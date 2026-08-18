Чарльз Спенсер, младший брат принцессы Дианы, написал мемуары о своей знаменитой сестре. Книга под названием «Лебединая песня» (Swan Song) поступит в продажу в Великобритании 22 сентября, сообщает Daily Mail. Издание также выйдет на 12 языках по всему миру.

62-летний граф Спенсер объяснил своё решение тем, что в преддверии 30-й годовщины гибели принцессы Дианы (31 августа 1997 года) на него обрушился шквал просьб об интервью. «Это убедило меня записать свои мысли и воспоминания раз и навсегда, чтобы не испытывать неловкость, снова читая мнения других, многие из которых основаны на неправде», — заявил он.

В книге Спенсер расскажет о детстве сестры, её 15-летнем несчастливом браке с принцем Чарльзом (ныне королём Карлом III), а также о драматических днях сразу после её гибели в Париже в августе 1997 года. Автор намерен представить историю Дианы «с точки зрения брата» — так же, как он пытался сделать это в своей знаменитой речи на похоронах принцессы, которую транслировали на 2,5 млрд зрителей по всему миру.

Спенсер заявил, что цель его книги — рассказать правду о Диане с точки зрения её брата. Он подчеркнул, что, как и в своей знаменитой речи на похоронах, намерен выступить от имени сестры и рассказать правду. Он выразил надежду, что книга поможет и тем, кто не застал принцессу при жизни, понять, какой она была на самом деле: «неповторимой, харизматичной, полной любви и самоиронии».

Представитель издательства Penguin Майкл Джозеф назвал мемуары «книгой исторического значения», сочетающей глубокую эмоциональность с редкой откровенностью. Автору, по словам издателя, удалось избежать сентиментальности, но сохранить тепло и честность.

Спенсер также затронет в книге скандальные эпизоды, связанные с сестрой. В 2020 году он уже рассказывал о том, как журналист Мартин Башир обманом добился интервью с Дианой для программы Panorama в 1995 году — в том числе показал графу поддельные банковские выписки и внушил принцессе, что её прослушивают.

Кроме того, в мемуарах будет затронут конфликт вокруг похоронной процессии 1997 года. Как позже рассказывал принц Гарри в своей книге «Запасной», Спенсер возражал против того, чтобы 15-летний Уильям и 12-летний Гарри шли за гробом матери, называя эту идею «варварством». Когда королевская семья предложила, чтобы за гробом шёл только Уильям, Гарри настоял, что не даст брату пройти через это испытание в одиночку.

Граф Спенсер признаётся, что до сих пор тяжело переживает годовщину смерти сестры. «Многие настолько близко к сердцу воспринимали историю Дианы, как будто проживали свою жизнь через неё. Может быть, у них тоже был несчастливый брак, может быть, они тоже боролись с расстройством пищевого поведения. В Диане столько всего, что каждый может найти в ее истории что-то близкое», — говорил Спенсер.