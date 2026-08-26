Бывший специальный посланник США по Украине Кит Келлог заявил, что не берется оценивать, сколько еще продлятся боевые действия, но их затягивание, по его мнению, играет на стороне Киева. Об этом он сказал в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, опубликованном 24 августа.

«Время за вас! Продолжение выгодно Украине. Что касается сроков, я не знаю. Думаю, чем дольше это продолжается, тем лучше для вас», — сказал Келлог.

По его словам, у России «с каждым днем остается всё меньше ресурсов». Победы, по его оценке, Путин не добьется: «для него это игра с нулевой суммой». Главную проблему Келлог видит в отсутствии военного результата и добавил, что Путин «всё больше беспокоится за собственную безопасность».

У Москвы, по версии Келлога, было несколько возможностей остановить боевые действия и заморозить конфликт, однако Путин «просто не хочет ее прекращать». Как утверждает бывший посланник, российская сторона не остановится, пока не получит Луганскую, Одесскую и Запорожскую области.

В том же интервью Келлог высказался за распространение мобилизации в Украине на женщин: «Женщины сражаются не хуже, чем мужчины». Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки 25 августа сообщил, что мобилизация женщин в стране не проводится и не готовится, а женщины идут в армию добровольно.

Келлог занимал должность специального посланника президента США по Украине с начала 2025 года и покинул ее 31 декабря того же года, после чего перешел в аналитический центр America First Policy Institute. Свой уход он объяснил тем, что вне администрации может говорить об Украине свободнее.