Ариана Гранде объявила о выходе своего восьмого студийного альбома под названием Petal. Релиз пластинки состоится 31 июля, сообщает Rolling Stone.

Певица выступила исполнительным продюсером и соавтором альбома вместе со шведским продюсером Ильей Салманзаде, с которым она сотрудничает с 2018 года (начиная с альбома Sweetener). Детали, включая список композиций и первый сингл, пока держатся в секрете.

Сама Гранде описала грядущую работу как «нечто, полное жизни, прорастающее сквозь трещины чего-то холодного, твердого и сложного». Petal станет продолжением альбома Eternal Sunshine 2024 года, в который вошли хиты «Yes, And?» и «We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)».

Релиз придется на середину мирового тура Eternal Sunshine Tour, который станет для певицы первым за семь лет. Гастроли стартуют 6 июня в Окленде и завершатся 1 сентября в Лондоне.

В последние годы Гранде активно сосредоточена на актерской карьере, хотя и не оставляет музыку. Самым заметным её достижением стала роль Глинды в фильмах «Злая» и «Злая: Навсегда», собравших в прокате более $1,2 млрд и принесших ей номинации на премии за лучшую женскую роль второго плана. Также она снялась в комедии «Знакомство с Факерами: Новая глава» с Беном Стиллером и Робертом Де Ниро (премьера в ноябре) и готовится к дебюту в лондонском Вест-Энде в 2027 году.