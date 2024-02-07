57% россиян любят получать книги в подарок, кроме того, 52% — любят их дарить. Это следует из данных исследования Аналитического центра НАФИ совместно с издательской группой «Эксмо-АСТ».

Тех, кто любит и дарить и получать книги в подарок, оказалось 44%. В исследовании также говорится, что число людей, которым нравится получать книги, за год выросло на два процентных пункта. Причем к таким ценителям литературы относятся чаще женщины (46% против 41% мужчин), молодежь до 24 лет (56%) и россияне с высшим образованием (48%).

«К сожалению, согласно данным Росиндекс, читательский тренд в крупных городах по-прежнему отрицательный, наблюдается снижение на 1,5%. На этом фоне акции, приуроченные Дню книгодарения и развитие культуры дарения книг, — важная задача издателей, представителей книжной розницы и культурного сообщества. И нужно охватить все поколения, детей и взрослых, включая тех, у кого пока нет привычки читать», — отметил генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев.

78% россиян хотя бы раз в жизни дарили книги, а каждый пятый (19%) — выбирал литературный подарок более пяти раз. Никогда не дарили книг 22% опрошенных, чаще всего это мужчины и молодые люди в возрасте 25-34 лет.

Исследование также показало, что большинство россиян положительно относятся не только к книгам в качестве подарка, но и к билетам на встречи с современными писателями. К идее пообщаться с любимым автором положительно относятся 63% россиян.