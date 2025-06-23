Певец Аль Бано 20 июня выступил на концерте «В ритме лета» в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Концерт на Дворцовой площади, организованный при поддержке «Русской Медиагруппы», собрал тысячи зрителей.
Аль Бано исполнил знаменитую песню Felicitá в дуэте с участницей Евровидения-1969 Ивой Дзаникки. В концерте также приняли участие победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева, участник «Новой фабрики звезд» Женя Трофимов и группа «Комната культуры», певица Зара и исполнитель Григорий Чернецов.
До этого РМГ вместе с фондом Росконгресс провели на ПМЭФ закрытую вечеринку Арт-коктейль «Вечерний ВиноГрад» в Елагином дворце, где соединились атмосферная музыкальная программа и первые бизнес-обсуждения.
В этом году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прошел с 18 по 21 июня. Всего в работе форума приняли участие более 600 спикеров и модераторов, в программу вошли более 150 мероприятий в различных форматах. Среди них бизнес-диалоги с предпринимателями из Китая, США, Турции, Бразилии, Вьетнама, Индии, Ирана, ОАЭ, стран Африки и Латинской Америки, а также государств — членов Евросоюза и АСЕАН.