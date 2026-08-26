В Черном море перед Сулинским каналом в дельте Дуная скопилось до 70 судов, ожидающих доступа в украинские порты на этой реке для погрузки зерна на экспорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и аналитиков.

Зерновозам приходится конкурировать за прохождение через канал с перевозчиками более приоритетных грузов, таких как топливо. К задержкам также приводят частые воздушные тревоги, на время которых приостанавливаются все портовые операции, поясняют источники агентства.

Еще одним замедляющим экспорт фактором является нехватка лоцманов — специалистов-судоводителей с опытом работы именно в этом регионе.

Украина, которая является одним из крупнейших в мире экспортеров зерна, совершала 90% отгрузки в своих черноморских портах.

После того, как российские удары фактически заблокировали этот путь, часть грузов была перенаправлена в порты на Дунае, но их пропускная способность намного меньше, пишет Reuters.

Сулинский канал проходит целиком по территории Румынии. По нему суда могут заходить из Черного моря в русло Дуная и подниматься по реке далее в украинские порты, такие как Измаил, Рени, Килия.

Эксперты предупреждают, что перебои в поставках зерна могут привести к росту мировых цен.

Консалтинговая компания ASAP Agri сообщила, что каждый день задержки может стоить до $8 тыс., что добавляет расходы к и без того высоким тарифам на грузоперевозки. Она добавила, что ситуация может еще ухудшиться, если в ближайшие дни испортится погода.

В румынской брокерской компании Avalon Shipping пояснили, что в условиях плохой погоды Сулинский канал будет закрыт примерно на два дня.

«В сложившейся ситуации это действительно серьезный удар. <…> На данный момент реальная пропускная способность Сулинского канала для судов, следующих в украинские порты, составляет всего два-три судна в день. Это очень мало», — пояснила операционный менеджер компании Катерина Кононенко.

Согласно данным Минсельхоза Украины, с 1 по 21 августа страна экспортировала 539 тыс. тонн зерна, тогда как годом ранее за тот же период отгрузила 1,73 млн тонн.