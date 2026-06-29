В Музее русского импрессионизма, который в этом году отмечает свое десятилетие, открылась выставка «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма» — масштабный проект, посвященный одной из самых влиятельных частных художественных студий Серебряного века. Елизавета Званцева, ученица Ильи Репина, открыла свою школу сначала в Москве, а затем в Петербурге, где за несколько лет она превратилась в одну из самых живых творческих мастерских своего времени.

Здесь преподавали Лев Бакст, Мстислав Добужинский, Кузьма Петров-Водкин — и здесь же начинали свой путь Марк Шагал, Михаил Матюшин, Ольга Розанова, Елена Гуро и многие другие художники, чьи имена позже определили облик русского авангарда. Школа Званцевой стала местом пересечения искусства, поэзии и философии, а ее ученики вышли далеко за рамки академической выучки. На выставке представлено более 170 произведений из 57 государственных и частных собраний, включая редкие работы, которые прежде почти не экспонировались.