Финская компания Insta, специализирующаяся на оборонных технологиях и кибербезопасности, и вооруженные силы страны подписали многолетнее соглашение о поставках FPV-дронов на 14 млн евро. Об этом сообщается на сайте предприятия.

Отмечается, что первые системы, оснащенные решениями на основе оборонных технологий, защищенных каналов связи и передачи данных, уже поставлены финским военным.

В тексте официального сообщения говорится, что БПЛА планируется использовать для обучения финских призывников в рамках расширения крупномасштабной летной подготовки во всех бригадах финской армии.

В настоящее время компания производит 7-дюймовые и 10-дюймовые FPV-дроны, чей функционал соответствует широкому спектру оперативных требований. Помимо самих БПЛА, проект также включает комплексные системы, объединяющие управление, средства связи и ситуационной осведомленности и техническое обслуживание.

«В разработке также учитывался международный опыт, полученный в условиях меняющейся обстановки в сфере безопасности и использования беспилотников на современном поле боя», — заявил старший вице-президент Insta по продажам, маркетингу и связям с госорганами Тууре Лехторанта.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал дальнобойные удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам и складам маркетплейсов «разумной военной стратегией» и единственным способом «привести стороны к мирным переговорам».

Заявление Стубба прозвучало на фоне сообщения о намерении финской компании Innokas увеличить производственные мощности европейских стран для поставок БПЛА украинской армии.