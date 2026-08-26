Венгрия впервые определила Россию как «угрозу» для себя, Европы и мирового порядка. Об этом сказано в новых принципах работы венгерской делегации на предстоящей в сентябре Генассамблее ООН.

Документ, подписанный премьером Петером Мадьяром, опубликован в официальном вестнике Magyar Közlöny («Венгерская газета») от 25 августа.

Страна заявляет, что осуждает российскую военную операцию на Украине и признает право Украины на самооборону.

«Поведение России представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка, а также подвергает серьезной опасности венгерское меньшинство, проживающее в Закарпатье», — утверждается в документе.

Там говорится, что по этой причине Будапешт «поддерживает все усилия, направленные на инициирование переговоров о достижении устойчивого мира и долгосрочных гарантий безопасности».

Это единственный пассаж, где упоминается Россия.

Как пишет Der Spiegel, правительство Мадьяра официально в письменной форме зафиксировало разрыв с внешней политикой предыдущего правительства Виктора Орбана, который был «верным сторонником России и ее президента Владимира Путина». Этот курс изолировал Венгрию внутри ЕС, отмечает издание.

Петер Мадьяр вступил в должность главы правительства 9 мая. 13 мая новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан совершила, по выражению местного портала Telex, «нечто немыслимое в последние годы» — вызвала посла России в Будапеште Евгения Станиславова.

Мадьяр объяснил вызов посла с падением беспилотника в украинском Закарпатье, граничащем с Венгрией. Он сказал, что Анита Орбан среди прочего собиралась спросить Станиславова о сроках окончания военного конфликта.

Посольство РФ 14 мая опубликовало сообщение, согласно которому главе венгерского МИД в качестве разъяснения было передано заявление российского Минобороны о том, что удары наносились только по инфраструктуре, используемой украинскими военными, пунктам их дислокации и местам сборки БПЛА.

«Подчеркнуто, что действия ВС России <…> являются не эскалацией конфликта, а ответом на массированные удары <…> вглубь территории России, сопровождающиеся жертвами среди мирного населения и поражением гражданской инфраструктуры», — говорилось в сообщении.