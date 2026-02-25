Студия Bungie представила новый трейлер экстракшен-шутера Marathon, посвященный игровому классу Rook — единственной оболочке, позволяющей присоединиться к уже начатому матчу в одиночку. Релиз игры состоится 5 марта на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5, а с 26 февраля по 2 марта пройдет открытое бета-тестирование.

Первоначально выход Marathon был запланирован на 23 сентября 2025 года, однако после критики альфа-теста со стороны журналистов, блогеров и игроков студия отправила проект на доработку. Негативно на ситуации также сказались увольнения в Bungie и скандал с плагиатом артов.

Разработчики серьезно пересобрали игру. В финальной версии появился Proximity-чат (изначально от него отказались в рамках борьбы с «токсичностью»), добавлен соло-режим, а для тех, кто не хочет рисковать ценным лутом в забеге, предусмотрен Бегун-прототип Rook. Именно ему и посвящен новый синематик.

В видео на официальном YouTube-канале Marathon студия также анонсировала жесткие меры против недобросовестных игроков: разработчики пообещали пожизненные баны для всех, кто будет уличён в использовании или создании читов, без права повторного доступа. При возможных ошибках системы обнаружения предусмотрена процедура апелляции.

Для борьбы с wallhack и программами, раскрывающими лут, внедрят систему Fog of War («Туман войны»). Помимо античита BattlEye в Bungie полностью переработали собственную систему безопасности. В видео также представлены новые сетевые решения, обеспечивающие отзывчивость управления и точную обработку попаданий даже при серьезных проблемах с соединением. Игроки, столкнувшиеся с дисконнектом во время вылазки, смогут переподключиться, а при сбоях серверов со стороны Bungie им вернут стартовое снаряжение.

Marathon выйдет с полным русским переводом — интерфейс, озвучка и субтитры будут доступны на русском языке, однако официально приобрести игру в российском регионе не получится. В открытом бета-тестировании, которое стартует 26 февраля, будут доступны две карты, шесть бойцов и стартовые контракты для пяти фракций.

Стандартное издание шутера стоит 39,99 долларов, версия Deluxe — 59,99 долларов. Оформившие предзаказ получат внутриигровые награды и бонусные предметы для аккаунта в Destiny 2.