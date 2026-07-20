Стриминг-сервис Netflix представил список самых просматриваемых сериалов за последние четыре года. В топ-20 вошли проекты, собравшие от 101 до 225,4 миллиона просмотров. Рейтинг составлен на основе данных полугодовых отчетов What We Watched, которые стриминг публиковал с декабря 2023 года. Netflix объявил, что этот отчет станет последним — в дальнейшем компания перейдет на ежегодную публикацию данных.

Лидером рейтинга стал второй сезон «Игры в кальмара» с 225,4 миллиона просмотров. На втором месте — мини-сериал «Переходный возраст» (Adolescence) со Стивеном Грэмом, собравший 171,6 миллиона просмотров. Тройку замкнул третий сезон «Игры в кальмара» с 155,8 миллиона. Четвертое место занял третий сезон «Бриджертонов» (154,2 миллиона), пятое — финальный сезон «Очень странных дел» (149,1 миллиона).

В топ-20 также вошли первый и второй сезоны «Очень странных дел» (127,5 и 101,8 миллиона соответственно), оба сезона «Уэнсдей» (124,5 и 133,1 миллиона), первый сезон «Ван Пис» (125,6 миллиона) и первый сезон «Джентльменов» Гая Ричи (105,8 миллиона). Среди неожиданных хитов — шестой сезон «Свинки Пеппы» (127,4 миллиона), первый сезон детского шоу «Мисс Рейчел» (137,5 миллиона) и норвежский мини-сериал «Ла-Пальма» (102,3 миллиона). Также в список попали «Олененок» (103,5 миллиона), «Детство Шелдона» (104,2 миллиона) и «Его и ее» с Джоном Бернталом и Тессой Томпсон (104 миллиона).