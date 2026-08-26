Создание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» и удачная посадка первой ступени ракеты-носителя на морскую платформу в Китае чреваты «тревожными последствиями» для национальной безопасности США. Об этом пишет The Washington Post.

Как отмечает издание, российская спутниковая сеть способна восстановить связь и возможности целеуказания российских войск на территории Украины, а инженерное достижение Китая можно сравнить лишь с успехами американских компаний SpaceX и Blue Origin.

На этом фоне президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам подготовить космическую инфраструктуру страны к обеспечению более тысячи запусков и возвращений космических аппаратов ежегодно к 2030 году. При этом за прошлый финансовый год Федеральное управление гражданской авиации выдало разрешения лишь на 205 коммерческих космических проектов.

По словам генерального инспектора NASA, в настоящий момент в качестве основного сдерживающего фактора рассматривается устаревание стартовых комплексов США в условии сокращения бюджетов на их техническое обслуживание. Для устранения этого барьера потребуются инвестиции, одобренные Конгрессом США, утверждается в тексте статьи.

Помимо этого, для защиты своих позиций в космической сфере важной задачей для США является уменьшение сроков и объемов процедур согласования, которые тормозят реализацию космических миссий. По мнению авторов материала, «сохранение лидерства поможет предотвратить будущие конфликты в космическом пространстве».