В Центральном выставочном зале «Манеж» завершилась первая Московская неделя красоты, мероприятие посетили более 170 тыс. человек. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.

На выставке свою продукцию представили 359 отечественных производителей, 90 дистрибьюторов зарубежных марок и 12 международных компаний. В деловую программу вошло около 50 тематических сессий с участием отечественных и зарубежных специалистов. Эксперты обсудили, как меняется индустрия красоты, на что обращать внимание при выборе косметики и какие современные гаджеты помогают следить за здоровьем.

«За четыре дня программу посетили больше 170 тысяч жителей и гостей города. Продукцией российских брендов заинтересовались представители крупных торговых площадок Индии и Ирана. Предложения о сотрудничестве получили и участники проекта „Сделано в Москве“», — рассказала Сергунина.

Она отметила также, что в бьюти-отрасли столицы работают почти 20 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей — это 12% от всех игроков российского рынка. Самым многочисленным сегментом стала сфера услуг: в ней задействовано больше 14 тыс. предприятий. Наиболее высокие темпы развития показывает производственный сектор. За пять лет количество предприятий в нем выросло на 58% и почти достигло тысячи. Они выпускают декоративную косметику, натуральные средства для ухода за волосами, кожей лица и тела, профессиональные красители, продукцию для спа-процедур и многое другое.