Певец Аль Бано 20 июня выступил на концерте «В ритме лета» в рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума. Концерт на Дворцовой площади, организованный при поддержке «Русской Медиагруппы», собрал тысячи зрителей.

Аль Бано исполнил знаменитую песню Felicitá в дуэте с участницей Евровидения-1969 Ивой Дзаникки. В концерте также приняли участие победительница третьего сезона шоу «Голос» Александра Воробьева, участник «Новой фабрики звезд» Женя Трофимов и группа «Комната культуры», певица Зара и исполнитель Григорий Чернецов.

До этого РМГ вместе с фондом Росконгресс провели на ПМЭФ закрытую вечеринку Арт-коктейль «Вечерний ВиноГрад» в Елагином дворце, где соединились атмосферная музыкальная программа и первые бизнес-обсуждения.