзьями проекта без смет, задач и дедлайнов, обменяться эмоциями и пополнить «кубышку» совместных впечатлений. Такие проекты нам необходимы для самовыражения, выплеска художественного потенциала, который не помещается в коммерческие и партнерские проекты. Здесь мы предоставлены сами себе и приглашаем к содействию тех, кому мы доверяем. Без рамок, без правил, если они не нарушают законов и откликаются нашим базовым настройкам. Искусство — это не поле для конкуренции, в коллаборациях мы дополняем и усиливаем друг друга.

Петр Новиков — режиссер, основатель Peter and Wolf: Theatre, соучастник некоторых наших авантюр: «Пять лет, маленький юбилей — повод задуматься о времени, о циклах, об этапах. Так родилась цифра 12. Каноническая, интуитивно понятная каждому. 12 артистов, 12 снов, 12 жанров. Сонное забытье, где сон одного перетекает в сон другого, захватывая всех остальных. Из одного состояния рождается другое, из одного видения рождается следующее и так до бесконечности, пока нам все это снится».

— Какое одно правило вы никогда не нарушаете при создании междисциплинарных проектов?

— Никогда не говорить «нет», даже если кажется, что кто-то из вас бредит. Не создавать для себя правил, которые нельзя нарушать. Оставаться открытыми и любопытными. Художниками. Кураторами. Человеками.