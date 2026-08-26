Три гражданина США оказались среди сотен туристов и других иностранцев, пропавших без вести после масштабного наводнения на севере Непала. Всего, по предварительным данным, власти не могут установить местонахождение 384 человек. Об этом сообщает The Hill.

Наводнение произошло утром 26 августа после разлива реки Бхотекоши в районе Расува на границе с Тибетом. Стихия разрушила деревни, дороги, мосты и объекты гидроэнергетической инфраструктуры. По последним данным, число погибших достигло 95 человек, однако спасатели продолжают поисковые работы, и власти ожидают дальнейшего роста числа жертв.

В предварительный список пропавших вошли 291 иностранный гражданин и 93 гражданина Непала. Среди иностранцев — более 100 граждан Индии, 12 граждан Великобритании и три гражданина США. Также сообщается о пропавших гражданах Малайзии, Южной Кореи, Южной Африки, Австралии и Нидерландов.

Большинство пропавших туристов, предположительно, направлялись в паломничество к горе Кайлас в Тибете, которая считается священной для индуистов. Отдельно сообщалось о восьми гражданах Южной Кореи, работавших на строительстве гидроэлектростанции.

Представитель правительства Непала Сасмит Покхарел заявил, что власти страны попросили Индию и Китай оказать помощь в спасательной операции.

«Мы попросили Индию и Китай помочь нам в спасательных работах», — сказал он.

Стихия также затронула китайскую территорию. В Тибете оползень обрушился на пограничный пункт Джиронг, в результате чего были повреждены дороги, линии связи и электроснабжение. Китайские власти развернули поисково-спасательную операцию, а председатель КНР Си Цзиньпин поручил усилить поиски пропавших и эвакуировать жителей из опасных районов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил Непалу гуманитарную помощь. «Индия готова предоставить Непалу все виды необходимой гуманитарной помощи. Наши команды тесно координируют усилия по спасению людей и оказанию помощи», — написал он в соцсети.

По предварительной версии, причиной наводнения могла стать лавина из льда и камней, перекрывшая русло реки Лхенде-Кхола. Незадолго до катастрофы в районе был зафиксирован землетрясение магнитудой 4,4, которое могло спровоцировать сход лавины. Специалисты предупреждают, что из-за сохраняющегося затора существует риск нового наводнения.

Похожее наводнение произошло в этом регионе в прошлом году. Тогда погибли девять человек, еще 24 числились пропавшими. Стихия разрушила мост, соединяющий Непал и Китай, что на несколько месяцев нарушило торговое и транспортное сообщение между странами.

Гималайский регион считается особенно уязвимым для наводнений, оползней и других природных катастроф. Ученые связывают усиление экстремальных погодных явлений и ускоренное таяние ледников с изменением климата.